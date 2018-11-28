Сводки от ополчения Новороссии 28 ноября 2018

На одном из полигонов города Макеевки прошли Республиканские страйкбольные маневры «Заря: вечная война — 3», которые собрали почти сто участников из ДНР и ЛНР.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Соревнования проходили при поддержке Народной милиции Донецкой Народной Республики, Министерства молодежи, спорта и туризма и Федерации военно-тактических игр. Стоит отметить, что среди участников были и действующие военнослужащие, принимавшие участие в реальных боях.

По условиям маневров всех участников разделили на две команды: синие «Север» и красные «Юг». Соревнования проходили в шесть этапов. Этап «Расположение» предполагал обустройство штаба команды. На этапах «Разведка» и «Координаты» игроки должны были найти штаб противника, а затем зарисовать план территории расположения противника.

Оставшиеся три этапа уже предполагали непосредственные «боевые действия»: диверсия, пленный, флаг и штурм. Диверсия предполагала уничтожение обозначенного предмета на территории противника, плен — захват соперника в игровой плен, флаг — захват флага противника и штурм — говорит сам за себя, участники штурмовали и уничтожали штаб своего противника.

По итогам страйкбольных маневров с большим отрывом победила команда синих. Им вручили переходящий кубок. Теперь, уже в 2019 году, команда должна подтвердить свое право им обладать во время следующих республиканских страйкбольных маневров «Заря: вечная война — 3».

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