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О “тактике волчьих стай”

18:32. 27 ноября 2018 Просмотров - 359 2 коммент. Опубликовал:


Клим Жуков, как всегда с юмором, об украинской провокации в Керченском проливе.



PS. Появилась еще одна фотография повреждений катера "Бердянск" (см. заглавное фото)


Заход украинских кораблей в Керченский порт.

Также стоит отметить, что один из дававших показания украинских моряков заявил, что никто его не пытал, а на него оказывалось только психологические давление. Свою вину не признает, заявляя, что он лишь выполнял приказы вышестоящих лиц.
Согласно российскому законодательству, задержанным может грозить до 6 лет лишения свободы.

И еще пара моментов.
1. С учетом введения военного положения в приграничных с Россией областях, у Киева появляется возможность для заморозки вкладов граждан или ограничения выдачи средств, чтобы избежать панического изъятия средств из банков.
2. Потенциальное предоставление автокефалии украинской церкви может привести к столкновениям на религиозной почве в областях юго-востока, где как раз и вводится военного положение, используя которое можно более решительно давить протесты и проводить выгодную Порошенко религиозную политику.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азовское море, Видео, вмсу, керченский пролив, клим жуков, Украина, фсб, черное море, юмор
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2 коммент.»

  • 694 568
    Werwolf 27 ноября 2018 в 20:12 Ссылка Пометить
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    ДОГОВОР

    между Российской Федерацией и Украиной

    о сотрудничестве в использовании Азовского моря

    и Керченского пролива

    Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами,

    руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними;

    руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, а также Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года;

    отмечая важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития России и Украины;

    будучи убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины;

    исходя из необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, используемого в интересах России и Украины;

    договорились о нижеследующем:

    Статья 1

    Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины.

    Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами.

    Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между Сторонами.

    Статья 2

    1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

    2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него.

    3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной.

    Статья 3

    Российско-украинское сотрудничество, в том числе совместная деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовства, защиты морской среды, экологической безопасности, а также поиска и спасания в Азовском море и Керченском проливе, обеспечиваются как реализацией имеющихся соглашений, так и заключением, в соответствующих случаях, новых договоренностей.

    Статья 4

    Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон.

    Статья 5

    1. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами Сторон.

    2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в соответствии с процедурой, описанной в пункте 1 настоящей Статьи.

    Совершено в г. Керчь ” 24 ” декабря 2003 года, в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

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    nikolay 27 ноября 2018 в 21:31 Ссылка Пометить
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    Введение на Украине военного положения отменяет регистрацию кандидатов в президенты Украины, которая начинается в декабре и до Нового года. Вот почему оппозиция против введения военного положения.

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