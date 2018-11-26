НЕФАКТ. Выпуск №126

В 30-е годы этот человек жил успешной жизнью нью-йоркского музыканта, собирал полные залы в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Ему аплодировали в знаменитых Альберт-холле и Метрополитен-опера. Однако всему миру он запомнится не по аншлагам в концертных залах, а после того, как режиссёры фильмов-ужасов начнут использовать зловещее звучание «терменвокса» – уникального инструмента. Его изобретателем и одним из самых известных людей своего времени был Лев Термен. Музыкант, инженер и советский гражданин.



В новом выпуске программы «НЕ ФАКТ» ее ведущий Андрей Бурковский выяснит подробности одной из самых громких спецопераций середины 20 века, получившей название «Исповедь». Действительно ли один день в Крыму подарил СССР прямой доступ к секретам Белого Дома? И какую роль в этой спецоперации сыграл знаменитый на весь мир музыкант?







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Источник: www.youtube.com