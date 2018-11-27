“Белое Злато”: Пять русских красавиц, пять звонких девичьих голосков

А чего же человеку делать ни в коем случае нельзя?

1. Нельзя менять данные от рождения имя и фамилию. Имя - это судьба, а её не меняют. Мы через имя и фамилию, данные родителями, а так же через язык, связаны с Родовой Силой предков. Тот, кто порвал эту пуповину, ослаблен и обесточен по жизни.

2. По той же причине нельзя менять страну, в которой родился.Желательно не менять место, в котором родился. Рвётся связь с Родовой Силой. Мы энергетически прописаны на воде того места, в котором родились. Покидая его, мы натягиваем нить связи и страдаем от боли. Нас всю жизнь тянет в те места, где мы рождены. Если человек призван, то поменяв место рождения на другое место проживания, он достигнет высот в социуме, но потерпит сильный личностный ущерб. Прогрессируя в одном, он деградирует в другом. Это может быть развал нравственности или постоянна тоска, и следующие за этим болезни. Это будет компенсацией за успех.

3. По той же самой причине нельзя менять ничего в своей национальной культуре, ибо она есть набор сакральных кодов, дающих доступ к Родовой Силе. Нельзя засорять речь иностранными словами и названиями, заимствовать чужие общественные институты и копировать чужие законы. Это путь чужой жизни, не вашей. За ним стоит сила не вашего Рода. Дороги в жизни будут перекрыты. Надо нарабатывать свои жизненные формы.

4. Нельзя отказываться от своей денежной единицы. Название денег - это связь с Родовой Силой предков, так как деньги - это превращённая форма накопленной предками жизненной энергии, текущей через человека там, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Не случайно чакра денег - это чакра в районе Солнечного сплетения, живота, от слова "жизнь". Частью нашего бытия мы присутствуем в этой тонкой сфере, не ощущая этого. Но так как влияние оказывается, то нельзя сходить с этого пути. Чужой путь никогда не принесёт удачи. Нет связи с Родом.

5. Нельзя менять названия городов, улиц, деревень. Нельзя менять название страны. Вообще нельзя менять топонимику.

6. Нельзя менять алфавит, в котором возникла культура народа. Можно развивать, но нельзя менять. Алфавит - это способ передачи мыслеобраза с помощью языка, а сфера контакта мыслеобразов - это сфера духа и связи с Родовой Силой. (_)

СПРАВКА.

Род – надличностный организм, энерго-информационное образование, материальным выражением которого являются сменяющие друг друга поколения людей. (_)

Ежедневная русскость

Необходимо ежедневно воспроизводить и использовать в своей жизни элементы русской народной культуры. Нужно сознательно генерировать свою индивидуальную русскость. Только так, среди европейских вещей, мультикультурных идеологий и наднациональных медийных образов, русский человек и русский народ смогут сохранить себя.

Не соприкасаясь постоянно в быту с типично народными элементами культуры, есть риск перестать ощущать себя русским и безоговорочно принять на веру псевдорусскость, которая настойчиво распространяется в интернете и массмедиа.

Каждодневное соприкосновение с типично русскими понятийными и имиджевыми образами и сюжетами позволит нам, русским, не раствориться в чужих идеологических установках и остаться уникальным и сплоченным народом.

Осознание русскости как сохраняющего народ явления — крайне важно. (_)

Что такое псевдорусскость?

Предлагаю сравнить и сделать свои выводы..

Плэйлист медиапортала «Славянскiй МIРЪ»

как две параллельные вселенные в одной стране...причём в последнем плэйлисте присутствуют представители из первых трёх..

Наглядный урок русской культуры от ансамбля "Белое Злато", г.Норильск.

Девушки создали вокальный квинтет во время обучения на фольклорном отделении Норильского Колледжа Искусств и взяли курс на привнесение «народной музыки в массы».

Главной особенностью, «изюминкой» ансамбля стало исполнение русских песен в самых повседневных местах: площади, парки, мемориалы, общественный транспорт и т.д.

О себе они рассказывают так: «Мы все северные девушки, поэтому – Белое. Получили диплом «Золотые голоса Норильска», поэтому – злато. И коллективов с таким названием больше нет. :) «Белое Злато» звучит красиво, гордо, нежно и отображает всех девочек и ансамбль в общем».

«Златки» уже успели растопить сердца мужской половины рунета, к своей писаной красоте подбирая типично женские песни.

«Настоящие мужики – это наши!» (отрывок из статьи)

– Сейчас у людей, сидящих в Facebook, и вообще у многих молодых, модно не любить Родину.

Мария Старусёва: Это модно??

– Да, придумывать нехорошие названия для России, говорить: мы такие, мол, все элитарные, а вообще-то надо бы отсюда сваливать.

Дарья Яценко: Я такого не читала, первый раз слышу. ВКонтакте, например, наоборот вижу группы, где пишут: Родина, Россия вставай. Мы победим всех. Мне только такое на глаза попадалось. Но если такое есть, то хочу им сказать: пусть они валят, места больше будет, дышать еще тут с ними одним воздухом.

Моя тетя живет в Америке с американским мужем, приезжает ко мне в Питер в гости и рассказывает, как у них там классно. А я вот не хочу в Америку. Наша Россия всех побеждала, побеждает и будет побеждать. С каждым годом, с каждой новой народной песней я становлюсь все патриотичней. Мои дети, как только говорить научатся, будут знать гимн России! (смеется) (_)

Слева направо: Мария Бараненко, Дарья Яценко, Мария Старусёва. Фото: Ксения Жихарева для Русской планеты Ансамбль "Белое злато" - На молитве Русская земля Максим Трошин - На молитве Русская Земля На молитве Русская Земля,

Ждет ея сынов святое дело.

На родные веси и поля

Саранчою злоба налетела.

О победе молится народ,

Отражавший некогда Батыя.

И страшна врагам своим встаёт

Матушка великая Россия.

Видит Бог, не Русь подняла меч!

Не полна ль душа её привета?

Но костьми она умеет лечь,

Если честь народная задета.

Об одном лишь молится она -

О победе скорой над ордою,

Что не Божьей правдою сильна,

Но безмерной наглостью людскою.

Близок суд, расплаты грозный миг,

Запоёт над миром правды голос.

И врага, несказанно велик,

В прах повергнет русский хлебный колос.

На молитве русская земля,

Ждёт ея сынов святое дело.

Саранчою злоба налетела

На родные веси и поля. Полностью весь материал можно найти в флэш-медийном журнале "Пять русских красавиц, пять звонких девичьих голосков". Журнал же можно скачать в группе ВКонтакте "Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека". Членство в медиатеке платное (СИМВОЛИЧЕСКИ, а в ноябре - на ваше усмотрение). СПРАВКА. Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader), для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip). Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки. В медиатеке уже выложены следующие журналы: 01. Музыка для снятия стресса

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

11. Закон причинно-следственной связи (кармы)

12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?

13. Суть жизни - Равновесия искать

14. Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ

15. Очевидные признаки паразитарных поражений. Что делать?

16. Музыка, обеспечивающая выраженные целебные эффекты

17. Чакры - особые энергетические центры в энергоструктуре человека

18. Законы Мироздания, которые действительно работают!

19. Некоторые Законы Вселенной..с пояснениями

20. О Карме наглядно

21. О Карме наглядно_2

22. Это всё моё родное №1. Сентябрь 2018 г. в трёх частях Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3 в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ. https://vk.com/club172794414

Источник: cont.ws