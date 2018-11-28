О ГМО в России



Закон был разработан после поручения президента Владимира Путина от 1 сентября 2013 года ужесточить использование ГМО. Основная причина принятия закона в том, что депутатов беспокоит воздействие ГМО на человека и окружающую среду.



При этом разработчики закона изначально говорили даже не о вреде ГМО для человека, а про влияние на окружающую среду: авторы проекта, среди прочего, утверждали, что возможно перекрестное опыление между культурными и дикими растениями и передача новых генов в дикую природу. Что такое ГМО? ГМО расшифровывается как генно-модифицированные организмы. Это растения и животные, которым селекционеры передали новый ген методами генной инженерии. Это может быть что угодно: ген устойчивости к заморозкам, к засухе, к болезням, к полеганию – любые характеристики.



Важно то, что ген был передан именно вставкой части ДНК, без скрещивания, так как методы классической селекции тоже предполагают передачу новых генов новым сортам и породам, но с помощью, например, опыления.



Важно понимать, что в классической селекции точно так же, как в ГМО передаются новые гены.



Что запрещено?



Запрещено выращивать ГМ-растения и разводить ГМ-животных для производства продуктов питания Нельзя ввозить семена ГМ-растений Государство имеет право запретить ввоз ГМ-продуктов питания в Россию



Что разрешено?



Можно продавать ГМ-продукты, если они отдельно не были запрещены.



Можно использовать ГМО для научных целей.



Продавать ГМО можно, а производить запрещено? Именно так.



Дело в том, что государство, запретив производство ГМ-продовольствия в России, прописало в законе, что «Правительство Российской Федерации вправе установить запрет на ввоз на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, и (или) продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы».



Правда делаться это будет только после изучения воздействия таких товаров на человека и природу.



Поэтому получается, что формально ввозить в Россию продукты питания с ГМО можно.



Как будут наказывать за ГМО?



В тексте закона расписаны штрафы за нарушение запрета: от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для бизнеса. Раньше было можно выращивать ГМ-растения.



Хотя в России был мораторий на использование и ввоз ГМО, наказания за его нарушение не было.



Более того, до этого закона был отдельный список проверенных и испытанных ГМ-сортов и гибридов растений, которые разрешалось импортировать. В нем было только пять видов сельскохозяйственных растений: соя, кукуруза, рис, сахарная свекла и картофель.



Список многие годы то расширялся, то уменьшался, но в последнее время в нем стабильно было в районе 15-20 наименований.



Кроме того, с 1 июля 2014 года планировалось разрешить и выращивания ГМ-растений, но поставновление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы» было отложено на три года.



Milknews неоднократно интересовался у специалистов, насколько распространено в России использование ГМО «в полях», но никто не брался давать такие оценки ни по площадям, ни по доле использования среди отдельных культур.



Однако, учитывая, что практически вся соя в мире (более 90% посевов в мире) – генетически модифицированная, как и хлопок (более 80%), российским производителям было бы трудно полностью избежать использования ГМ-семян как минимум этих видов.



Кроме них в мире очень распространена ГМ-кукуруза.



Наконец, специалисты утверждают, что ввести ГМ-семена не проблема, а их использование можно не афишировать.





Мнения о запрете



После принятия закона Думой 24 июня с новой силой разгорелись споры о пользе и вреде ГМО, хотя многие годы до этого все аргументы за и против уже многократно звучали.



Защитники закона в целом придерживались аргументов авторов закона: безопасность ГМО для окружающей среды и человека не доказана, поэтому лучше перестраховаться и запретить его вовсе.



Противники закона опасаются, что он затормозит развитие инноваций в сельском хозяйстве, отбросит отрасль на несколько лет назад и сделает ее менее конкурентоспособной. При этом противники закона указывают на то, что вред ГМО не доказан.



Общественное мнение в России и в мире резко против ГМО. В прошлом году, по данным ВЦИОМ, за запрет ГМО выступали 82% россиян. Эта доля постоянно растет, поэтому выступающие за запрет ГМО говорят, что общество к использованию ГМ-продуктов еще не готово.



В мире общественное мнение повторяет российское: большинство жителей США и стран Европы выступают за запрет ГМО. При этом ученые всегда выступают за.



Две недели назад 107 нобелевских лауреатов подписали письмо к Greenpeace с просьбой не мешать использованию ГМО в сельском хозяйстве.



Опрос членов Американской ассоциации содействия развитию науки показал, что 88% считают ГМ-продукты безопасными.



В мире есть такие же законы?



Законы, подобные недавно принятому в России, есть во многих странах мира. Во многих странах Европы запрещено выращивание и продажа ГМ-продукции, но чаще всего он действует только на отдельные культуры.



Например, во Франции запрещены некоторые сорта ГМ-кукурузы.



Полный запрет есть в Новой Зеландии, Италии, Австрии, Швейцарии и Японии.



В США выращивание ГМ-растений и разведение ГМ-животных практически повсеместно распространено, кроме нескольких округов в штате Калифорния.

Когда человек стремится жить по совести, он начинает удивительным образом поступать в согласии со своим внутренним миром — душой, чувствами, ощущениями, ответственностью, и часто совершает неожиданный для себя и окружающих выбор — поступает не от ума, а по сердцу.

Так и у меня бывает — сама не зная почему, отправилась гулять по совершенно неприглядной улице, отказавшись от общественного транспорта. Ум говорил — не логично, а внутри спокойствие и ощущение, что «все верно». И спустя некоторое время я узнала, зачем туда шла.



В данный момент я нахожусь на Северном Кавказе, здесь когда-то я жила и работала преподавателем психологии, изъездив по долгу службы все Кавказские Минеральные Воды и республики — Калмыкию, Адыгею, Карачаево-Черкесскую республику.



Вот и сейчас, гуляя по знакомому мне городу, я вдруг непредсказуемо наткнулась на вывеску на стене дома:

Как вкопанная я остановилась перед названием «Monsanto». Я просто не ожидала, что это все уже так близко к нам. Хорошо, что ношу с собой постоянно фотоаппарат.



Зашла внутрь, попросила сотрудников дать мне какой-нибудь проспект с сайтом и контактами. Меня встретили очень настороженно, решив почему-то что я из силовых структур. Однако, выдали полный комплект в фирменном пакете — проспекты, прайс-лист, ручку, блокнот и образцы семян бахчевых культур.



Попросила сфотографировать красочные стенды на стенах, представилась и сказала, что занимаюсь вопросами натурального питания. Затем нашла первое близлежащее кафе и села изучать, что мне выдали для ознакомления.

Итак, что мы имеем. Эксклюзивный представитель концерна «Monsanto» по всему Югу России и в других городах — ООО «Агросемцентр» — в Воронеже, Саратове, Ставрополе, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Астрахани.



Стоимость семян овощных культур селекции концерна «Монсанто» от 340 рублей до 96.000 рублей. Обратила внимание, что логотип компании — зеленый росточек, четко со всех сторон окруженный кантом — тотальный контроль растений на планете.

А теперь пойдет беспощадная правда.



Когда я жила в Штатах, однажды от русских я услышала такую историю. Семья ехала на машине, и увидев кукурузные поля, остановились у обочины, чтобы набрать несколько свежих початков. Глазом не успели моргнуть, как откуда ни возьмись, появились с воем полицейские машины с мигалками.



Безупречно вежливые, как сама Мать Тереза, полисмены подошли к перепуганным людям и попросили их оставить на поле все, что они сорвали. И добавили ключевую фразу: «Эта кукуруза не для людей, ее нельзя есть».

Теперь думайте, включайте мозги. Если людям эту кукурузу есть нельзя, но ее выращивают в таких масштабах — тогда для кого она? Для корма скота, который пойдет на гамбургеры. А гамбургеры для кого?



Далее. Вы до сих пор не в курсе, может быть, что в Америке запрещено разведение, хранение, перевозка и распространение любых семян, кроме «монсантовских».



Я помню, как при въезде в штат Калифорния нас останавливали на полицейском посту и дотошно расспрашивали, имеются ли в машине фрукты, овощи, не жареные орехи, семена, растения. Ага. Чтобы у сыроедов и не было с собой ничего растительного.. Изымают.



Я видела во многих американских магазинах продающиеся огромные луковицы, словно после Чернобыля, арбузы без косточек, огурцы без семечек, от вида которых становится жутковато, потому что не понятно, как они размножаются.



Вы еще помните, как наши бабушки всегда откладывали один огурец или помидор на семена? А теперь в мире Америкой это становится под запретом, и только компания «Монсанто» может предлагать свои «инновации», которые являются полностью генно-модифицированными, и я бы сказала, что такие семена «со сломанной психикой» и нарушенной естественной природой.



У меня есть друзья, он — агроном, его жена — психолог. Американцы в последние годы заметно приблизились к нашему сельскому хозяйству, вплотную развернув свою кампанию по подкупу агрономов Ставропольского и Краснодарского края.



Мой друг уже несколько раз слетал в Америку на стажировку, естественно оплаченную по высшему разряду со всеми экскурсиями и заманиваниями все той же фирмой «Монсанто».



После чего ему четко было объявлено — не хочешь потерять свое место — выполняй наши условия. Незаменимых людей же не бывает. А у него трое детей, и оставаться без работы не хочется.



Я помню, как он звонил мне и рассказывал свои впечатления от посещения «Монсанто» — внутри этих всех лабораторий слышен постоянный гул, похожий на жуткий вой, который издает жизнь, когда ее убивают.

ГМО не обойдется без страшных последствий. Неужели мы с вами хотим, чтобы наши дети рождались уродами с генными мутациями и искореженной душевной структурой? Мы что — не умеем сами выращивать?



Для чего мы добровольно продаем себя в рабство? Неужели из-за желания обеспечить себе благополучную судьбу? Не ставим ли мы с вами себе подножку, гарантированно зная, что упадем в пропасть и пострадаем? До каких пор мы будем считать себя бедными, ленивыми и никчемными, позволяя за деньги «спасать» нас, бедненьких, безвольных и несчастных?

Пишу, как чувствую внутри. И меня не пугает перспектива стать исчезнувшей с лица земли «помехой» злу, неискренности и беспределу. Поверьте, моя душа найдет способ тут же вернуться в новом теле, чтобы продолжить служение истине.

Ну что — совесть все еще спит? Беда идет к нам, чтобы ее будить.