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Порошенко пошел ва-банк

20:11. 26 ноября 2018 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:
 

Комментирует политолог Анатолий Вассерман.

Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал конфликт в Керченском проливе провокацией Украины, нацеленной на ужесточение антироссийских санкций. Он также высказал мнение, что этот конфликт упростит проведение предвыборной кампании Петра Порошенко. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Источник – https://dentv.ru/

Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
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