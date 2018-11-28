Сводки от ополчения Новороссии 28 ноября 2018
- 03:30 ДНР: штурмы, диверсии и плен — масштабные манёвры «Заря: вечная война — 3» (ВИДЕО).
- 01:26 ВСУ нанесли мощный удар по территории ЛНР.
- 01:00 Бойцы ДНР и «Ангел» выполнили важную миссию под огнём ВСУ (ВИДЕО).
- Вчера 21:38 Женщина, проживающая в разбитом доме, рассказала о ежедневных обстрелах ВСУ.
ДНР: штурмы, диверсии и плен — масштабные манёвры «Заря: вечная война — 3» (ВИДЕО)
На одном из полигонов города Макеевки прошли Республиканские страйкбольные маневры «Заря: вечная война — 3», которые собрали почти сто участников из ДНР и ЛНР.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
Соревнования проходили при поддержке Народной милиции Донецкой Народной Республики, Министерства молодежи, спорта и туризма и Федерации военно-тактических игр. Стоит отметить, что среди участников были и действующие военнослужащие, принимавшие участие в реальных боях.
По условиям маневров всех участников разделили на две команды: синие «Север» и красные «Юг». Соревнования проходили в шесть этапов. Этап «Расположение» предполагал обустройство штаба команды. На этапах «Разведка» и «Координаты» игроки должны были найти штаб противника, а затем зарисовать план территории расположения противника.
Оставшиеся три этапа уже предполагали непосредственные «боевые действия»: диверсия, пленный, флаг и штурм. Диверсия предполагала уничтожение обозначенного предмета на территории противника, плен — захват соперника в игровой плен, флаг — захват флага противника и штурм — говорит сам за себя, участники штурмовали и уничтожали штаб своего противника.
По итогам страйкбольных маневров с большим отрывом победила команда синих. Им вручили переходящий кубок. Теперь, уже в 2019 году, команда должна подтвердить свое право им обладать во время следующих республиканских страйкбольных маневров «Заря: вечная война — 3».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ нанесли мощный удар по территории ЛНР
Украинские войска открыли мощный артиллерийский огонь по территории ЛНР.
По словам местных жителей, ВСУ вели интенсивный обстрел из тяжёлого вооружения по району трассы «Бахмутка».
В частности, звуки обстрела были слышны во всех районах Луганска и других городах Республики.
«Загудело у нас. Стаханов, Кировск, Ирмино, Луганск слышит тяжёлое. Укропы расходились. Вот вам и военное положения. Твари конченные!» — пишет читатель «РВ» Андрей П.
По данным корреспондента «Русской Весны» в Луганске, мощный обстрел был произведён по району Бахмутки, он начался около 00:35 и продолжался примерно 15 минут.
«Перед плотным огнём, где-то с полчаса одиночные периодически слышно было», — уточняет Ольга В.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бойцы ДНР и «Ангел» выполнили важную миссию под огнём ВСУ (ВИДЕО)
Гуманитарные наборы из продуктов первой необходимости были доставлены Народной Милицией ДНР и гуманитарной группой «Ангел» в населённый пункт Коминтерново.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
Как и прежде, раздача гуманитарных наборов происходила в ускоренном режиме и при соблюдении всех возможных условий обеспечения безопасности — даже днём в Коминтерново хорошо слышны выстрелы со стороны украинских позиций.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Женщина, проживающая в разбитом доме, рассказала о ежедневных обстрелах ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com