В Краснодаре полиция задержала рэпера Хаски и составила протокол по трём статьям

«Обезглавить, обоссать и сжечь» – цитата из припева песни Хаски «Пироман».

Задержание и обвинения

Выступление рэпера Дмитрия Кузнецова (он же Хаски) должно было пройти 21 ноября в краснодарском концертном зале Arena Hall, но в последний момент владельцы площадки отменили мероприятие, поскольку прокуратура направила прокурорское предостережение о недопустимости нарушения закона. Организаторы попытались перенести концерт в клуб Bounce, но туда приехала полиция, а здание клуба было обесточено. Когда рэпер попытался провести импровизированное выступление прямо на улице, забравшись на крышу машины, полиция задержала его.

В участке на задержанного составили три административных протокола. Дмитрия Кузнецова обвиняют в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полицейским, в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, а также в отказе от медицинского освидетельствования. По каждому из этих обвинений Хаски грозит до 15 суток ареста. Суд назначен на четверг, 22 ноября.

Прокурорское предостережение о недопустимости нарушения закона выносится в отношении руководителей общественных или религиозных объединений и иных лиц, если есть сведения о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности. «В настоящий момент назначена лингвистическая экспертиза текстов рэпера на предмет наличия признаков экстремизма, терроризма и так далее. Она проводится ГУВД Краснодарского края и продлится месяц. Сегодня, не имея результатов экспертизы, мы можем лишь рекомендовать руководству клубов не проводить концерты этого исполнителя. Окончательное решение они принимают самостоятельно»,— рассказали в краевом надзорном ведомстве.

Очередной концерт Хаски был запланирован на 23 ноября в Волгограде в клубе Royal Night, но как сообщил арт-директор заведения Александр Орлов, мероприятие было отменено.

Напомним, в сентябре родители из Нижнего Новгорода обратились к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты «деструктивных» исполнителей. Кроме рэпера Хаски в список попали Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Элджей Face и другие. Родители считают, что их песни пропагандируют наркотики, суицид и содержат ненормативную лексику.

По материалам: Коммерсант

Комментарий редакции:

Либеральные СМИ, такие как издание «Дождь», уже активно включились в защиту «невинно задержанного» исполнителя, позиционируя его поэтом 21-го века с уникальным и неповторимым творчеством, который попал под каток цензуры. А всех противников концертов Хаски называют не иначе как «активистами-морализаторами». При этом весьма показательно, что ни одно крупное СМИ, выступившее в защиту Хаски или в целом описывающее задержание в негативных тонах, не публикует отрывки его песен, которые и вызвали недовольство родительской общественности и закономерное желание как минимум оградить детей от этого «творчества», введя хотя бы возрастное ограничение 18+.

Мы же предлагаем всем читателям лично ознакомиться с «высокой поэзией» Хаски и ответить на вопрос, нужны ли гастроли таких исполнителей в вашем городе, и содержатся ли в песнях певца призывы, нарушающие законодательство.

Отрывки из песен Хаски:

Поэма о Родине

Мы выглядим как ровесники в вагоне ресторане

За соседними столами нечаянные сотрапезники

Помнишь ты умерла, и мы твоё мясо ели

Что пахла как мумия, забытая в мавзолее

По улицам полуденным, будто по Монпарнасу

Я позволю обмануть себя каждому новобранцу

До одури в подворотне я буду бухать и дуть

И бомбою водородную рухну тебе на грудь

БэнгБэнг

Ты сидишь, разрезав задницей

Кровоток в зарослях проводов

И мёртвый человек поёт тебе

О том, что мёртвый человек

На вкус, как Орбит Человек

…

Плоть твоя дрожит паутиною капилляров

Мне описать не хватило б вокабуляра

Как потроха извиваясь тигровым питоном

Раскрывают утробу бутоном

Пироман-17

Завтра зеваки толпами повалят в то кафе

Где я за завтраком усну навеки – аутодафе

Моя страна – бухой ребенок, наблевавший в варежку

Ей холодно в снегу, и я бензином обливаю, жгу

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Все псы попадают в рай

Спрячу ящик пандоры под еб*льник фартовый

Пох*й, жизнь имеет цену лишь в погребальных конторах…

Помню две тыщи первый – мать – кандидат наук –

Стирала туалетную бумагу – я мотал на ус

Главный урок: реальна только ирреальность, за неё держись,

Жаль, это понял отчим, выбравший запой длиною в жизнь…

Всё по-старому, ты один, и в поле не воин

Но, бл*дь, ты вынужден им глотки грызть волей-неволей

Тебе не светит ничего, кто сказал? Доиграй,

Рви, кусай, лай… сука, все псы попадают в рай

…

Моя маршрутка заберёт меня неизбежно

И я вы*бу фортуну в рот еще раз, нежно

Господин Собака

Я ненавижу тело своё – блядское чучело

Регенера- и терморегуляция чуть чего

Слежу за солнцем – жду, когда обернётся

Записываю пульс – жду, когда оборвётся диктант

Смрад такой, будто сдох вчера вечером

Всякий вздох, как глоток человечины

Я отвратительно переживаю вонь, и, зажимая нос

Я зашиваю рот: стежок, стежок – зигзаг

От капель крови конопатый потолок

Я распластался, как на паперти холоп

В грудину кулаком тарабаню

Обвожу мелком тараканьим

Пентаграммы, пентаграммы

…

Немецкая машина трусливо дрожа, крадётся

В ней – Господин Собака, твой новый хозяин, шлюха

Он караулит лапой лицо, что сползает к брюху

Эту тряпку, что он сам скроил без холста и лекала

Этот кожаный чехол из куска моего еб*ла

…

А ведь ты так любил смеяться и еб*ться

Так любил еб*ться и смеяться

Ведь ты так любил смеяться и еб*ться

И даже одновременно еб*ться и смеяться

Заново

Поджечь квартиру, шандарахнуться в окно

Мне фиолетово братан, мне всё равно (заново!)

И всё оно умереть и родиться заново, заново

…

Это чёрное ничего (это чёрное ничего!)

Трупные ямы вокруг людей

Трупные ямы вокруг меня

Трупные ямы вокруг тебя

Трупные ямы вокруг него (а-а-а-а!)

Иуда

Обстоятельно проблевавшись

В чьей-то в хате на Патриарших

Я вбиваю бычки в перила,

Ожидая своё Kia Rio.

Пусть в такси шепелявит ретро.

Мы с водилой раздавим пятку,

И до дома доедем всмятку…

Мармелад

Голова полна дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

…

Я лежу в сортире (Мармелад, мармелад)

Притворяюсь мертвым (Мармелад, мармелад)

Шарят по квартире (Мармелад, мармелад)

Две фигуры в черном (Мармелад, мармелад)

Проглотил дыхание

Плитки как клеенка

Слышу чертыхание

ребенка

Голова как блюдо

Детского питания

Полная посуда

Голова, голова, голова, голова

…

Вся страна – это мёртвый ребёнок

Мармелад это бывшие кости

Меня лечит солёное время

Мне тепло под улыбкой безумия

Ведь я внутри мармелада

Пуля-Дура

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Сосредоточенный, как самоубийца.

Брожу по городу, мечтая совокупиться (пуля-дуррра!)

Вокруг бессмысленные бл*ди обоих полов, а.

Из обломков облаков бог, как боеголовка.

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Убить Рэпера

Стонет рэпер имярек

Повелитель дискотек

Я намазываю на нож

Его чувственный скулёж

Убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера!

В душном сральнике ТЦ

Изменившийся в лице

В ожерелье из кишок

Спит распоротый божок

Фюрер

В моём инстаграме эти мёртвые барби

Что толкают сыры на своём молоке

Я забрёл на страничку к резиновой бабе

И дрочу, равнодушный, как рожа в ларьке

…

Мой фюрер — бл*дский старый педик

По барам сосёт дайкири

Либо делает минет

Церемонно, как харакири

Человек в Интернете

В мясной конуре рта

Дребезжит человечий вой

Человек в интернете сказал

Что боится проснуться собой

Прятать трупы своей семьи в мешки

Улыбается мусоропровод

И ныряют пакеты в прорубь

Равнодушно его кишки

Кто и как продвигает Хаски

После ознакомления с текстами этого исполнителя рекомендуем обратить внимание на тех медиаперсон и те издания, которые помогли Хаски раскрутиться, позиционируя его как успешного и талантливого рэпера.

Захар Прилепин о Хаски: «Дико умный и обаятельный»

Захар Прилепин первым открыл рэпера Хаски. По словам Захара, когда он впервые услышал Дмитрия Кузнецова (настоящие имя Хаски, — прим. ред.) он вёл свою программу на телеканале «Дождь». Прилепин приглашал к себе различных музыкантов, которые исполняли свои песни. «Мне присылает свою запись молодой парень. Не помню, это было очень давно. Он тогда, видимо, только поступил в ВУЗ, приехав из своего Улан-Удэ из Бурятии, Дима Кузнецов», — рассказал публицист. Тексты молодого человека в тот момент потрясли Прилепина. И он тут же пригласил его на встречу. «Я тут же позвал его в гости в деревню на реке Керженец. Приехал молодой, чуть застенчивый, но дико умный и обаятельный Дмитрий Кузнецов — Хаски», — вспомнил писатель.

Примеры положительных публикаций в других крупных изданиях: Сноб, GQ, Village, Esquire:

Как бороться с аморальными исполнителями

Необходимо разворачивать волну противодействия аморальным артистам шоу-бизнеса на региональном уровне. Как показал пример Дагестана, уверенное озвучивание родительскими движениями или просто активными гражданами своего неприятия подобного творчества уже достаточно для того, чтобы местные власти приняли решение не провоцировать ситуацию и просто отменить концерт. Сейчас аналогичные процессы уже запущены в Питере, Томске и Нижнем Новгороде, и эту тенденцию необходимо развивать.

Инструменты противодействия аморальным исполнителям на местном уровне:

Публикация петиции с требованием отменить концерт аморального исполнителя, чьи песни нарушают «Закон о защите детей от вредной информации». Отправка заявлений в местные органы власти: Уполномоченному по правам ребёнка, в Департамент культуры, в Прокуратуру и Следственный комитет. Рассылка информации о петиции и заявлениях по сообществам в соцсетях и местным СМИ, комментирование этого процесса журналистам с акцентом на необходимости защищать психику детей и культуру от информационной агрессии.

Шаблоны обращений и понимание важного аспекта борьбы

В качестве шаблонов обращений используйте тексты заявлений и петиций родительских движений, которые уже выступили против концертов аморальных исполнителей:

1. Нижний Новгород

2. Томск

3. Санкт-Петербург

4. Тюмень

Имеет смысл понимать, что петиции и требования бойкотировать или отменять концерты аморальных исполнителей носят характер народного «ценза», и могут препятствовать проведению отдельных концертов подобных групп. Однако они не приведут к созданию технической возможности как-то помешать прослушиванию такой музыки детьми индивидуально в наушниках.

Тем не менее, такая активность на местах даёт возможность:

Вынести в общественный дискурс данную проблематику и привлечь общественность к рассмотрению вопросов влияния массовой культуры на состояние общества, в частности влияния музыки на подрастающее поколение. Привлечь внимание общественности к тому факту, что наиболее популярный контент (музыкальные исполнители, блогеры, фильмы, сериалы, и т.д.) носит вполне определенный деградационный характер. В таком контенте продвигается разврат, алкоголь, табак и другие наркотики, извращенные представлении о природе мужчины и женщины, дискредитируется образ матери и отца, продвигаются концепции потребительства, безответственности, глупости и т.д. Придать огласке инструменты системы и её фильтры (в виде институтов музыкальных- и кинопремий, в виде контроля ТВ, пиара друг друга и т.д.), благодаря которым доступ к широкой аудитории, как правило, получают деградационные личности, а здравое творчество социального расширения не получает. Придать огласке манипулятивные и пропагандистские методы, которыми внедряются деструктивные программы в общество, посредством такого «творчества». Стимулировать общественность на поиск и поддержку альтернативного, здравого творчества и подать пример противодействия агрессивной пропаганде порочности, которой сегодня занимается массовая культура. Привлечь внимания обывателя для проведения разъяснительной работы касательно сути влияния такого «творчества», его методов воздействия, и целей тех, кто его продвигает. Способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям, которые исходят из данного «творчества».

Пошаговая инструкция:

Алгоритм достаточно простой и доступный каждому, но эффективность очень высокая:

Посмотреть через афишу в Интернете ближайшие концерты в своём городе или регионе, выявить гастроли тех исполнителей, чьё творчество носит крайне деструктивный характер. Написать петицию с требованием отменить концерт, сделав в ней акцент на оценке содержания творчества певца и его вреде для детей. Распространить петицию по городским сообществам в соцсетях. Прислать на публикацию в группу ВК Научи хорошему. В идеале – в Научи хорошему уже присылать ссылку на публикацию в любом городском сообществе, чтобы мы сделали от туда репост. Когда петиция наберёт хотя бы 50-100 голосов, написать в местные СМИ, попросить их опубликовать информацию. Также желательно обратиться в различные общественные организации за поддержкой, и написать заявление в органы власти. Отслеживать все новостные поводы по теме петиции и заявлений, присылать их на публикацию в том числе в группу Научи хорошему. Самим участвовать в обсуждении и создании заметок/комментариев по теме.

Источник: whatisgood.ru