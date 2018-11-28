Как вышло, что мы все лишь и мечтаем опустить родное государство?
Насчёт „мы все” всё же есть серьёзные сомнения, так что оставим количественную оценку на совести автора публикации.
*
Есть у меня очень хороший друг якут. По специальности – политтехнолог.
То есть организатор выборов, которые у нас сроду, как известно, не совсем честны.
Зато гонорары в этом бизнесе, в котором и я принимал некогда участие, значительные. И порой весьма.
Причем есть такая взаимосвязь: как правило, чем больший жулик кандидат – тем больше платит.
На этом левом деле мой товарищ, выросший и отучившийся в Якутии, и приподнялся уже в Москве: купил здесь хорошую квартиру, женился, родил троих заботливо обласканных детей. Настоящий герой и прожденец лихих 90-х, по правилам которых – «Не мы такие, жизнь такая!» – и приловчился жить.
Но с одной существенной поправкой. При всем жульничестве дела, которое и свело нас с ним, в личном, что называется, плане он – образец редкой честности, давно не свойственной ни нашей жизни вообще, ни тем паче указанном делу. Суть которого, если кратко – любой обман за ваши деньги!
Был такой случай: он руководитель кампании, я – под ним. И заказчик в самом финале нагло обманул его: заплатил лишь часть обещанного. Что тоже нет-нет случается: ведь уже сделанная работа, как говорится, не стоит ничего. А никакие письменные договоры в этом лихом деле никогда не заключаются. Все – на салфетке, которую потом сжигают.
Такой же договор был и у него со мной. И вот его выбор: заплатить все себе, а мне сказать, что вышла де заминка, деньги завтра или прямо послезавтра и т.п. Заплатить по половинке и себе, и мне. Заплатить одному мне – а самому понадеяться на это «завтра-послезавтра».
И он, глазом не моргнув, выбрал третье! О чем я узнал только потом – когда он за рюмкой в сердцах признался мне, что так и не слупил с жулика-заказчика конечного расчета.
А теперь эта история подбирается уже вплотную к нынешней политической конкретике.
Сколько-то лет тому назад выборы у нас претерпели качественное изменение. Лобовая борьба жулья на них, требовавшая для победы большой ловкости ума и рук, в чем был силен мой друг – подменилась закулисной. То есть соперники под эгидой кураторов из АП или региональных аналогов – стали договариваться в коридорах власти. Скажем, ты будешь мэром, а ты главой местного совета. И кончайте меж собой грызться.
Тут – тоже свои схватки и своя борьба. Но уже не в том жанре, в котором отличались мы с моим другом: нарыть на соперника убойный компромат, изобрести лихую провокацию, найти для этого нужные слова и формы в предвыборной газете. И так ударить ей по головам электората, чтобы вчерашний расклад – 22 процента за нашего героя против 45-и за супостата – за сутки перевернулся бы на обратный.
Как сказал на этот счет накануне выборов один губернатор своей выборной команде: «Теперь не вас, шакалов, греть надо, а серьезных людей вон тама, наверху!»
И мы с товарищем остались не у дел. Ибо не стало смысла много платить боевым варягам, когда довольно создать за гроши лишь видимость предвыборной агитации – а те же гонорары, что не уменьшились ничуть, заслать в иные адреса.
Друг год за годом маялся в Москве на мелких подработках, потом нашел какие-то заказы в его родной Якутии, потом опять сюда вернулся…
И вот уже – самый финал истории.
В последние месяцы на просторах Интернета засверкало имя нового мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Поразила же эта «героиня нашего времени» и своих горожан, и всю Россию тем, что выбравшись в силу какой-то нестыковки местных регуляторов, стала точь-в-точь выполнять свою предвыборную программу. Продала все элитные авто из гаража горадминистрации, ужала административные расходы, порвала договора с дорожными строителями, работавшими ранее в популярном у нас поле «дорожного отката». А всю экономию пустила на детей и медицину.
Во всяком случае так о ней писали.
И тут на днях мой друг вновь отлетел на свою малую родину, откуда ему пришло несколько предложений о работе по политическому найму.
Звонит: о том, о сем поговорили, у него покамест ничего интересного… Говорю:
– А ты эту мэршу Сардану знаешь?
– Мы с ней учились вместе.
– И что она за человек? Правду о ней пишут? Не хочешь к ней податься?
– Она сама вчера меня на работу к себе звала.
– А ты?
– Да на хрен мне это сдалось!
– Почему?
– Она же – честная!
О боже! Мой друг, трудоголик, виртуоз, умеющий блестяще сращивать любые концы, маниакально честный в личном плане – не представляет себе работы на честного начальника! Ибо хорошего навара там не будет.
Ну а все прочие, все мы, ратующие за справедливость вообще, разве не тем же миром мазаны? Дескать пусть эта справедливость будет где-то там, но только не в моем случае – если мне вдруг выпала возможность что-то стибрить с общей кухни!
И мой друг – не идиот, не кассовый маньяк, не шибко нуждающийся денежно. Две его старшие дочки сейчас работают в солидных фирмах, зарабатывая столько, что прокормить папу с мамой им – раз плюнуть. И мама еще работает бухгалтером.
Но эта травма 90-х, в которые мой друг произошел – неизлечима. И не только для него одного, в чем весь наш ужас.
Он – лучший из той плеяды, насобачившейся на «решении вопросов», что сейчас у нас уверенно пришла к власти. Но его политическое кредо ужасает: «Обуть друга – страшный грех, а родное государство – святое дело!»
И я знаю точно, почему он со всеми его оргспособностями не влился в ряды родных чинуш, обеспеченных уже по высшему разряду – куда влились его гораздо менее толковы собратья. Потому что не смог отделаться от этой первой части его кредо: «Обуть друга – грех». Влившиеся – уже в личной дружбе негодяи.
И потому никакие выборы, реформы, благие пожелания хоть Путина, хоть его самых ярых оппонентов не сдвинут нас с мертвой точки, пока в активной пазухе народа живет синдром моего друга.
Десятки и сотни тысяч подобных живцов, которые и делают всю погоду на низу, которых не переловить никакими сетями – отзываются только на все плохое, спущенное сверху. А все хорошее, что предложила им, образно говоря, атипичная мэр Якутска – для них табу. И эту мэршу, явившую собой «луч света в темном царстве», очень скоро, как сказал мой друг, знающий, что говорит – съедят всем окружающим миром.
Так где же выход?
Покамест очевиден стал только вход в эту систему коллективного предательства своей страны. Но, может, если мы доподлинно поймем, как дошли до жизни такой – узрим, и как из этого проклятья выйти?
А. Росляков
***
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Честный = бедный.
loading...
Политическое кредо ужасает: «Обуть друга – страшный грех, а родное государство – святое дело!»
Политическое кредо и позиция у каждого порядочного, честного и любящего свое Отечество гражданина, при нынешней разрушительной системы власти, сегодня должна быть одна:”помочь другу, если он в беде, жить по правде и бороться за будущее своего государства и страны с той властью, которая по сути своей является и антинародной, и антигосударственной.
loading...
Вы пишите:”…честного и любящего свое Отечество гражданина,…”. Хорошее отечество, повышает пенсионный возраст, повышает НДС и цены, устраивает безработицу, разваливает страну, отнимает детей… Это отечество для депутата Е.Фёдорова. Существующее отечество (читай государство) защищает и отстаивает интересы крупной буржуазии и олигархов. Для меня, было социалистическое отечество в СССР.
loading...
Не надо отождествлять понятие власти с понятием государства. Государство или Отечество, это единое сообщество граждан в своей стране, а власть – это инструмент управления государством и обществом. У нас сегодня власть в государстве в руках очевидно выраженных антинародных кремлевско-либеральных клевретов Запада. И пока они у власти, наше Отечество и наше государство, медленно, но неотвратимо идет к распаду и саморазрушению. Это факт, который происходит на наших глазах.
loading...
Если на слово родное поставить кавычки, то всё встанет на свои места. Родные так друг с другом не поступают.
loading...
так эти моменты Сталин и формировал. сверху. Снизу это не переменишь. пока феодалов не национализировать – и Кремль ничем не поможет.
loading...
Якутскому мэру, если она такая как тут пишут, удачи, терпения, сил и народной поддержки!!!
loading...
А всё начинается с того, кому мы доверяем управление…
Любые «выборы» – это обман! Это хитрая уловка системы тьмы…И мы наблюдаем сегодня к чему это приводит…
Не должно быть никаких выборов, а значит и партии не нужны! Именно здесь зарождаются все слизняки и предатели…
П- РЕЗИДЕНТЫ (исполнители воли вышестоящего чина) должны назначаться свыше ..одним чином во всех государствах!!!…П-резидентом может быть только представитель наРОДо- образующего большинства данной территории!
И этот кристально чистый чин должен нести персональную ответственность за то, что ТВОРИТ на порученной ему территории его назначенец…и менять его, если его действия начинают нести агрессию или иной негатив…
До тех пор , пока будут «выборы» без выбора – будут войны и беЗпредел…
Претендентов на роль п-резидента (Государя) надо воспитывать с детства и в определённых условиях…
Выборы, в том виде, как они происходят сегодня, изжили себя и порождают безответственность и сверху , и снизу…и несут негатив , вплоть до сознательного развязывания войн и геноцидов народов…что мы и наблюдаем…
loading...
“…Претендентов на роль п-резидента (Государя) надо воспитывать с детства и в определённых условиях…”
Монархистка!?
А Вы не подумали из чьей среды отберут детей-кандидатов сначала, сколько их доживёт до финиша, а последний оставшийся вдруг откажется от престола, если, конечно, накануне инаугурации не упадёт с лошади, дерева, высоты собственного роста, получив травмы, несовместимые с жизнью?
Ведь пока он растёт, у появившихся вокруг новых генералов и полковников тоже подрастут свои сыновья.