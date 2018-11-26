Полная лекция № 1. Навыки выживания для гражданских лиц в условиях социальной нестабильности

Полная лекция № 1 на тему: "Навыки выживания для гражданских лиц в условиях социальной нестабильности".

Ст. лейтенант медслужбы ДНР Юрий Евич.

https://www.youtube.com/watch?...

Лекция № 2: https://www.youtube.com/watch?...

Лекция № 3: https://www.youtube.com/watch?...

Лекция № 4: https://www.youtube.com/watch?...

Источник: www.youtube.com