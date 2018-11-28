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Может ли Россия противостоять англосаксам?

18:58. 28 ноября 2018 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.aif.ru
Британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд сделали «открытие»: Запад ненавидит Россию, потому что она не делает то, что ей говорят. Cмогут ли на Западе смириться с непокорством России и признать наше право на самостоятельную политику?

Британские политологи наконец озвучили очевидную для нас вещь: Россия – да и не только она – не готова признать монополию западной модели миропорядка. Тогда как на Западе эту модель считают единственно верной, пытаются навязать свою идеологию, свою социально-экономическую систему всему остальному миру.

На самом деле ни о какой универсальности речи быть не может. Западная цивилизация – это относительно небольшой фрагмент человечества с населением не более миллиарда. Другой вопрос, что эта цивилизация не умеет жить без экспансии. Первой тут всегда была как раз Великобритания, которая через колонизацию стала навязывать свои либеральные ценности «дикарям», странам так называемого третьего мира, считая их народы неразвитыми и нецивилизованными. Первым миром в этой иерархии считался сам Запад, вторым – страны, присягнувшие Западу, но по своему развитию ещё не догнавшие его.

Однако сегодня эта модель зашла в тупик. Подавляющее большинство человечества – Китай, Индия, Россия, арабский мир, совершенно особый мир Латинской Америки – хочет жить своим умом, а не по западной указке. Они не приемлют глобализацию, под маской которой на самом деле скрывается вестернизация. Они не желают чувствовать себя «быдлом», «недолюдьми».

Проблема в том, что признать свою политику ошибочной англосаксонские элиты неспособны. Цивилизационный расизм, высокомерие, эксплуатация других народов лежат в основе их мироустройства. И в этой ситуации нам и другим незападным цивилизациям остаётся только одно – сопротивляться экспансии. Бороться с мифом об «общечеловеческих ценностях», на который Россия купилась в 1980–1990-х гг. Как только мы перестанем верить в эти химеры, влияние англосаксонского мира тут же схлопнется.

А главное – мы должны быть достаточно сильными, потому что Запад понимает только силу. Должны уметь отстаивать свою правоту, свою стратегическую модель, альтернативную глобализации. Модель многополярного мира, состоящего из 6–8 цивилизационных полюсов, в котором признаётся всё разнообразие человеческих обществ, гораздо более правильная.

Автор: Валерий Коровин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

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    Облико Морале 28 ноября 2018 в 19:12 Ссылка Пометить
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    Ну смешно да и только, Госсия это давно сыгьевой пгидаток погхатых-голубокговых англосаксов товагищи! О каком пготивостоянии может идти гечь? АллелуЯХВ!!!

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