Олег Киселев о политической подоплеке Советско-Финляндского противостояния в 1939-1940 году

Поддержать проект “Архивная революция”: https://oper.ru/donate/tacticmedia

Подписаться на канал проекта: https://www.youtube.com/channel/UCgGq…



Олег Киселев рассказывает о политической подоплеке Зимней войны.

Какие претензии предъявляла Финляндия – СССР в 1918 – 1920 годах?

Какие территориальные претензии выдвигал СССР – Финляндии осенью 1939 года?

Как проходили переговоры в Москве?

Почему не смогли договориться?

На эти и другие вопросы ответы от ведущего военного историка.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/xxx.mp3



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com