Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 ноября 2018

Как сообщала «Русская Весна», террористы применили химическое оружие против мирного населения сирийского города Алеппо.

Это свершившийся факт, который останется на совести международной общественности и организаций, которые никак не реагировали на многочисленные сообщения о том, что у боевиков в Идлибе есть химическое оружие и они готовятся его использовать в своих интересах.

Последним подобным сообщением, которое осталось без реакции со стороны международников, было то, что 21 ноября 2018 г. в провинцию Идлиб прибыли химики, предположительно, французские военные специалисты.

Об этом сообщили арабоязычные СМИ, ссылаясь на данные спецслужб.

Цель их визита — оказание содействия боевикам в снаряжении артиллерийских и минометных боеприпасов отравляющими веществами. Зачем нужны для этого профессиональные военные? Дело в том, что для изготовления простого боеприпаса требуются определенные навыки, а чтобы подготовить химический снаряд, требуется большое мастерство, которому обучают только в специализированных высших военных учебных заведениях.

По предварительным оценкам российских специалистов, террористы использовали для своей химической атаки 120-миллиметровые мины.

Снарядить такие боеприпасы отравляющим веществом могли только специалисты высокого класса, кем и были прибывшие в Идлиб иностранные военные. Стоит отметить, что подобная манипуляция с минами, помимо высокого мастерства, требует и специального оборудования, а также лаборатории, в которой снаряжались боеприпасы.

То, что у боевиков есть запасы отравляющих веществ, было известно всем уже давно. Однако теперь, судя по тому, что боевики применили химическое оружие против мирных жителей Алеппо, террористы обладают производственными мощностями, где можно создавать снаряды с отравляющими газами, и специалистами, которые смогут это сделать.

Российские ВКС выявили несколько подобных объектов и уничтожили их, однако не исключено, что у них могут быть еще. Здесь вопрос не в уничтожении объектов.

Если на нынешнюю химическую атаку боевиков не последует никакой реакции со стороны международной общественности, ОЗХО и ООН, то скоро мы вновь увидим умирающих от отравляющих веществ сирийских женщин и детей на подконтрольной правительству Сирии территории.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»