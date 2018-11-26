Эфир от 19.08.1991. Ю. Ковеленов зачитывает обращение ГКЧП к советскому народу
19:03. 26 ноября 2018 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал: brahman
Это был последний шанс не дать развалить советскую империю.
К сожалению, большинство активных граждан возжелало поносить сделанные в Китае кружевные евротрусики…
К сожалению, большинство активных граждан возжелало поносить сделанные в Китае кружевные евротрусики…
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Источник: ss69100.livejournal.com
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“большинство активных граждан” могло только наблюдать за происходящим по телевизору.