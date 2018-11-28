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Анти-Витте. Как Российская империя рухнула в пропасть. Фёдор Лисицын

18:57. 28 ноября 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

Об историческом расследовании Александра Пыжикова о причинах падения Российской империи

Как была устроена элита в период царствования Николая II, почему так важно разобраться в её хитросплетениях. Кто был главным двигателем модернизационных преобразований. Какие легенды распространены об этом периоде, какой след в истории оставил Витте.

Узнать о времени потрясающего взлёта над экономической пропастью, о том, почему не была запущена новая экономическая модель, и о проблемах, которые до сих пор стоят перед нашим обществом: 

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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