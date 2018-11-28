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Подборка военных миниатюр

23:02. 28 ноября 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:


Отличная подборка военно-исторических миниатюр. Некоторые просто ах…

Атака мертвецов











Смерть "Аль Капоне"









Операция "Полководец Румянцев"











Диорама. "Оборона".









Диорама. "Первая мировая война"











Спящий металл















Соколики



















Коробочка













Последний бой "Ямато"











Ирак













База нацистских подводных лодок. Июль 1943.













Захоронение









Зенитка

















1923-й год 7 американских эсминцев сели на мель у берегов Калифорнии



Сбили















Трафальгарское сражение

















Мотоброневагон "За Родину!"















Где-то в Германии


















Сталинский сокол. И-16.







Диорама "Афганистан"













Перед боем













Тяжелый танк









Вьетнам

















https://picturehistory.livejournal.com/3936442.html – цинк (по ссылке также есть указание отдельных авторов, а также ссылки на другие подборки военно-исторических миниатюр)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: история, миниатюры, творчество, техника, фотографии
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