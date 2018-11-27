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Страх. Зачем он нужен?

07:59. 27 ноября 2018 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов
Михаил Ять

Какое страшное слово – слово “страх”.
А вдруг, это качество нужно для чего-то важного, а не только для того, чтобы люди чего-то боялись?
Что делать, если в тебе поселилось такое качество?
Как с ним правильно взаимодействовать?

Чтобы ответить на эти вопросы более подробно мы записали эту передачу.

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Источник: www.youtube.com

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