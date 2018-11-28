Главная » Невероятное в мире, Политика

Односторонняя правда

13:50. 28 ноября 2018 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:


Бывшая заместитель главы министерства внутренней безопасности США Сьюзан Споулдинг на связи:

"Нужно повышать осведомлённость общества. Я думаю, что необходимо, чтобы высокопоставленные люди объясняли, как наши противники используют информационные войны, иногда с помощью IT-инструментов, чтобы ослабить нас. Иногда им даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию, и повторяют ее в очевидно одностороннем ключе. В частности, она вспомнила в этой связи еженедельную программу RT "Американский адвокат" (Americas Lawyer), где красной нитью проходит то, что "американская судебная система коррупционна и разрушена". Это проговаривается устами политиков и экспертов, добавила Споулдинг.

Они своими программами подтверждают правдивость этого заявления. Я не думаю, что что-то там – ложь. Но это неоправданно одностороннее мнение. Итак, послание, которое мы должны передать – ты можешь соглашаться с тем, что тебе говорят в этой пропаганде. Но эта пропаганда там не для того, чтобы ответить на твои вопросы. Россия ни на чьей стороне. Она на своей стороне. И ее стремление не в том, чтобы сделать нас лучше и не в том, чтобы поднять наши проблемы, решить их. Не в том, чтобы помочь решить наши проблемы с эмиграцией, а чтобы сделать нас слабее.

Донесение правдивой информации для американского общества неоправданно односторонне.
Правда о том, что американская судебная система коррумпирована и разрушена, делает США слабее.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: пропаганда, Россия, СМИ, споулдинг, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Газета "ПРАВДА" : Так кто закладывает мины под союз России и Белоруссии?
...шаг к братскому Союзу», опубликованного «Правдой», отражалось общее настроение. Все ..., вопреки Союзному договору, в одностороннем порядке вдвое подняло для Белоруссии... не собирается укреплять. Наоборот. «Правда» уже писала о начавшихся дезинтеграционных...
Евросоюз не хочет признавать правду
... ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и... в докладе о негативном влиянии односторонних принудительных мер. «В результате общая...
Мудрость управления. В.И. Ленин: Массам надо говорить всю правду
.... С. 411Массам надо говорить всю правду.Добросовестное оборончество показывает себя. Т.... 31. С. 316Прикрывать неприятную правду добренькими словами — самая вредная и... если необходимы взаимные (а не односторонние) уступки, если требуются иногда сделки...
Бэкграунд, выпуск-327 за 23 ноября 2013
...ряду позиций является документом сугубо односторонним, учитывающим только интересы Евросоюза ... сохранить и даже приумножить. Правда, поиски стабильных источников инвестиций ...производство на других перспективных площадках. Правда пока – без особого успеха....
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
...тоже сейчас говоришь правду, просто каждый говорит СВОЮ правду, которая видится ... пришли «несколько сотен студентов», – правда, большинство ИЗ них послушать митрополита...СветЛ» (с Программами «СветЛ») имеют одностороннюю связь –Система Комплекс. А Подсистема...
Сводки от ополчения Новороссии 17 сентября 2016
... постоянно нарушает различные соглашения? Вот правда, есть ли такие ясноглазые эльфы... неправильные?На местных же подобные "односторонние перемирия" закономерно производят тягостное впечатление... жалею, все дело в простой правде, от которой я отказаться не...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>