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Снова про безвредную ядерную батарейку. Запустят ли?

20:14. 26 ноября 2018 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Российским учёным удалось создать уникальный продукт, которые ранее не встречался в природе. Речь идёт об изотопе никель-63 (Ni-63). Это удалось сделать специалистам из Горнохимического комбината и Электрохимического завода (входят в государственную корпорацию «Росатом»).

Директор одного из этих предприятий заявил, что российские учёные добились такого результата за счёт облучения природного изотопа никель-62. Подобная процедура была выполнена в ядерном реакторе с дальнейшей переработкой. В итоге полученный ресурс был разделён с помощью газовых центрифуг. Такого рода достижение де-факто приблизило российских учёных к созданию «вечной батарейки».

Сообщается, что  главное свойство нового изотопа Ni-63 – это его энергоёмкость. Она настолько большая, что в несколько раз превышает все доступные аккумуляторы, причём не только в России, но и в мире. Он позволит не просто превзойти самые современные аналоги, но создать компактные батарейки, которые будут служить более 50 лет.

К слову, такие ядерные аккумуляторы будут полностью безвредны для человека, т. е. де-факто они даже более экологичны, чем уже существующие аналоги. Российские учёные смогли добиться такого эффекта благодаря проведению мягкого бета-излучения, где отсутствует гамма. Благодаря этому все опасные излучения поглощаются самим аккумулятором и не выходят наружу. В данный момент проект таких ядерных батареек находится в активной стадии. Разработчики уже получили паспортные характеристики.

ЯДЕРНЫЕ БАТАРЕЙКИ ВЫПУСТИТ РОССИЯ

Русский атом. Удивительные машины

 

Источник: www.kramola.info

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