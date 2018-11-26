Военное положение на Украине вводится до 25 января 2019 года.

Порошенко подписал указ о вводе военного положения на Украине до 25 января 2019 года. Чуть позже его будет утверждать Верховная Рада.Ниже, текст постановления.1. Как отмечают военные ДНР и ЛНР, на линии фронта ВСУ повысили уровень боеготовности в первом и втором эшелонах.2. Начата работа по организации сборов резервистов первой очереди. По сути, это элемент частичной мобилизации.3. Отдан приказ об усилении противовоздушной обороны ключевых военных и гражданских объектов.4. Полномочия СБУ по пункту 8 теперь позволяют затыкать рот вообще всем на основе формулировки по обеспечению "информационной безопасности".5. МИД Украины в лице Климкина заявил, что несмотря на введение военного положения, разрывать дипломатические отношения с Россией не будут.

Источник: colonelcassad.livejournal.com