Военное положение на Украине вводится до 25 января 2019 года.
17:07. 26 ноября 2018 Просмотров - 282 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Порошенко подписал указ о вводе военного положения на Украине до 25 января 2019 года. Чуть позже его будет утверждать Верховная Рада.
Ниже, текст постановления.
Введено в действие Указом Президента Украины от 26 ноября 2018 №390 / 2018
РЕШЕНИЕ
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018
Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине
В связи с очередным актом вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, состоявшегося 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива против кораблей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который имел тяжелые последствия, другими агрессивными действиями Российской Федерации в Азовском и Черном морях, имеющейся угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил Российской Федерации, на фоне оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и части Донецкой и Луганской областей, с целью адекватного реагирования на эс калацию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, учитывая отсутствие других, предусмотренных Конституцией и законами Украины, возможностей для отпора вооруженной агрессии, обеспечения национальной безопасности, пресечения распространения террористической угрозы, представляющей опасность независимости Украины,
1. Констатировать, что действия Российской Федерации против кораблей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые имели тяжелые последствия, составляют преступление вооруженной агрессии и подпадают под пункты "с" и "d" статьи 3 Резолюции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 Декабрь 1974.
2. Признать необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий с отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
3. Предложить Президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019.
4. Министерству иностранных дел Украины:
обратиться к государствам, которые подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, с предложением немедленно организовать консультации по поводу акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
безотлагательно инициировать созыв заседаний Совета Безопасности ООН, Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
организовать консультации Президента Украины, Министра иностранных дел Украины с лидерами союзных и партнерских государств, Европейского Союза, руководством ООН, ОБСЕ, других международных организаций.
5. Министерству иностранных дел Украины, Министерству информационной политики Украины безотлагательно организовать информационную кампанию по доведению до руководства иностранных государств, влиятельных международных политических, экономических, общественных кругов объективной информации об очередном акте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
6. Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных Сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди.
7. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины безотлагательно:
1) подать Президенту Украины предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;
2) организовать противовоздушную оборону Украины с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха;
3) внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения;
4) предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.
8. Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины принять неотложные меры с целью обеспечения общественного порядка, охраны и обороны объектов критической инфраструктуры, охраны иностранных дипломатических представительств.
9. Службе безопасности Украины принять безотлагательные меры по усилению контрразведывательной, антитеррористического и контрдиверсионные режима, информационной безопасности.
10. Службе безопасности Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, другим субъектам обеспечения кибербезопасности принять меры по обеспечению кибербезопасности.
11. Администрации Государственной пограничной службы Украины усилить охрану государственной границы с Российской Федерацией и административной границе с Автономной Республикой Крым.
12. Тайно.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинов
1. Как отмечают военные ДНР и ЛНР, на линии фронта ВСУ повысили уровень боеготовности в первом и втором эшелонах.
2. Начата работа по организации сборов резервистов первой очереди. По сути, это элемент частичной мобилизации.
3. Отдан приказ об усилении противовоздушной обороны ключевых военных и гражданских объектов.
4. Полномочия СБУ по пункту 8 теперь позволяют затыкать рот вообще всем на основе формулировки по обеспечению "информационной безопасности".
5. МИД Украины в лице Климкина заявил, что несмотря на введение военного положения, разрывать дипломатические отношения с Россией не будут.
Источник: colonelcassad.livejournal.com