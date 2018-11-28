Мы во многом думаем одинаково и, в результате, имеем похожие проблемы.

Как уже было заявлено ранее, мной была собрана хорошая практическая база по здоровью как универсальной ценности человечества, где состояние здоровья индивидов напрямую зависит от того, насколько здорово само общество.

Вот как о коллективном сознании сообщает психолингвист Марта Николаева-Гарина:

— Хотим мы того или нет, но наше индивидуальное сознание находится на территории коллективного сознания, поэтому мы во многом думаем одинаково, имеем похожие убеждения, ориентируемся на одни и те же ограничения, и, в результате, имеем похожие проблемы.

И хотя коллективный разум это не тюрьма, всё же выбраться за его границы бывает очень не просто. Ведь мы же постоянно находимся в социуме, рядом друг с другом, и значит цепляем друг от друга деструктивные убеждения, страхи, негативный опыт и прочее, нам совсем ненужное, которое и становится в итоге причиной наших реальных проблем. источник

Притча «Два весла»

Лодочник перевозил путешественника на другой берег.

Путник заметил, что на веслах лодки были надписи. На одном весле было написано: «Думай», а на втором: «Делай».

— Интересные у тебя весла, — сказал путешественник. – А зачем?

— Смотри, — улыбаясь, сказал лодочник. И начал грести только одним веслом, с надписью «Думай».

Лодка начала кружиться на одном месте.

— Бывало, я думал о чем-то, размышлял, строил планы… Но ничего полезного это не приносило. Я просто кружил на месте, как эта лодка.

Лодочник перестал грести одним веслом и начал грести другим, с надписью«Делай». Лодка начала кружить, но уже в другую сторону.

— Бывало, я кидался в другую крайность. Делал что-то бездумно, без планов, без чертежей. Много сил и времени тратил. Но, в итоге, тоже кружился на месте.

— Вот и сделал надпись на веслах, — продолжал лодочник, — чтобы помнить, что на каждый взмах левого весла должен быть взмах правого весла и только тогда можно будет попасть туда, куда хочешь. источник

О страхе, чувстве вины, стрессе и эмоциональном теле боли ЧЕЛОВЕКА (2017)

Сегодня я хочу собрать и объединить свои различные находки в коллективном сознании человечества - Интернете - об эмоциях страха и чувства вины, о стрессе, а также эмоциональном теле боли, при помощи которых происходят манипуляции человеком и человечеством как на бытовом, так и на глобальном уровне.





"Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие..." (с)



Хасай Алиев, к.м.н., генеральный директор московского Центра защиты от стресса

Страх и чувство вины - две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции. Страх, как и все эмоции, генерируется разумом.



B17.ru — Сайт психологов

Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или её слишком мало. источник

почему "враги" взяты в кавычки?..видимо, поэтому..

Как проверить правдивость увиденного в фильме?

Да ПРОСТО..

вместо решения возникшей ситуации неконтролируемый человеком ум перебирает кучу негативных вариантов, один другого "краше", особенно этим страдают женщины, ибо они эмоциональнее мужчины в 9 раз.

Эмоциональный заряд страха можно нейтрализовать следующим образом:

обязательно нужно переключить мозг на более позитивную волну, как правило, это может быть любимая (гармоничная) музыка, так она воздействует непосредственно на душу человека, минуя различные фильтры сознания.

и дать телу нагрузку: порубить дрова, как делал Челентано в фильме "Укрощение строптивого" (он-то, правда, рубил по другому поводу, но принцип тот же), пробежаться, помыть полы, посуду, сделать уборку и т.д.

стоит научиться делать несколько раз, то потом всё будет происходить гораздо легче и быстрее..

а как убрать застарелые страхи, прописавшиеся в нашей психике (с греч.psychē- душа, дух, сознание; душевные свойства, душевное состояние), об этом будет цикл публикаций, например..

Если посмотреть на классическую шкалу эмоций (смерть, апатия, горе, страх, гордость, нейтральность, принятие, любовь, радость и мир) –

то большинство людей, как показывает статистика, находится ниже уровня страха.

Эмоциональный фон - это та эмоция, которую вы испытываете чаще всего в течение 24 часов.

Эмоции, чувства и производное от этого настроение человека - на поверку оказываются биохимической реакцией молекул тела на энергетическое эмоциональное воздействие.

Эмоция - это кровь в движении.

Какие эмоции переносит постоянно ваша кровь?

Один из Законов Мироздания гласит:

В чем смысл этого закона? Та энергия, которую мы транслируем, возвращается к нам, в виде событий в жизни и людей, встречающихся на нашем пути.

Всё, о чём мы думаем, говорим и делаем , вызывает в нашем теле физическую реакцию.

--------------------------

Данный материал и многое другое можно найти во флэш-медийном журнале«Закон причинно-следственной связи (кармы)».

Полную версию журнала можно скачать, вступив в группу ВКонтакте«Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека». Членство в группе платное (СИМВОЛИЧЕСКИ, а в ноябре на ваше усмотрение).

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip), .fbr (идёт вместе с программой-просмотрщиком Flip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) и телевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Источник: cont.ws