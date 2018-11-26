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Михаил Хлюстов о “Капитале” Маркса, выпуск 6

19:10. 26 ноября 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

Фильмы Михаила Хлюстова: https://www.youtube.com/playlist?list…
Тексты Михаила Хлюстова: http://samlib.ru/h/hljustow_m_w/

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Хронометраж:
2:17 – Что такое потребление рабочей силы?
12:11 – Маркс, в схемы труда вводит капиталиста.
14:15 – «Возрастание стоимости», второй раздел.
20:53 – О производительности рабского труда.
34:37 – Рабочая сила бывает разная.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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