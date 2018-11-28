Фиаско в Черном море: почему целей провокации добиться не удалось?

Чего хотели добиться в Киеве и Вашингтоне, и что из этого вышло?

Устраивая провокационный срежиссированный спектакль в Керченском проливе, Украина преследовала сразу несколько целей.

Прежде всего, «прогнуться» перед западными кураторами и подарить им «очередные агрессивные действия со стороны Москвы». Этим, если можно так выразиться, Киев «платил» за молчаливое согласие на проводимую операцию, выгодную прежде всего ему.

Во-вторых, украинцы отрабатывали давний заказ на инициацию ситуации, при которой легитимность прихода в украинскую акваторию Азовского моря сил «западных партнеров» стала бы возможной. В этом смысле Порошенко удовлетворял второй американский запрос.

В-третьих, уничтожение Россией кораблей военного флота Украины, на которое и рассчитывали организаторы провокации, было бы отличным поводом для создания эскалации напряженности натовских сил в непосредственной близости от российской границы. А кроме того, выбранное накануне крупных международных событий время, позволяло придать теме Украины вес на саммите большой «двадцатки» в Аргентине, и встрече Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

К сожалению для Украины, Россия повела себя совершенно не так как планировалось, а украинские капитаны – и вовсе все загубили. Дело в том, что события 2014 года создали в акватории Черного и Азовского морей двойственную ситуацию. Юрисдикция России над Крымом не признана Украиной и большинством стран мира, в то время как для самой нашей страны принадлежность Крыма к Российской Федерации не подлежит сомнению. В этой связи в Киеве знали, что в случае любой провокационной активности и ответа на нее России Украине обеспечена международная поддержка. Вот только испуганные «герои» украинских судов, умудрились нарушить не только границу России (расширенную после присоединения полуострова), но и ту морскую границу нашей страны, которая была российской еще до присоединения. То есть даже по Международному праву, вне всяких экивоков на спорность Крыма, военный флот Украины совершил вторжения, и Москва была в своем полном праве.

Из-за этого фиаско, реакция старших партнеров Киева была предсказуемой, но вялой. А возбудить волну искренней поддержки по ту сторону Атлантики, не удалось.

Оказавшись в сложном положении, украинский лидер в попыхах попытался отыграться на внутриполитической арене и потому методом торга ввел военное положение на части территории страны.

В итоге, в 10-ти областях Украины, подпавших на ближайшие 30 дней под данные меры, власти получили право закрывать границы на въезд и выезд, проводить конфискации имущества и многие другие инструменты для контроля над людьми.

Причем это касается жителей государства лишь вторично, а в первую очередь - «лакомых активов» и экономических «кусков». «Отжатию» собственности на «нужды армии» теперь подвергнутся все оставшиеся в этих областях предприятия, фирмы и производства.

Аналогичное рейдерство коснется и чистки средств массовой информации тем более, что в последнее время на волне слабины режима, они начали пропускать искорки правды. Государство (пока лишь в этих 10-ти областях) получило возможность закрывать неугодные СМИ в любую минуту, просто если посчитает, что они «угрожают национальной безопасности» страны. Тем более это выгодно с учетом того, что военное положение введено как раз в наиболее «прорусских» регионах Востока Украины, где позиции конкурентов, выступающих за сближение с Москвой – сильны.

Тоже касается и удобного запрета на митинги и публичные акции…

Запрет на проведение выборов и избирательной кампании, с учетом 30-ти дневного военного положения, провернуть уже не удастся. Но именно это сулит под собой крайнюю неуправляемость Украины в ближайшие четыре недели. Дело в том, что с учетом сложившегося положения, Порошенко сделает все от него зависящее дабы провести до конца декабря еще одну провокацию для продолжения срока военного положения. Лишь в этом случае у него и его сторонников будет возможность выиграть время, пройти период злости населения от диких цен на газ и их очередного повышения, подвести провокацию к дате публикации итогового отчета об MH-17, подкупить, устранить или запугать конкурентов, взять под контроль масс-медиа и поставить вопрос о переносе президентских выборов на осень будущего года.

Источник: www.iarex.ru