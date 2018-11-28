Как вышло, что мы все лишь и мечтаем опустить родное государство?

На этом левом деле мой товарищ, выросший и отучившийся в Якутии, и приподнялся уже в Москве: купил здесь хорошую квартиру, женился, родил троих заботливо обласканных детей. Настоящий герой и прожденец лихих 90-х, по правилам которых – «Не мы такие, жизнь такая!» – и приловчился жить.

Зато гонорары в этом бизнесе, в котором и я принимал некогда участие, значительные. И порой весьма. Причем есть такая взаимосвязь: как правило, чем больший жулик кандидат – тем больше платит.

Есть у меня очень хороший друг якут. По специальности – политтехнолог. То есть организатор выборов, которые у нас сроду, как известно, не совсем честны.

Насчёт „мы все” всё же есть серьёзные сомнения, так что оставим количественную оценку на совести автора публикации.



Но с одной существенной поправкой. При всем жульничестве дела, которое и свело нас с ним, в личном, что называется, плане он – образец редкой честности, давно не свойственной ни нашей жизни вообще, ни тем паче указанном делу. Суть которого, если кратко – любой обман за ваши деньги!

Был такой случай: он руководитель кампании, я – под ним. И заказчик в самом финале нагло обманул его: заплатил лишь часть обещанного. Что тоже нет-нет случается: ведь уже сделанная работа, как говорится, не стоит ничего. А никакие письменные договоры в этом лихом деле никогда не заключаются. Все – на салфетке, которую потом сжигают.

Такой же договор был и у него со мной. И вот его выбор: заплатить все себе, а мне сказать, что вышла де заминка, деньги завтра или прямо послезавтра и т.п. Заплатить по половинке и себе, и мне. Заплатить одному мне – а самому понадеяться на это «завтра-послезавтра».

И он, глазом не моргнув, выбрал третье! О чем я узнал только потом – когда он за рюмкой в сердцах признался мне, что так и не слупил с жулика-заказчика конечного расчета.

А теперь эта история подбирается уже вплотную к нынешней политической конкретике.

Сколько-то лет тому назад выборы у нас претерпели качественное изменение. Лобовая борьба жулья на них, требовавшая для победы большой ловкости ума и рук, в чем был силен мой друг – подменилась закулисной. То есть соперники под эгидой кураторов из АП или региональных аналогов – стали договариваться в коридорах власти. Скажем, ты будешь мэром, а ты главой местного совета. И кончайте меж собой грызться.

Тут – тоже свои схватки и своя борьба. Но уже не в том жанре, в котором отличались мы с моим другом: нарыть на соперника убойный компромат, изобрести лихую провокацию, найти для этого нужные слова и формы в предвыборной газете. И так ударить ей по головам электората, чтобы вчерашний расклад – 22 процента за нашего героя против 45-и за супостата – за сутки перевернулся бы на обратный.

Как сказал на этот счет накануне выборов один губернатор своей выборной команде: «Теперь не вас, шакалов, греть надо, а серьезных людей вон тама, наверху!»

И мы с товарищем остались не у дел. Ибо не стало смысла много платить боевым варягам, когда довольно создать за гроши лишь видимость предвыборной агитации – а те же гонорары, что не уменьшились ничуть, заслать в иные адреса.

Друг год за годом маялся в Москве на мелких подработках, потом нашел какие-то заказы в его родной Якутии, потом опять сюда вернулся…

И вот уже – самый финал истории.

В последние месяцы на просторах Интернета засверкало имя нового мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Поразила же эта «героиня нашего времени» и своих горожан, и всю Россию тем, что выбравшись в силу какой-то нестыковки местных регуляторов, стала точь-в-точь выполнять свою предвыборную программу. Продала все элитные авто из гаража горадминистрации, ужала административные расходы, порвала договора с дорожными строителями, работавшими ранее в популярном у нас поле «дорожного отката». А всю экономию пустила на детей и медицину.

Во всяком случае так о ней писали.

И тут на днях мой друг вновь отлетел на свою малую родину, откуда ему пришло несколько предложений о работе по политическому найму.

Звонит: о том, о сем поговорили, у него покамест ничего интересного… Говорю:

– А ты эту мэршу Сардану знаешь?

– Мы с ней учились вместе.

– И что она за человек? Правду о ней пишут? Не хочешь к ней податься?

– Она сама вчера меня на работу к себе звала.

– А ты?

– Да на хрен мне это сдалось!

– Почему?

– Она же – честная!

О боже! Мой друг, трудоголик, виртуоз, умеющий блестяще сращивать любые концы, маниакально честный в личном плане – не представляет себе работы на честного начальника! Ибо хорошего навара там не будет.

Ну а все прочие, все мы, ратующие за справедливость вообще, разве не тем же миром мазаны? Дескать пусть эта справедливость будет где-то там, но только не в моем случае – если мне вдруг выпала возможность что-то стибрить с общей кухни!

И мой друг – не идиот, не кассовый маньяк, не шибко нуждающийся денежно. Две его старшие дочки сейчас работают в солидных фирмах, зарабатывая столько, что прокормить папу с мамой им – раз плюнуть. И мама еще работает бухгалтером.

Но эта травма 90-х, в которые мой друг произошел – неизлечима. И не только для него одного, в чем весь наш ужас.

Он – лучший из той плеяды, насобачившейся на «решении вопросов», что сейчас у нас уверенно пришла к власти. Но его политическое кредо ужасает: «Обуть друга – страшный грех, а родное государство – святое дело!»

И я знаю точно, почему он со всеми его оргспособностями не влился в ряды родных чинуш, обеспеченных уже по высшему разряду – куда влились его гораздо менее толковы собратья. Потому что не смог отделаться от этой первой части его кредо: «Обуть друга – грех». Влившиеся – уже в личной дружбе негодяи.

И потому никакие выборы, реформы, благие пожелания хоть Путина, хоть его самых ярых оппонентов не сдвинут нас с мертвой точки, пока в активной пазухе народа живет синдром моего друга.

Десятки и сотни тысяч подобных живцов, которые и делают всю погоду на низу, которых не переловить никакими сетями – отзываются только на все плохое, спущенное сверху. А все хорошее, что предложила им, образно говоря, атипичная мэр Якутска – для них табу. И эту мэршу, явившую собой «луч света в темном царстве», очень скоро, как сказал мой друг, знающий, что говорит – съедят всем окружающим миром.

Так где же выход?

Покамест очевиден стал только вход в эту систему коллективного предательства своей страны. Но, может, если мы доподлинно поймем, как дошли до жизни такой – узрим, и как из этого проклятья выйти?

А. Росляков

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