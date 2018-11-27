Гражданская война по-прежнему в умах
15:20. 27 ноября 2018 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал: brahman
Главный редактор "Радио России" Андрей Медведев на связи.
Николай Кровавый
Мурманск выбирает имя аэропорту — то ли будет имени Папанина, то ли имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, то ли имени царя Николая II.
Полярник Папанин исследовал Арктику. Лётчик Сафонов защищал небо Арктики от фашистов. Николай II вроде бы считается основателем Мурманска — то есть, конечно, Романова-на-Мурмане. Вроде всё логично. Но есть тут одна проблема. Во-первых, в шорт-листе лишь русские монархи, нет ни одного советского лидера — ни Ленина, ни Сталина (впрочем, их изначально и в большом списке не оказалось). А во-вторых, даже среди русских монархов Николай II выделяется своим неумением управлять государством, которое — неумение это — известно к чему привело. Однако стоит учитывать, что вокруг личности последнего русского царя почти два десятка лет последовательно создавалась героико-религиозная мифология. У меня была книга, называлась «Великий человек Ким Чен Ын». Издана, ясное дело, в Корее. Так вот из неё можно было узнать, что великий вождь и учитель и лично поля полол и сеял, и на охоту за барсуком ходил, когда больной жене писателя понадобился барсучий жир, и машины собирал, и асфальт клал, и детей учил. Мифология, создаваемая, вокруг Николая II, мне ужасно напоминает эту корейскую агитку.
Дескать, и экономика при нём росла, и армия укреплялась, и внешняя политика была мощнее некуда, и внутренняя политика становилась всё лучше и лучше, а революции — это, конечно, дело рук злокозненных большевиков, которые были агентами ротшильдов да морганов и обманули богобоязненный русский народ. В реальности же Российская империя времён правления Николая II была совсем иной — и можно приводить тысячи фактов, но мне кажется, что двух будет достаточно. С 1900 по 1908 год в США было открыто 500 компаний по производству автомобилей. А в России не припомните сколько? В годы Первой мировой из русской армии дезертировало 1,2 млн человек. В немецкой и британской дезертиров было по 40 тыс. Причём солдаты стали бежать с сентября 1914-го, бежали прямо с поездов, шедших на фронт. Крестьяне не понимали, почему и за что, за какую такую идею, за чей интерес они должны были воевать. Можно заодно вспомнить, что армия оказалась без снабжения и боеприпасов, что воевали солдаты в лаптях. Но даже не это важно.
Россия была беременна революцией, начиная с неудачной крестьянской реформы 1861-го, и русский народовольческий террор был первым прорывом политического гнойника. Александр III задавил террор, и сыну досталась стабильная в целом страна, но требующая вдумчивых и умелых реформ. То, что их не будет, можно было предположить, уже когда после давки на Ходынке государь поехал плясать, а окончательно это стало ясно после убийства главного реформатора Столыпина, которого никто не охранял и которого царь, по сути, предал. Николай II имел шанс дать России новое будущее. Но не осилил. Хотя отчасти он всё же этот шанс ей предоставил, миллионам своих подданных. Потому что вот биография Бориса Сафонова, чьим именем аэропорт Мурманска тоже вроде как хотят назвать: сын крестьянина, из деревни, потом ФЗУ, Осоавиахим, лётная школа, погоны, война, две звезды Героя СССР и британская награда. Погиб, сопровождая конвой PQ-16. Мог ли в царской России сын крестьянина хотя бы мечтать о том, чтобы стать лётчиком? Конечно нет.
Но лидирует в соревновании царь. Самый никудышный и мифологизированный из всех. И это вообще часть большой кампании, часть большого белогвардейского реванша, цель которого вполне ясна: поделить историю великой страны на правильную и неправильную. Русских людей на хороших белых и чудовищных красных. Историю России советской погрузить в хтонический сумрак и забвение. А историю империи, особенно правление Николая II, подавать как пример идеального мира, несмотря на массовый голод крестьян, разврат и пьянство в деревнях, поражение женщин в правах, несмотря на лютый белый террор. Ведь нет у нас такого террора. Есть только красный. Это они плохие.
А дальше, за делигитимизацией СССР, развенчание победы в Великой Отечественной. Это уже происходит. Вся эта неомонархическая тусовочка уже заявляет, что в Берлин в 1945-м вошла «обновлённая царская армия», а большевики здесь ни при чём. В реальности всё было, конечно, не так. И Красная армия состояла из коммунистов и комсомольцев, а не из «православной молодёжи», и воевала она лучше, чем императорская, и технику лучшую получала, потому что ГКО наладил снабжение, — да много отличий.
А за развенчанием Победы последует развенчание всего советского наследия и полное вымарывание советских достижений из русской истории. Ну и в идеале — об этом мечтают особо воспалённые умы — реституция и возрождение монархии.
В целом Николай Романов был хорошим семьянином. Верующим человеком, что немаловажно. Но вот только стоит ли это того, чтобы называть его именем аэропорт? И означает ли сражение между сторонниками Папанина и Романова за имя аэропорта, что война гражданская у нас по-прежнему в умах?
А на всё это смотрит с небесной вахты лётчик Сафонов, чьим именем не назовут аэропорт: он безнадёжно отстал. Но именно благодаря Борису Сафонову я пишу эти строки, мы спорим, как назвать аэропорт города, который не стёрли с лица земли люфтваффе. Борис Сафонов навечно на страже Советской, Русской Арктики. Память о нём дороже любых конкурсов
https://russian.rt.com/opinion/576848-medvedev-aeroport-murmansk-imya-tsar-nikolay-vtoroy – цинк
Стоит отметить, что Мединский и Ко добились своего – под лозунгом голосования за объединяющие и непротиворечивые персоны и недопущения до конкурса "разъединяющих" (поэтому и нет Сталина, потому что тогда в России появилось бы сразу несколько аэропортов имени Сталина), они пропихнули Николая II и получили зримую демонстрацию раскола общества и гражданского конфликта, организованного за государственный счет. Примирение, my ass…
Отличный конкурс, отличные результаты. Надо больше этого хруста французской булки, чтобы даже на официльных медиа каналах начали появляться подобные возмущенные статьи, отнюдь не коммунистов. Неглупые люди понимают, что навязывание этой царебожной полуфеодальной архаики в буржуазной республике ни к чему, кроме гражданского конфликта привести не может, точно также как аналогичное по форме и содержанию навязывание культа бандеровщины привело к гражданской войне на Украине.
И да, "примирение через аэропорты" одним только Мурманском не ограничивается (не берем даже комичную ситуацию с Летовым и Екатеринбургом)
Противники переименования аэропорта Калиниграда в аэропорт имени Канта облили краской памятник философу и разбросали вокруг него листовки.
В музее «Домик Канта» в поселке Веселовка новости из Калининграда, где в ночь с понедельника на вторник облили краской сразу три памятных места, связанных с именем Иммануила Канта, принимаются особенно близко к сердцу. Об этом «Комсомолке» сообщила директор музея Светлана Недосекина. Особенно Светлану Илларионовну возмутили листовки с националистическим посылом.
- Я бы не отнесла Канта как такового именно к немецким ученым, потому что его труды – достояние всего мира, – заявила Недосекина. – Его, наверное, даже к интернациональным ученым можно отнести, поскольку он обладал знанием очень многих языков. Кстати, в этих же листовочках , что раскидывали в Калининграде, было написано, что он какое-то время был российским подданным.
- Как вы думаете, с чем это нападение связано?
- Вы знаете, я для себя могу связать это только с переименованием аэропорта Храброво. Вот с этой идеей. На мой взгляд, это уже похоже на какую-то организованную акцию.
https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/3309671/ – цинк
Кант должен ответить за свои действия во время Семилетней войны!
Волнуюсь за Гегеля.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Интересно, какой кретин придумал эту кампанию? Совершенно ненужную, затратную и, как всегда, разъединяющую людей. Предложения самые надуманные. Тут и футболисты, и режиссёры-приспособленцы, и вообще хрен знает кто. Даже Николашку-кровавого впихнули.
А где Ленин и Сталин? Где эти люди, основавшие и построившие СССР? Только жертвы ЕГЭ и совершенно одурманенные Ельциным, Солженицыным и пр. братией могут выступать за царя. Не видел ещё, может и Горби с ЕБН в списках? Тогда совсем кирдык. Чем плохи действующие названия?
Давайте внесём в списки Власова-генерала, Пеньковского, Гордиевского, Калугина, Гайдара-Соломянского, Чубайса, Мавроди… А есть ли в списках маршал Жуков, А.П.Гайдар, Шолохов, Островский (любой), Толстой (любой), знаковые слова Урал, Волга, Сибирь….?