Учения ОДКБ «Боевое братство-2018»: 11 главных фактов

Источник: eurasia.expert

Завершилось очередное совместное оперативно-стратегическое учение Организации Договора о коллективной безопасности «Боевое братство-2018», проходившее целый месяц на территориях России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Масштабные маневры включали в себя учения разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2018», учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2018», учения Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2018» и коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ «Рубеж-2018», а также проведенные впервые учения Коллективных авиационных сил ОДКБ «Воздушный мост». В данной статье мы попробуем отойти от традиционного формата рассказа о боевой учебе ОДКБ и обратимся к ключевым событиям и их значению для интеграции в сфере безопасности.



1. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров провел блестящий брифинг с подробным изложением общего сценария и отдельных мероприятий «Боевого братства-2018». Пожалуй, будет правильным обратиться к его слайдам для понимания общей структуры учения:

А также детализации мероприятий в его рамках:

Отметим уже ставшее традиционным сочетание распределенных во времени и пространстве мероприятий, объединенных единым замыслом.

2. Сирийский опыт – главный «экспортный товар» России в ходе совместных учений.С учетом продолжающейся кампании применялись Воздушно-космические силы (в том числе с нанесением бомбовых ударов по «джихад-мобилям») и проводились переговоры с условным противником, которого призывали сложить оружие и сдаться, в том числе на арабском языке.

3. Использование беспилотных летательных аппаратов (и оборона от них) по праву стало одним из основных элементов подготовки к современным боевым действиям.В ходе «Поиска-2018» БПЛА «Орлан-10» помогли обнаружить условный пункт управления незаконного вооруженного формирования и спланировать его уничтожение силами российских и казахских разведчиков. Для «Взаимодействия-2018» была создана группировка беспилотной авиации («Орлан-10», «Тахион», «Леер»), обеспечившая постоянную воздушную разведку района предполагаемого нахождения бандгрупп. Для противодействия беспилотникам применяли как огневые средства, так и возможности радиоэлектронной борьбы.

4. Сокрушительная огневая мощь остается главным аргументом российского подхода к «локализации вооруженного конфликта». В ходе КШУ «Взаимодействие-2018» в Кыргызстане на полигоне Эдельвейс применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые нанесли упреждающий удар по выдвигающимся силам условных боевиков, а также стратегический ракетоносец Ту-95МС. Правда, турбовинтовой ветеран совершил лишь демонстрационный полет, но при этом с отработкой сопровождения союзными казахскими многоцелевыми истребителями Су-30СМ. В очередной раз навестил Центральноазиатский регион коллективной безопасности и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», причем в этот раз ракетчики отработали групповой (пусть и электронный) удар по противнику.

5. На традиционно высоком уровне организованы гуманитарно-миротворческие мероприятия в рамках «Нерушимого братства-2018». Прием и размещение условных беженцев в специально подготовленном лагере (в условной мусульманской стране) провели силами военнослужащих ОДКБ, сотрудников органов внутренних дел, а также представителей Международного комитета красного креста. Особое внимание было уделено организации оперативной проверки личности и досмотру прибывающих людей.

6. Помощник Генерального секретаря ООН по военным вопросам генерал-лейтенант Карлос Умберто Лойти принял участие в учебно-методическом сборе накануне учения КМС ОДКБ и наблюдал за его активной фазой. Наши миротворцы заслужили высокую оценку.

В очередной раз отмечена готовность ООН работать с ОДКБ в области миротворчества.

Подготовлена соответствующая «дорожная карта», однако пока в практическую плоскость взаимопонимание, к сожалению, не переводится.

7. Лучшая школа – старая школа. Еще советские традиции выводить на учения в Центральной Азии заслуженную технику сохраняются – от Кыргызстана в учениях «Взаимодействие-2018» приняли участие ветераны Т-72 «Урал».

С российской стороны интерес вызвало наличие также весьма заслуженных колесных самоходок «Нона-СВК», которые иногда не стесняются называть «новейшими».

Отбросив иронию, стоит отметить, что в рамках разведывательно-огневых контуров с применением современных систем разведки и целеуказания даже объективно устаревшие системы вооружения и военной техники способны «дать жару».

8. Применение разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов стало типовой формой боевых действий, не исключением стали и прошедшие учения. Именно такой формат использования имеющейся техники позволяет сохранять эффективность устаревающего «железа».

9. Особого внимания заслуживает первый «Воздушный мост»: Коллективные авиационные силы ОДКБ на базе военно-транспортной авиации России, Беларуси, Армении и Казахстана в рамках единой операции обеспечили переброску более трех тысяч военнослужащих и более пятисот единиц вооружения и военной техники.

В настоящее время продолжается разработка межгосударственных документов и соглашений, которые позволят синхронизировать правила полетов и перемещения войск в странах–членах, что в итоге поспособствует беспрепятственному перемещений сил ОДКБ.

Коллективные авиационные силы – один из главных активов ОДКБ, и в перспективе именно в этой области представляется возможным сотрудничество, например, с европейскими партнерами по переброске панъевропейских контингентов на, например, африканский театр военных действий.

10. Нельзя не отметить, что, несмотря на достаточно интенсивную и успешную отработку всех элементов боевых действий и операций по поддержанию мира, Коллективные силы ОДКБ все ещё не получали практического применения в официальных миротворческих операциях. В контексте эмоциональной битвы за пост генерального секретаря организации на ближайшие полтора года ситуация едва ли изменится. Рискну предположить, что для наполнения организации содержанием была бы крайне полезной хотя бы небольшая и формальная, но официальная операция как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами.

11. Знаковое событие с точки зрения кадрового вопроса: в состав командования КСОР ОДКБ на этапе планирования и проведения операций в 2018 г. впервые вошлиофицеры Объединенного штаба ОДКБ, причем не как наблюдатели или посредники, а в формате полноценных участников процесса.

Таким образом, ОДКБ продолжает развиваться, однако ключевые испытания для эффективности Коллективных сил, да и жизнеспособности организации в целом пока не пройдены. Может быть, оно и к лучшему.

Дмитрий Стефанович, независимый военный обозреватель

Источник: nstarikov.ru