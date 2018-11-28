Дискуссия Касперской и Чубайса на Цифровом форуме 2018 в Санкт-Петербурге

Видео с аккаунта на Фейсбуке Анатолия Чубайса.

Текст сообщения - "Полемизировали на Питерском цифровом форуме с Натальей Ивановной Касперской. Об Илоне Маске и об особенном пути России в цифровую эпоху.

Подробнее в этом видео."

Источник: www.youtube.com