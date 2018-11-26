Порошенко пошел ва-банк

Комментирует политолог Анатолий Вассерман.

Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал конфликт в Керченском проливе провокацией Украины, нацеленной на ужесточение антироссийских санкций. Он также высказал мнение, что этот конфликт упростит проведение предвыборной кампании Петра Порошенко. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Источник – https://dentv.ru/

Источник: vassermans.ru