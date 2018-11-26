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Как расшифровывать Знаки Вселенной. Денис Кануков. Часть 1

09:13. 26 ноября 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Как читать знаки Вселенной.

Автор-сказитель – Денис Кануков
Часть 2 – https://youtu.be/_2AyqFQQpIA

Из сознания Вселенной к нам поступает информация, состоящая из множества пазлов.

Что это за пазлы? Это Мiры, их построение, взаимодействие.

Что объединяет человека и Мiроздание, а может быть, что-то их разделяет?
Зависит ли Мироздание от действий, мыслей людей? Как происходит это взаимодействие?
Речь также шла о том, как человек может переводить приходящие к нему образы в информацию о нашем древнем Знании.

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Источник: www.youtube.com

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