Страх. Зачем он нужен?
Алексей Орлов
Михаил Ять
Какое страшное слово – слово “страх”.
А вдруг, это качество нужно для чего-то важного, а не только для того, чтобы люди чего-то боялись?
Что делать, если в тебе поселилось такое качество?
Как с ним правильно взаимодействовать?
Чтобы ответить на эти вопросы более подробно мы записали эту передачу.
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Источник: www.youtube.com