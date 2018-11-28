Необратимость либеральной идеологии
14:33. 28 ноября 2018 Просмотров - 249 5 коммент. Опубликовал: brahman
Чубайс о необратимости и неуничтожимости либеральной идеологии в России.
Левая идеология – идеология для бедных.
Националистическая идеология – идеология для русских.
Либеральная идеология – идеология для человека.
Список человеков прилагается. В рамках логики Чубайса, бедных и русских к человекам отнести нельзя, ибо необратимость либеральной идеологии обеспечивалась как раз за счет тех, кто в категорию "человеков" не попал.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Из трех перечисленных идеологий не согласен с одной. Нет русской националистической идеологии!
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Многие путают национализм с нацизмом… А чем плох национализм?
Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности. Соответственно,- националист – это отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков.
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“Либеральная идеология – идеология для человека”. Надо только уточнить – для вислоносого человека… А.Гайдар, в своё время, непродолжительный период был женат на Рахили Лазаревне Соломянской – детей в том браке (по-другому и не сказать) не было… Позже егорка, из гнусных и карьерных соображений, взял фамилию своего неродного (вот на такое только они способны) деда… Поэтому настоящая егоркина фамилия не Гайдар, а Соломянский…
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Слово “националистическая” дурно пахнет (сразу ассоциация с “наци-партай”).
Но вот русская национальная идея (она же левая) – в счастьи человечества
при самобытности составляющих его народов.
Без либеральных монстров – чубайсочеловеков.
J UDOV
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Достанем мы тебя рыжик вместе с твоими прихвостнями, придет время!