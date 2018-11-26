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Олег Киселев о политической подоплеке Советско-Финляндского противостояния в 1939-1940 году

09:24. 26 ноября 2018 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

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Олег Киселев рассказывает о политической подоплеке Зимней войны.
Какие претензии предъявляла Финляндия – СССР в 1918 – 1920 годах?
Какие территориальные претензии выдвигал СССР – Финляндии осенью 1939 года?
Как проходили переговоры в Москве?
Почему не смогли договориться?
На эти и другие вопросы ответы от ведущего военного историка.

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Источник: www.youtube.com

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