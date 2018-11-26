Полная лекция № 1. Навыки выживания для гражданских лиц в условиях социальной нестабильности
21:06. 26 ноября 2018 Просмотров - 291 Нет комментариев Опубликовал: Владимир
Полная лекция № 1 на тему: "Навыки выживания для гражданских лиц в условиях социальной нестабильности".
Ст. лейтенант медслужбы ДНР Юрий Евич.
https://www.youtube.com/watch?...
Лекция № 2: https://www.youtube.com/watch?...
Лекция № 3: https://www.youtube.com/watch?...
Лекция № 4: https://www.youtube.com/watch?...
Источник: www.youtube.com