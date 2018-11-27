Пенсионерка ударила электрошокером почтальона принесшего пенсию, забрала все деньги и скрылась в Таиланде
Следователи направили в суд уголовное дело 73 летней жительницы Тюмени - Марии Павловны Кондрашкиной. Которая была депортирована из Таиланда 12 февраля 2018 года.
По данным следствия пенсионерка, получала свою пенсию через почтальонов Почты России. В очередной раз, почтальон (имя не раскрывается в интересах следствия) принес пенсию Марии Павловне 17 января 2017 года, пенсионерка ударила его электрошокером, после удара током почтальон упал без сознания, после этого был обмотан скотчем. Через 3 дня, его нашла соседка которая пришла попить чаю, она же и вызвала полицию.
В свою очередь Мария Павловна забрала у него все деньги, а это 3 415 367 рублей, которые предназначались для выдачи 41 пенсионеру и скрылась с места преступления. У нее уже были куплены билеты в Таиланд и вечером этого же дня она улетела. Как выяснилось позже, она взяла кредит в банке под залог квартиры в сумме 4 500 000 рублей, который и не планировала выплачивать изначально.
В ходе оперативно розыскных мероприятий 10 декабря 2017 года следователи установили местонахождение пенсионерки и объявили ее в международный розыск, после чего по линии интерпола она была задержана сотрудниками полиции города Пхукет и уже 12 февраля 2018 года была депортирована из страны в Российскую Федерацию.
Как выяснили следователи у пенсионерки из всех денег осталось только 180 000 рублей, все остальное она потратила на отдых и развлечения. Местные жители говорят, что Мария Павловна не в чем себе не отказывала. Она снимала виллу у пляжа, 2 раза в неделю к ней приходил личный массажист, говорят даже, что она несколько раз заказывала стриптизеров. Жила на широкую ногу.
Теперь ей грозит до 9 лет лишения свободы по статье "Разбойное нападение с применением технических средств". Мария Павловна ни о чем не жалеет и не раскаивается в содеянном, она говорит если бы предоставилась эта возможность снова, то поступила точно также, прокурор будет просить максимальный срок наказания.
Источник: vesti.fun
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И смех и грех!
Как я понимаю, вот против таких бабулек и борется наше любимое правительство.
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Ответ пенсионной реформе!
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хмм…это что-же за квартира у бабули, если под неё аж 4.5 млн кредита дали!!?
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Трёшка в центре Тюмени.
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У этих 41 пенсионера пенсия по 83301 руб. Работаю грузчиком по 12 часов з/п 16000 руб., скорее бы на пенсию, но не знаю, ещё пару реформ и стопудово не видать мне даже отдыха где нибудь и поближе)))
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ТОже посчитал. Тоже захотелось.
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Новость об ограбившей почтальона и улетевшей в Таиланд пенсионерке оказалась фейком
Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Светлана Новик. «Такого уголовного дела не было точно. Информация фейковая», — заявила она.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что тюменская пенсионерка в январе прошлого года напала с электрошокером на почтальона, забрала у него 3 млн 415 тысяч рублей и скрылась. Грабительницу якобы удалось отыскать почти через год в Таиланде, где она жила на широкую ногу.
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Если это брехня – то зачем на этом сайте вывешивать?! и вообще, предлагаю использовать вместо модного словечка “фейк” наши, понятные всем “чушь”,”брехня”,”ложь”,”враньё”,”ахинея” и т.д.
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Эту чушь опубликовало десяток газет и полсотни сайтов. Но как анекдотичный случай совсем неплохо.