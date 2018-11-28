Односторонняя правда

Бывшая заместитель главы министерства внутренней безопасности США Сьюзан Споулдинг на связи:Донесение правдивой информации для американского общества неоправданно односторонне.Правда о том, что американская судебная система коррумпирована и разрушена, делает США слабее.

Источник: colonelcassad.livejournal.com