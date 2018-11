Тьерри Мейсан. Патриотизм против национализма

о случаю 100-летия Первой мировой войны президент Эммануэль Макрон показал отличие между патриотизмом и национализмом.

В присутствии 72 глав государств и правительств, в том числе своего американского коллеги Дональда Трампа, а также нескольких других, которые считают себя „националистами”, президент Франции заявил: „Патриотизм – это полная противоположность национализма. Национализм – это предательство” [1].

Опустим здесь эту особенность, состоящую в том, что приглашают союзников на мирное собрание, размещают их на трибуне, не давая им возможности покинуть её, а затем оскорбляют их.

Историки согласны с тем, что война 1914-1918 гг. была вызвана не солдатским национализмом, а соперничеством различных империй той эпохи. Многие выжившие поняли, что их лидеры манипулировали ими, чтобы они хотели служить их интересам. Поэтому те, которые выжили осудили отнюдь не концепцию нации, а то, что сделала пропаганда [отдельных стран], чтобы привести к войне.

Патриотизм относится к чувству родовой принадлежности. Все мы – дети своих родителей, которые, в свою очередь, являются детьми своих, и так далее. Мы чувствуем себя должниками наших предков и защищаем их наследие. Если мы воспринимаем наших предков как людей, которые нас воспитывали, а не как наших биологических репродукторов, то эта концепция универсальная. Гендерные различия тоже не имеют значения в этом случае. На французском языке Родина ничем не отличается от Матери-Родины.

Между тем, национализм относится к той же биологической сфере, к факту обладания одной и той же матери. Этимологически, народ происходит от латинского „nascere” (родиться). Термин подчеркивает существование общих символов. В большинстве древних цивилизаций нация выделялась как сообщество своих членов благодаря одному и тому же культу.

В средние века на европейском континенте был создан один народ – христианский. С момента возникновения деления на протестантов и католиков – и наступающих за этим разделением войн – народы разделились на протестантские и католические по принципу: „чья страна, того и религия” („cuius regio eius religio”). Затем государство постепенно превратило религию в общегосударственную черту, цементирующую нацию, что позволило на религиозную свободу в рамках отдельных народов.

Однако, общество, признающее свободу вероисповедания, не может утверждать, что его король является законом Божьим [монархом, имеющим власть, дарованную ему Богом – прим. пер.]. Французская революция установила принцип, что политическая власть, желающая быть законной, должна быть выбрана народом.

Это определение нации сегодня почти универсально, за исключением англосаксонской политической мысли и исламистской идеологии. Принадлежать к одной нации – это значит применять общее право, которое является законом только потому, что мы вместе признаём ту же самую власть.

Напротив, исламская идеология (религия братства Братьев мусульман и джихадистов) повторяет средневековое определение: только религия определяет нацию. То есть, существует Исламское государство, а не государство [национальное].

В то время, англосаксы ссылаются на дореволюционное определение. Для них нация – это политически организованная группа людей с общим происхождением, языком, обычаями и нравaми.

„Nation : A large group of people having a common origin, language, and tradition and usu. constituting a political entity.” („Нация – большая группа людей, имеющих общее происхождение, язык, традиции и составляющих обычно политический субъект.”)

Black’s Law Dictionary (Юридический словарь Блэка, изд. 2014).