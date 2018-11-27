О “тактике волчьих стай”

Клим Жуков, как всегда с юмором, об украинской провокации в Керченском проливе.PS. Появилась еще одна фотография повреждений катера "Бердянск" (см. заглавное фото)Заход украинских кораблей в Керченский порт.Также стоит отметить, что один из дававших показания украинских моряков заявил, что никто его не пытал, а на него оказывалось только психологические давление. Свою вину не признает, заявляя, что он лишь выполнял приказы вышестоящих лиц.Согласно российскому законодательству, задержанным может грозить до 6 лет лишения свободы.И еще пара моментов.1. С учетом введения военного положения в приграничных с Россией областях, у Киева появляется возможность для заморозки вкладов граждан или ограничения выдачи средств, чтобы избежать панического изъятия средств из банков.2. Потенциальное предоставление автокефалии украинской церкви может привести к столкновениям на религиозной почве в областях юго-востока, где как раз и вводится военного положение, используя которое можно более решительно давить протесты и проводить выгодную Порошенко религиозную политику.

Источник: colonelcassad.livejournal.com