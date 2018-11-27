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Как определить дефект стопы

18:58. 27 ноября 2018 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Русская школа ортопедии. Лекция 8

Основатель «Русской школы ортопедии», магистр дефектологии Александр Киселёв в очередной лекции расшифрует некоторые, часто встречающие в области ортопедии термины, даст представления о природном движении и расскажет, по каким критериям можно самому определить дефекты стопы.

Как справиться с болезнями, гиподинамией и плохим самочувствием, продлить молодость, активное здоровое долголетие и просто прекрасное настроение? Читайте в книгах:

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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