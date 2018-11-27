Пенсионерка ударила электрошокером почтальона принесшего пенсию, забрала все деньги и скрылась в Таиланде



Следователи направили в суд уголовное дело 73 летней жительницы Тюмени - Марии Павловны Кондрашкиной. Которая была депортирована из Таиланда 12 февраля 2018 года.



По данным следствия пенсионерка, получала свою пенсию через почтальонов Почты России. В очередной раз, почтальон (имя не раскрывается в интересах следствия) принес пенсию Марии Павловне 17 января 2017 года, пенсионерка ударила его электрошокером, после удара током почтальон упал без сознания, после этого был обмотан скотчем. Через 3 дня, его нашла соседка которая пришла попить чаю, она же и вызвала полицию.



В свою очередь Мария Павловна забрала у него все деньги, а это 3 415 367 рублей, которые предназначались для выдачи 41 пенсионеру и скрылась с места преступления. У нее уже были куплены билеты в Таиланд и вечером этого же дня она улетела. Как выяснилось позже, она взяла кредит в банке под залог квартиры в сумме 4 500 000 рублей, который и не планировала выплачивать изначально.



В ходе оперативно розыскных мероприятий 10 декабря 2017 года следователи установили местонахождение пенсионерки и объявили ее в международный розыск, после чего по линии интерпола она была задержана сотрудниками полиции города Пхукет и уже 12 февраля 2018 года была депортирована из страны в Российскую Федерацию.



Как выяснили следователи у пенсионерки из всех денег осталось только 180 000 рублей, все остальное она потратила на отдых и развлечения. Местные жители говорят, что Мария Павловна не в чем себе не отказывала. Она снимала виллу у пляжа, 2 раза в неделю к ней приходил личный массажист, говорят даже, что она несколько раз заказывала стриптизеров. Жила на широкую ногу.



Теперь ей грозит до 9 лет лишения свободы по статье "Разбойное нападение с применением технических средств". Мария Павловна ни о чем не жалеет и не раскаивается в содеянном, она говорит если бы предоставилась эта возможность снова, то поступила точно также, прокурор будет просить максимальный срок наказания.

Источник: vesti.fun