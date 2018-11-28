Чубайс о необратимости и неуничтожимости либеральной идеологии в России.Левая идеология – идеология для бедных.Националистическая идеология – идеология для русских.Либеральная идеология – идеология для человека.Список человеков прилагается. В рамках логики Чубайса, бедных и русских к человекам отнести нельзя, ибо необратимость либеральной идеологии обеспечивалась как раз за счет тех, кто в категорию "человеков" не попал.

Источник: colonelcassad.livejournal.com