Дискуссия Касперской и Чубайса на Цифровом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
09:04. 28 ноября 2018 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал: СКАМАРОХ
Видео с аккаунта на Фейсбуке Анатолия Чубайса.
Текст сообщения - "Полемизировали на Питерском цифровом форуме с Натальей Ивановной Касперской. Об Илоне Маске и об особенном пути России в цифровую эпоху.
Подробнее в этом видео."
Источник: www.youtube.com
loading...
Дискуссии как таковой не было. Просто сначала Чубайс сказал, что со всем сказанным не согласен, а по частям согласился со всем. Чем и показал свою инженерную несостоятельность при умном таком употреблении слов трансмиссия, софт, программа… Да он и не инженер, а экономист. Но стоит-то на “нано”, определяет политику перспективных разработок. А на выходе? Как в анекдоте военных лет: Как ни собирай, всё равно детекторный приёмник получается.
Потом Н.К. почему-то его пожалела, а ведь баба умная, могла и растоптать.
Зато сколько апломба у Ч., как умеет надуть щёки и поучить.