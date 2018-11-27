Главная » Психология

Пенсионерка ударила электрошокером почтальона принесшего пенсию, забрала все деньги и скрылась в Таиланде

15:56. 27 ноября 2018 Просмотров - 407 9 коммент. Опубликовал:

1535553274_be35cafabcc678957cc69032db05a176


Следователи направили в суд уголовное дело 73 летней жительницы Тюмени - Марии Павловны Кондрашкиной. Которая была депортирована из Таиланда 12 февраля 2018 года.

По данным следствия пенсионерка, получала свою пенсию через почтальонов Почты России. В очередной раз, почтальон (имя не раскрывается в интересах следствия) принес пенсию Марии Павловне 17 января 2017 года, пенсионерка ударила его электрошокером, после удара током почтальон упал без сознания, после этого был обмотан скотчем. Через 3 дня, его нашла соседка которая пришла попить чаю, она же и вызвала полицию.

В свою очередь Мария Павловна забрала у него все деньги, а это 3 415 367 рублей, которые предназначались для выдачи 41 пенсионеру и скрылась с места преступления. У нее уже были куплены билеты в Таиланд и вечером этого же дня она улетела. Как выяснилось позже, она взяла кредит в банке под залог квартиры в сумме 4 500 000 рублей, который и не планировала выплачивать изначально. 

В ходе оперативно розыскных мероприятий 10 декабря 2017 года следователи установили местонахождение пенсионерки и объявили ее в международный розыск, после чего по линии интерпола она была задержана сотрудниками полиции города Пхукет и уже 12 февраля 2018 года была депортирована из страны в Российскую Федерацию. 

Как выяснили следователи у пенсионерки из всех денег осталось только 180 000 рублей, все остальное она потратила на отдых и развлечения. Местные жители говорят, что Мария Павловна не в чем себе не отказывала. Она снимала виллу у пляжа, 2 раза в неделю к ней приходил личный массажист, говорят даже, что она несколько раз заказывала стриптизеров. Жила на широкую ногу. 

Теперь ей грозит до 9 лет лишения свободы по статье "Разбойное нападение с применением технических средств". Мария Павловна ни о чем не жалеет и не раскаивается в содеянном, она говорит если бы предоставилась эта возможность снова, то поступила точно также, прокурор будет просить максимальный срок наказания.

Источник: vesti.fun

Метки: общество, человек
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
РАЗВРАТ захлестнул Россию! Защити Родину!
СтопРазврат.рф: http://goo.gl/KgiOGW - проходим голосуем. "Когда не можешь победить силой - примени подлость и коварство". Алан Рогерс - масон, курирующий правительство США. Америка уничтожает Россию изнутри Через наших женщин и детей. "Мы разрушим ваши ...
"Вы живете при коммунизме, а мы в ...", – эстонка сравнила жизнь в России и Эстонии
"Россияне, пишущие про то, как плохо, у вас в стране, я обращаюсь к вам!" Дискуссии относительно того, какова на самом деле экономическая ситуация в России, ведутся уже не первый год, И особенно они обострились, по понятным причинам, после 2014-го года. ...
Белоруссию выталкивают из Союза с Россией
... всех основных торговых партнеров Белоруссии — удар по перспективам развития и уровню...
История ростовщичества в древности. Где истоки?
Ростовщичество так же старо, как и торговля. Оно гораздо старее, чем деньги.Самые первые займы в истории человечества вызывались, как правило, нуждой, а не возможностью получить дополнительную прибыль.Как только люди начали выращивать что-то на земле, они ...
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ для СПЯЩИХ МОЗГОВ
На этой странице мы сделали небольшую подборочку крайне полезного материала для спящего мозга рядового обывателя сети интернет. Лишь для тех, кто ещё не потерял способность думать самостоятельно, мыслить критически.Здесь мы поместили информацию, ...
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Истории Руси не тысяча лет, как принято считать, а гораздо больше. Приводим только некоторые замалчиваемые научные данные. В середине 11 века, дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна стала французской королевой. Но приехавшая из “дикой” Киевской Руси княжна не...

9 коммент.»

  • 329 297
    Хан_Уман 27 ноября 2018 в 16:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    И смех и грех!
    Как я понимаю, вот против таких бабулек и борется наше любимое правительство.

    Ответить
  • 1585 1215
    Имя Фамилия 27 ноября 2018 в 16:12 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    хмм…это что-же за квартира у бабули, если под неё аж 4.5 млн кредита дали!!?

    Ответить
  • 274 188
    Grach +-+-+ 27 ноября 2018 в 16:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    У этих 41 пенсионера пенсия по 83301 руб. Работаю грузчиком по 12 часов з/п 16000 руб., скорее бы на пенсию, но не знаю, ещё пару реформ и стопудово не видать мне даже отдыха где нибудь и поближе)))

    Ответить
  • 1285 701
    СКАМАРОХ 27 ноября 2018 в 17:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Новость об ограбившей почтальона и улетевшей в Таиланд пенсионерке оказалась фейком 
    Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Светлана Новик. «Такого уголовного дела не было точно. Информация фейковая», — заявила она.
    Ранее в соцсетях появились сообщения, что тюменская пенсионерка в январе прошлого года напала с электрошокером на почтальона, забрала у него 3 млн 415 тысяч рублей и скрылась. Грабительницу якобы удалось отыскать почти через год в Таиланде, где она жила на широкую ногу.

    Ответить
    • 691 565
      Werwolf СКАМАРОХ 27 ноября 2018 в 17:23 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Если это брехня – то зачем на этом сайте вывешивать?! и вообще, предлагаю использовать вместо модного словечка “фейк” наши, понятные всем “чушь”,”брехня”,”ложь”,”враньё”,”ахинея” и т.д.

      Ответить
      • 6363 4547
        Sergeev Werwolf 27 ноября 2018 в 18:01 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Эту чушь опубликовало десяток газет и полсотни сайтов. Но как анекдотичный случай совсем неплохо.

        Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>