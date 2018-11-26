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Полная лекция № 1. Навыки выживания для гражданских лиц в условиях социальной нестабильности

21:06. 26 ноября 2018 Просмотров - 291 Нет комментариев Опубликовал:

Полная лекция № 1 на тему: "Навыки выживания для гражданских лиц в условиях социальной нестабильности".

Ст. лейтенант медслужбы ДНР Юрий Евич.

https://www.youtube.com/watch?...

 

Лекция № 2: https://www.youtube.com/watch?...

Лекция № 3: https://www.youtube.com/watch?...

Лекция № 4: https://www.youtube.com/watch?...

Источник: www.youtube.com

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