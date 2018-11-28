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Дискуссия Касперской и Чубайса на Цифровом форуме 2018 в Санкт-Петербурге

09:04. 28 ноября 2018 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:

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Видео с аккаунта на Фейсбуке Анатолия Чубайса.

Текст сообщения - "Полемизировали на Питерском цифровом форуме с Натальей Ивановной Касперской. Об Илоне Маске и об особенном пути России в цифровую эпоху.

Подробнее в этом видео."

Источник: www.youtube.com

Метки: Видео, наука, противостояние, технологии
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Один комментарий»

  • 3795 3440
    strelez 28 ноября 2018 в 13:09 Ссылка Пометить
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    Дискуссии как таковой не было. Просто сначала Чубайс сказал, что со всем сказанным не согласен, а по частям согласился со всем. Чем и показал свою инженерную несостоятельность при умном таком употреблении слов трансмиссия, софт, программа… Да он и не инженер, а экономист. Но стоит-то на “нано”, определяет политику перспективных разработок. А на выходе? Как в анекдоте военных лет: Как ни собирай, всё равно детекторный приёмник получается.
    Потом Н.К. почему-то его пожалела, а ведь баба умная, могла и растоптать.
    Зато сколько апломба у Ч., как умеет надуть щёки и поучить.

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