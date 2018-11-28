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Необратимость либеральной идеологии

14:33. 28 ноября 2018 Просмотров - 249 5 коммент. Опубликовал:


Чубайс о необратимости и неуничтожимости либеральной идеологии в России.



Левая идеология – идеология для бедных.
Националистическая идеология – идеология для русских.
Либеральная идеология – идеология для человека.

Список человеков прилагается. В рамках логики Чубайса, бедных и русских к человекам отнести нельзя, ибо необратимость либеральной идеологии обеспечивалась как раз за счет тех, кто в категорию "человеков" не попал.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Гайдар, идеология, либерализм, социальный расизм, Чубайс
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5 коммент.»

  • 1586 1010
    ФЕДОР ЗИМИН 28 ноября 2018 в 16:35 Ссылка Пометить
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    Из трех перечисленных идеологий не согласен с одной. Нет русской националистической идеологии!

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    • 14650 12614
      Вячеслав ФЕДОР ЗИМИН 28 ноября 2018 в 17:48 Ссылка Пометить
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      Многие путают национализм с нацизмом… А чем плох национализм?
      Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности. Соответственно,- националист – это отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков.

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  • 14650 12614
    Вячеслав 28 ноября 2018 в 17:37 Ссылка Пометить
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    “Либеральная идеология – идеология для человека”. Надо только уточнить – для вислоносого человека… А.Гайдар, в своё время, непродолжительный период был женат на Рахили Лазаревне Соломянской – детей в том браке (по-другому и не сказать) не было… Позже егорка, из гнусных и карьерных соображений, взял фамилию своего неродного (вот на такое только они способны) деда… Поэтому настоящая егоркина фамилия не Гайдар, а Соломянский…

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  • 2020 1580
    Juryi 28 ноября 2018 в 17:43 Ссылка Пометить
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    Слово “националистическая” дурно пахнет (сразу ассоциация с “наци-партай”).

    Но вот русская национальная идея (она же левая) – в счастьи человечества
    при самобытности составляющих его народов.
    Без либеральных монстров – чубайсочеловеков.

    J UDOV

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  • 165 153
    Brat 28 ноября 2018 в 18:06 Ссылка Пометить
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    Достанем мы тебя рыжик вместе с твоими прихвостнями, придет время!

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