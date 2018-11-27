Страх. Зачем он нужен?

Алексей Орлов

Михаил Ять



Какое страшное слово – слово “страх”.

А вдруг, это качество нужно для чего-то важного, а не только для того, чтобы люди чего-то боялись?

Что делать, если в тебе поселилось такое качество?

Как с ним правильно взаимодействовать?



Чтобы ответить на эти вопросы более подробно мы записали эту передачу.



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Источник: www.youtube.com