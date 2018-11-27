Приглашение на семинар “Жизнь без страхов” 15 декабря 2018г. в Санкт-Петербург. Алексей Орлов

15 декабря в Санкт-Петербурге по адресу Невский Проспект 78 “АКАДЕМИЯ РОСТА” с 12-00 до 18-00 пройдет семинар Алексея Орлова “Как жить без страхов”, 1 часть



Запись по телефону

+7 909 683 88 69



Видео на канале Дмитрия Тарана https://youtu.be/y6AeCRDT9OI



—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com