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Влияние воспитания на развитие личности

07:55. 27 ноября 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Ива.
Юлона Стоянова.

В передаче речь шла о том, как культура разных стран и народов влияет на развитие человека? Как сохранить потенциал ребёнка в момент рождения? Как развить свои способности в условиях современного мира?

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Источник: www.youtube.com

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