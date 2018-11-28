Тьерри Мейсан. Патриотизм против национализма
В присутствии глав государств и правительств, президент Франции противопоставил понятия патриотизма и национализма. Тьерри Мейсан напоминает, что такая риторика когда-то отражала стремление к лишению суверенитета завоеванных народов и их права на самоопределение. В настоящее время она касается всех.
о случаю 100-летия Первой мировой войны президент Эммануэль Макрон показал отличие между патриотизмом и национализмом.
В присутствии 72 глав государств и правительств, в том числе своего американского коллеги Дональда Трампа, а также нескольких других, которые считают себя „националистами”, президент Франции заявил: „Патриотизм – это полная противоположность национализма. Национализм – это предательство” [1].
Опустим здесь эту особенность, состоящую в том, что приглашают союзников на мирное собрание, размещают их на трибуне, не давая им возможности покинуть её, а затем оскорбляют их.
Историки согласны с тем, что война 1914-1918 гг. была вызвана не солдатским национализмом, а соперничеством различных империй той эпохи. Многие выжившие поняли, что их лидеры манипулировали ими, чтобы они хотели служить их интересам. Поэтому те, которые выжили осудили отнюдь не концепцию нации, а то, что сделала пропаганда [отдельных стран], чтобы привести к войне.
Патриотизм
Патриотизм относится к чувству родовой принадлежности. Все мы – дети своих родителей, которые, в свою очередь, являются детьми своих, и так далее. Мы чувствуем себя должниками наших предков и защищаем их наследие. Если мы воспринимаем наших предков как людей, которые нас воспитывали, а не как наших биологических репродукторов, то эта концепция универсальная. Гендерные различия тоже не имеют значения в этом случае. На французском языке Родина ничем не отличается от Матери-Родины.
Национализм
Между тем, национализм относится к той же биологической сфере, к факту обладания одной и той же матери. Этимологически, народ происходит от латинского „nascere” (родиться). Термин подчеркивает существование общих символов. В большинстве древних цивилизаций нация выделялась как сообщество своих членов благодаря одному и тому же культу.
В средние века на европейском континенте был создан один народ – христианский. С момента возникновения деления на протестантов и католиков – и наступающих за этим разделением войн – народы разделились на протестантские и католические по принципу: „чья страна, того и религия” („cuius regio eius religio”). Затем государство постепенно превратило религию в общегосударственную черту, цементирующую нацию, что позволило на религиозную свободу в рамках отдельных народов.
Однако, общество, признающее свободу вероисповедания, не может утверждать, что его король является законом Божьим [монархом, имеющим власть, дарованную ему Богом – прим. пер.]. Французская революция установила принцип, что политическая власть, желающая быть законной, должна быть выбрана народом.
Народ: „Юридическое лицо, состоящeе из совокупности людей, составляющих государство”.
Арестованный король Людовик XVI, 23 июля 1789 года.
„Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации.”
Статья 3 Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года. [2]
Это определение нации сегодня почти универсально, за исключением англосаксонской политической мысли и исламистской идеологии. Принадлежать к одной нации – это значит применять общее право, которое является законом только потому, что мы вместе признаём ту же самую власть.
Напротив, исламская идеология (религия братства Братьев мусульман и джихадистов) повторяет средневековое определение: только религия определяет нацию. То есть, существует Исламское государство, а не государство [национальное].
В то время, англосаксы ссылаются на дореволюционное определение. Для них нация – это политически организованная группа людей с общим происхождением, языком, обычаями и нравaми.
„Nation : A large group of people having a common origin, language, and tradition and usu. constituting a political entity.” („Нация – большая группа людей, имеющих общее происхождение, язык, традиции и составляющих обычно политический субъект.”)
Black’s Law Dictionary (Юридический словарь Блэка, изд. 2014).
Именно этническое определение нации оправдывает продолжение колониальной стратегии „разделяй и властвуй” (divide et impera), что можно увидеть на карте „расширенного Ближнего востока” штаба США, опубликованной полковником Ральфом Питерсом, и в ее обновленной версии, опубликованной миссис Робин Райт. [3]
Короче говоря, если патриотизм является универсальным, то национализм не до конца, ибо до настоящего времени англосаксы и Братья-мусульмане не признают его – в отличие от остального человечества.
Войны, наблюдаемые теми, кто о них решает
Имея уже определения этих терминов и сознавая, что комбатанты Первой мировой войны старались быть патриотами и националистами, вернёмся к словам г-на Макрона: „Патриотизм – это полная противоположность национализма. Национализм – это предательство”.
Строго говоря, это предложение не имеет смысла, потому что нет оппозиции между патриотизмом (защищать то, что передали нам наши предки) и национализмом (выбирать своих лидеров и подчиняться общему закону).
Ещё не так давно французская колониальная партия также поощряла патриотизм и выборочно осуждала национализм. Считалось хорошим, что тонкинцы гордятся своими предками, но уже не то, что они заявляют себя вьетнамцами, и, особенно, не-французами. Осуждение национализма других было методом запрета им распоряжаться собой.
Когда римский дипломат Ромен Гари [наст. Роман Лейбович Кацев – прим. пер.] противопоставил патриотизм национализму, он определенно отличился от своих предшественников, уточнив, что он не имел в виду национализм в общем смысле, только [в виде] шовинизма, „ненависти к другим”. [4]
В ходе избирательной кампании г-н Макрон утверждал, что нет французской культуры, есть только культура во Франции. Поэтому он осуждал патриотизм. Его мышление в этом вопросе изменилось, что также помогло ему в осуществлении власти.
Несколько недель назад президент Франции упомянул о „националистической проказе”. Если сегодня он еще более осуждает национализм, это вовсе не во имя своего т. н. обратного патриотизма, а из-за необходимости изменения масштаба.
Уже его предшественник Франсуа Миттеран, сказал Европейскому Парламенту, что „Национализм – это война!”. Он так сказал, чтобы осудить непрекращающиеся внутриевропейские войны (на протяжении своей истории Франция сражалась со всеми европейскими государствами, за исключением Дании) – и чтобы готовить европейское федеральное правительство.
Этот проект, который был подготовлен Вальтером Халльштейном, специальным советником Адольфа Гитлера, а затем первым председателем Европейской комиссии [в 1958-1967 гг.] – никогда не увидел дневного света. Кажется, что нельзя задушить европейские национализмы, чтобы заменить их новым национализмом в гораздо большем масштабе.
Жак Аттали, советник Миттерана и наставник Макрона, предпочёл бы „глобальное правительство”. Идея та же самая: объединяя всё больше и больше, мы освободим себя от войн. Но на этот раз она относится не только к европейцам, но и ко всем людям, в том числе и к тем, которые ничего не просят.
Оказывается, что войны существовали ещё до появления народов, а сами народы являются в настоящее время единственными организациями, которые позволяют людям выбирать свою судьбу. Проблемой народов не является масштаб, в котором они реализуют свою суверенную власть, но поведение возможности осуществлять её.
[Отнятие народом суверенной власти –] Это была именно главная причина Первой мировой войны. Можно даже сказать об этой войне – как и о войне в Корее (даже после прекращения огня), в Ираке или в Сирии – что „война – это антинационализм”.
Перевод
Григорий Грабовский
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[1] « Discours d’Emmanuel Macron en hommage aux victimes de la Grande Guerre », par Emmanuel Macron, Réseau Voltaire, 11 novembre 2018.
[2] Декларация прав человека и гражданина 1789 г..
[3] « Цели Коалиции расходятся », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 10 ноября 2014.
[4] Роман Кацев родился 8 (21) мая 1914 года в городe Вильно – одной из столиц Речи Посполитой (а потом губернаторского города Российской империи), а его родители-евреи происходили из Свенчан и Троков – тогдашних польско-русскo-еврейских городов, лежащих между г. Вильно и сегодняшней литовско-белорусской границей.
Поляки всегда использовали трехступенчатое описание состояний и чувств к собственному народу и государству :
1. патриотизм – любовь к собственной стране,
2. национализм – любовь к собственной нации,
3. шовинизм – извращенная версия национализма, ставящая свою нацию над другими нациями и презирающая их.
Кацев, который также писал по-польски и жил недолго в Варшаве, должен был знать как это отличие, так и положительную роль национализма в истории национально-освободительной борьбы поляков в XIX и XX веках. (прим. пер.)
Источник: pravosudija.net
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Патриотизм – это любовь к стране, с её полями, реками, озёрами, чинушами, бомжами, геями и пр… Патриот – тот, кто любит свою Родину, родную Землю, свою страну. Но, кто сказал, что чужестранцы не любят нашу Землю и то, что в ней находится? А кто сказал, что они не любят наш народ и нашу страну? Да они без нас и нашей страны жить не могут, им просто «стричь» некого будет… Сегодня правители предлагают только одну идею – мы уже всё у вас благополучно украли, а теперь давайте все, в патриотическом порыве, сплотитесь вокруг нас, чтобы защитить то, что мы украли, иначе силы Зла (НАТО, китайцы, «оранжевые демоны», мировой терроризм и пр.) отберут наворованное у нас, и тогда вам будет ещё хуже…
Лев Николаевич Толстой о «зле патриотизма»:
«Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм».
Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности.
Соответственно националист – это отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков…
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“Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек – позвоночника. Но если вы подорвете ее национальное достоинство, нация не будет думать ни о чем другом, кроме того, чтобы восстановить его. Она не станет слушать никаких реформаторов, никаких философов, никаких проповедников, пока не будут удовлетворены требования националистов. Она не будет заниматься никакими делами, сколь неотложными они ни были бы, кроме дела воссоединения и освобождения”.
Бернард Шоу
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Вот как искажаются понятия,когда забываются образы РОДного языка…
Национал-ист= истово любящий свою нацию …Это РОДОЛЮБ!Разве это не правильно – истово любить своих Предков,свой язык,свою культуру,свою малую и большую РОДину?
ПА-три-от= это ПА (защита)+три (трижды усиленная)+ от(отчизна)…Патриотизм – это готовность к ЗАЩИТЕ своей РОДины,Отчизны…
Старайтесь не употребляйте слова: нация,национальность,национализм…Это фундамент для взращивания фашизма!Националист-это РОДолюб…Национальность-это этнос и принадлежность к своему РОДУ…
У русичей, славян всегда была правильная установка: на чужие РОДА не посягай, их уважай, но свой РОД защищай!
…Будьте сильными…слабаков и без нас хватает! …
Сколько глупости зашито в этой статье…
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Автор-идиот. Попробуйте опровергнуть следующее : 1. Нет человека без национальности на земном шарике. 2.Патриотизм – способность нации к охране своего суверенитета и генофонда от внешнего врага. 2. Национализм – от внутреннего.