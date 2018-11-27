О “тактике волчьих стай”
18:32. 27 ноября 2018 Просмотров - 359 2 коммент. Опубликовал: brahman
Клим Жуков, как всегда с юмором, об украинской провокации в Керченском проливе.
PS. Появилась еще одна фотография повреждений катера "Бердянск" (см. заглавное фото)
Заход украинских кораблей в Керченский порт.
Также стоит отметить, что один из дававших показания украинских моряков заявил, что никто его не пытал, а на него оказывалось только психологические давление. Свою вину не признает, заявляя, что он лишь выполнял приказы вышестоящих лиц.
Согласно российскому законодательству, задержанным может грозить до 6 лет лишения свободы.
И еще пара моментов.
1. С учетом введения военного положения в приграничных с Россией областях, у Киева появляется возможность для заморозки вкладов граждан или ограничения выдачи средств, чтобы избежать панического изъятия средств из банков.
2. Потенциальное предоставление автокефалии украинской церкви может привести к столкновениям на религиозной почве в областях юго-востока, где как раз и вводится военного положение, используя которое можно более решительно давить протесты и проводить выгодную Порошенко религиозную политику.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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ДОГОВОР
между Российской Федерацией и Украиной
о сотрудничестве в использовании Азовского моря
и Керченского пролива
Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами,
руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними;
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, а также Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года;
отмечая важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития России и Украины;
будучи убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины;
исходя из необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, используемого в интересах России и Украины;
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины.
Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами.
Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между Сторонами.
Статья 2
1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.
2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него.
3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной.
Статья 3
Российско-украинское сотрудничество, в том числе совместная деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовства, защиты морской среды, экологической безопасности, а также поиска и спасания в Азовском море и Керченском проливе, обеспечиваются как реализацией имеющихся соглашений, так и заключением, в соответствующих случаях, новых договоренностей.
Статья 4
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон.
Статья 5
1. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами Сторон.
2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в соответствии с процедурой, описанной в пункте 1 настоящей Статьи.
Совершено в г. Керчь ” 24 ” декабря 2003 года, в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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Введение на Украине военного положения отменяет регистрацию кандидатов в президенты Украины, которая начинается в декабре и до Нового года. Вот почему оппозиция против введения военного положения.