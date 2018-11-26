Главная » Видео, История, Мировоззрение

НЕФАКТ. Выпуск №126

12:17. 26 ноября 2018 Просмотров - 201 Нет комментариев Опубликовал:

В 30-е годы этот человек жил успешной жизнью нью-йоркского музыканта, собирал полные залы в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Ему аплодировали в знаменитых Альберт-холле и Метрополитен-опера. Однако всему миру он запомнится не по аншлагам в концертных залах, а после того, как режиссёры фильмов-ужасов начнут использовать зловещее звучание «терменвокса» – уникального инструмента. Его изобретателем и одним из самых известных людей своего времени был Лев Термен. Музыкант, инженер и советский гражданин.

В новом выпуске программы «НЕ ФАКТ» ее ведущий Андрей Бурковский выяснит подробности одной из самых громких спецопераций середины 20 века, получившей название «Исповедь». Действительно ли один день в Крыму подарил СССР прямой доступ к секретам Белого Дома? И какую роль в этой спецоперации сыграл знаменитый на весь мир музыкант?



Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
НЕФАКТ. Выпуск №99
... и результатом поразительного везения? Программа «Нефакт» обнародует подробности завещания легендарного Героя...
НЕФАКТ. Выпуск №103. «Убить гауляйтера»
... девушки... Арарат Кещян и программа «НЕФАКТ» выяснит подробности самой громкой операции...
Нефакт. Выпуск №118
... по распоряжению Советского Союза.Программа «НЕФАКТ» и ее ведущий Андрей Бурковский...
НЕФАКТ. Выпуск №111
... на самом деле. Важной частью выпуска станет рассказ о новой осадной...
НЕФАКТ. Выпуск №121
... все эти вопросы – в новом выпуске программы «НЕ ФАКТ».Подробности на...
Нефакт. Выпуск №120
... ученного мы узнаем в новом выпуске программы «НЕ ФАКТ». И почему...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>