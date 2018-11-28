Односторонняя правда
13:50. 28 ноября 2018 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал: brahman
Бывшая заместитель главы министерства внутренней безопасности США Сьюзан Споулдинг на связи:
"Нужно повышать осведомлённость общества. Я думаю, что необходимо, чтобы высокопоставленные люди объясняли, как наши противники используют информационные войны, иногда с помощью IT-инструментов, чтобы ослабить нас. Иногда им даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию, и повторяют ее в очевидно одностороннем ключе. В частности, она вспомнила в этой связи еженедельную программу RT "Американский адвокат" (Americas Lawyer), где красной нитью проходит то, что "американская судебная система коррупционна и разрушена". Это проговаривается устами политиков и экспертов, добавила Споулдинг.
Они своими программами подтверждают правдивость этого заявления. Я не думаю, что что-то там – ложь. Но это неоправданно одностороннее мнение. Итак, послание, которое мы должны передать – ты можешь соглашаться с тем, что тебе говорят в этой пропаганде. Но эта пропаганда там не для того, чтобы ответить на твои вопросы. Россия ни на чьей стороне. Она на своей стороне. И ее стремление не в том, чтобы сделать нас лучше и не в том, чтобы поднять наши проблемы, решить их. Не в том, чтобы помочь решить наши проблемы с эмиграцией, а чтобы сделать нас слабее.
Донесение правдивой информации для американского общества неоправданно односторонне.
Правда о том, что американская судебная система коррумпирована и разрушена, делает США слабее.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Интересно, они сразу такие или становятся