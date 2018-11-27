Как определить дефект стопы

Концептуал СМИ Русская школа ортопедии. Лекция 8

Основатель «Русской школы ортопедии», магистр дефектологии Александр Киселёв в очередной лекции расшифрует некоторые, часто встречающие в области ортопедии термины, даст представления о природном движении и расскажет, по каким критериям можно самому определить дефекты стопы.



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