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Сталин, Жуков, Рокоссовский: «Аллея Маршалов Победы» появится в Комсомольске-на-Амуре (+ФОТО)

08:52. 28 ноября 2018 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал:
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Сталин, Жуков, Рокоссовский: «Аллея Маршалов Победы» появится в Комсомольске-на-Амуре (+ФОТО) | Русская весна

В Комсомольске-на-Амуре появится «Аллея Маршалов Победы», которую украсит бюст товарища Сталина, а также скульптурные изображения ещё десяти советских полководцев. 

Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский, Семен Тимошенко, Иван Конев, Кирилл Мерецков, Алексей Антонов, Федор Толбухин, Александр Василевский и Леонид Говоров — вот наши маршалы победы, которые вели советский народ сквозь войну.

Торжественное открытие аллеи состоится 1 декабря в 15:00 по местному времени. 
 
Для изготовления каждой из скульптур высотой два с половиной метра была использована бронза. Они уже доставлены и установлены, но до торжественной церемонии закрыты. Аллея расположится рядом с «Мемориальным комплексом погибшим в 1941–1945 годах».

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Сталин, Жуков, Рокоссовский: «Аллея Маршалов Победы» появится в Комсомольске-на-Амуре (+ФОТО) | Русская весна
Сталин, Жуков, Рокоссовский: «Аллея Маршалов Победы» появится в Комсомольске-на-Амуре (+ФОТО) | Русская весна
Сталин, Жуков, Рокоссовский: «Аллея Маршалов Победы» появится в Комсомольске-на-Амуре (+ФОТО) | Русская весна
Сталин, Жуков, Рокоссовский: «Аллея Маршалов Победы» появится в Комсомольске-на-Амуре (+ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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