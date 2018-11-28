Военное положение на Украине должен был ввести Виктор Янукович в 2014 году. Но он этого не сделал. Страшные последствия преступного бездействия теперь воплощаются в жизнь. В том числе – в виде … военного положения. Введенного теми, кто сверг Януковича в результате переворота. Уже как средства сделать войну Украины с Россией ещё на шаг ближе…

Издание «Военно-промышленный курьер» попросило меня прокомментировать Керченскую провокацию.

Источник: vpk-news.ru

Слоеная провокация

Военное положение на Украине опоздало на пять лет

По уму военное положение на Украине должен был ввести ещё Виктор Янукович пять лет назад. И печальные последствия государственного переворота 2014 года, возможно, не случились бы, Украина была бы государством, дружественным России, полностью сохранив территориальную целостность.

Впрочем, несделанное тогда сейчас уже невозможно. Сегодня военное положение позволяет киевскому руководству поддерживать в обществе определенный антирусский, точнее, антироссийский психоз. Стоит обратить внимание, что Порошенко и компания ввели военное положение тогда, когда не сделать это для них было невозможно: после того, как провокационная вылазка украинских кораблей была жестко пресечена Россией, Киев просто обязан был определенным образом ответить.

Как надо на это реагировать России? Полагаю, наши военные прекрасно осведомлены о реальных планах или отсутствии таковых у марионеточного киевского руководства. Поэтому наилучший вариант – сохранение спокойствия и жесткое пресечение подобных провокаций, если они последуют. Период увещеваний и разговоров, попыток обращаться к разуму остался в прошлом. Если Украина осуществляет провокации, то они должны пресекаться, причем не так, как этого бы хотелось киевской власти. Им нужно пролитие крови, а нам – дружественная Украина, и российскую политику в отношении соседей надо строить исходя из того, что наши интересы – России и киевской хунты – не совпадают.

На определенные размышления наводит время провокации в Керченском проливе. Нельзя исключать, что в ее основе лежит не только киевский план, где по пунктам расписаны враждебные действия в отношении России для решения своих внутриполитических задач. Весьма вероятно, провокация в Керченском проливе имела целью закрыть в мировом информационном пространстве факт использования проамериканскими боевиками в Сирии химического оружия против мирного населения Алеппо. Помимо этого, обострение отношений Москвы и Киева дает определенные козыри руководителям западных государств для продолжения антироссийской информационной кампании и давления на руководство нашей страны на предстоящей встрече «Двадцатки» в Аргентине.

Поэтому провокации украинской власти надо рассматривать как слоеный пирожок. Нижний уровень – интересы Порошенко, выше – запросы мировых информационных ресурсов, и наконец, самый верхний – нужды мирового политического истеблишмента.

Николай Стариков