Сбит над Союзом: какие самолеты-шпионы США не вернулись домой

Источник: ria.ru

Задание было стандартным для таких полетов: фотосъемка военно-промышленных объектов СССР, закрытых городов, запись сигналов радиолокаторов. Затягивая лямки парашюта, пилот ЦРУ Фрэнсис Гэри Пауэрс был уверен, что тот ему не потребуется. Он знал потолок своего самолета Lockheed U-2 — 21 километр над уровнем моря, как и знал то, что ПВО страны Советов до таких высот пока ещё не «дотянулась». Поэтому удар зенитной ракеты в хвост стал для него полной неожиданностью.



По данным Минобороны, только за прошедшую неделю воздушную разведку у границ России вели 18 летательных аппаратов, а истребители дежурных сил ПВО восемь раз поднимались в воздух для перехвата. РИА Новости приводит несколько ярких исторических эпизодов, когда советские летчики и ракетчики не дали самолетам-шпионам США завершить свой полет посадкой.

Приказано уничтожить

Холодная война ещё только разгоралась, когда 29 июля 1953-го в небо по тревоге ушла пара истребителей МиГ-17 ВВС Тихоокеанского флота. Задача предельно ясна — перехват неопознанного самолета, вторгшегося в советское воздушное пространство над Уссурийским заливом. Подлетев ближе, морские летчики разглядели огромную четырехмоторную машину, идущую к острову Аскольд на эшелоне 10 тысяч метров над уровнем моря.

Самолет Boeing KB-50J

Американский стратегический разведчик RB-50G, наследник знаменитых «Суперкрепостей» B-29, не стал дожидаться, пока его принудят к посадке, и встретил советские самолеты кинжальным пушечным огнем из бортовых установок. На одну из очередей «напоролся» ведущий самолет капитана Рыбакова, получивший несколько пробоин. К счастью, несмотря на повреждения, машина удержалась в воздухе.

Поняв, что диалога не выйдет, истребители открыли огонь на поражение, и спустя несколько минут Boeing, разваливаясь на куски, рухнул в море. В катастрофе из 18 членов экипажа уцелел и позже был выловлен американцами только один — второй пилот Джон Роуг.

Самолет МИГ-17 взлетает с аэродрома

Спустя два года, в апреле 1955-го, в небе неподалеку от Камчатки разыгрался скоротечный бой между разведывательным самолетом RB-47E «Стратоджет» из 4-й стратегической разведывательной эскадрильи ВВС США и парой советских истребителей МиГ-15. Исход схватки очевиден — переделанный из дальнего бомбардировщика самолет-шпион уничтожили в воздухе. Трое находившихся на борту членов экипажа погибли.

Самолет Boeing B-47E

Дело Пауэрса

Первого мая 1960-го на весь мир прогремел скандал с пилотом ЦРУ Фрэнсисом Пауэрсом, который на разведывательном самолете U-2C на две тысячи километров углубился в воздушное пространство СССР и был неприветливо встречен зенитной ракетой ПВО.

Самое интересное, что за месяц до этого, 9 апреля 1960-го, Френсис уже посещал СССР с «неофициальным визитом» и даже сумел в высоком качестве отснять секретные объекты на ядерном полигоне под Семипалатинском. Перехватить стратосферный разведчик не смогли, так как на Северном Казахстане тогда не было истребителей и ракет, способных его «достать». Под Свердловском такие ракеты были, поэтому во второй раз увеселительной прогулки у Пауэрса не получилось.

Первая ракета комплекса С-75 с ревом ушла в небо около девяти утра и оторвала «Леди Дракону» (за неуязвимость от средств ПВО U-2 в США называли Dragon Lady. — Прим. ред.) хвост. Тщательно спланированная ЦРУ операция «Оверфлайт» (Overflight — «Перелет») бесславно закончилась.

Самолет Lockheed U-2C в серой камуфляжной окраске «Sabre», 1975 год

Черным пятном на блестящую операцию советских зенитчиков легла гибель Сергея Сафронова, пилота истребителя МиГ-19, случайно сбитого одной из ракет. Второй самолет из вылетевшей на перехват пары тоже попал под дружественный залп, но в последний момент сумел увернуться.

Американцы вначале пытались оспорить факт намеренного нарушения воздушного пространства СССР своим военным самолетом, но скрупулезно собранные и представленные советской стороной обломки U-2 с маркировками «Made in U.S.A.» и разведаппаратура в итоге вынудили их во всем сознаться.

Дело имело серьезные политические последствия, резко обострив и без того непростые отношения двух сверхдержав: были отменены важный саммит в Париже по вооружениям и визит президента США Дуайта Эйзенхауэра в Москву.

Верховный суд СССР приговорил Пауэрса к десяти годам заключения по статье «шпионаж», но отсидеть их ему было не суждено. В феврале 1962 летчика обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

Американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс во время суда в московском Колонном зале

Таран на сверхзвуке

Ровно через два месяца после истории с Пауэрсом, первого июля 1960-го, воздушную границу между Норвегией и СССР грубо нарушил самолет ERB-47H «Стратоджет» из 55-го стратегического разведывательного крыла ВВС США. Взлетевшую с британского аэродрома машину над Баренцевым морем перехватил и уничтожил истребитель МиГ-19, пилотируемый Василием Поляковым.

Из шести человек экипажа выжили двое — второй пилот Брюс Ольстед и штурман Джон Маккоун. Оба летчика попали в плен, несколько месяцев провели за решеткой и были освобождены в январе 1961-го. Кроме того, советская сторона через месяц после инцидента возвратила в США найденные останки одного из четырех погибших членов экипажа ERB-47H.

Самолет Миг-19

Отдельного внимания заслуживает трагический эпизод с иранским самолетом RF-4C «Фантом II», вторгшимся в воздушное пространство СССР в ноябре 1973 года. И хотя истребитель не принадлежал ВВС США, в его кабине вместе с иранским летчиком находился американец. В небе над Закавказьем тогда разыгралась настоящая драма.

Поднятый по тревоге истребитель МиГ-21СМ догнал нарушителя и открыл по нему огонь на поражение, но ни одна из ракет не попала в цель. Тогда пилот Геннадий Елисеев пошел на беспрецедентный в истории реактивной авиации сверхзвуковой воздушный таран. Покинуть свой гибнущий самолет он не успел, в отличие от экипажа «фантома», который успешно катапультировался, был арестован советской стороной и вскоре после этого освобожден.

Американский военный самолет F-4E Phantom II

Источник: nstarikov.ru