Арест украинских провокаторов. Последствия
10:28. 26 ноября 2018 Просмотров - 814 8 коммент. Опубликовал: brahman
О развитии ситуации с задержанием украинских кораблей в Черном море.
1. Украинские суда доставлены в Керченский порт. Вместе с ними задержано 23 человека, составлявшие их команды. Раненым при задержании оказана медицинская помощь в Керченской больнице. Всего раненых трое.
2. В 4 утра в связи с ликвидацией угрозы провокации и арестом самих провокаторов, движение через Керченский пролив было возобновлено для грузовых и пассажирских судов.
3. Посольство РФ в Киеве ночью закидали дымовыми шашками + в районе посольства был сожжен автомобиль с российскими дипломатическими номерами. МИД РФ назвал все происходящее продуманной провокацией.
4. Согласно заявлению российского МИДа, созванное по просьбе России заседание СБ ООН по поводу ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива пройдет в 19-00 по МСК. На RT будет прямая трансляция.
5. Один из раненых украинских моряков якобы был ранен своим же офицером, за то, что отказался выполнить приказ на открытие огня по российским кораблям. Капитан "Никополя", как уже говорилось ранее, также сдал корабль российским пограничникам.
6. ВМСУ перешли в состояние повышенной боевой готовности, хотя с учетом того, что значительная часть кораблей просто небоеспособны, это больше надувание щек. Также в боевую готовность приведены украинская армия и силовые структуры.
7. Ближе к обеду ожидается голосование о введении военного положения на Украине. Как уже разъяснили, оно будет "частичным", когда часть пунктов введут, а часть не введут, чтобы иметь больше шансов протащить его через Раду, где будут требовать не отменять выборы.
8. Лидирующая в опросах Тимошенко заявила, что Порошенко хочет с помощью развязывания войны отменить президентские выборы и остаться у власти. По заявлению Тимошенко, все происходящее является частью плана по отмене выборов. Аналогичные заявления делает и "Самопомощь".
Текучка по ситуации выкладывается вот тут https://t.me/boris_rozhin
PS. На заглавной фотографии уже привычная картина украинских кораблей под арестом в российском порту.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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5. Один из раненых украинских моряков якобы был ранен своим же офицером, за то, что отказался выполнить приказ на открытие огня по российским кораблям.-провести расследование по этому поводу и посадить украинского офицера на пожизненный срок, за терроризм!
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Чем отвлечь народ? Не только П.Порошенко, но и Путину выгодно обострение ситуации между Россией и Украиной. Ради спасения своей власти, они готовы погубить миллионы невинных граждан!
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Ты дэбил, однако, бялорус-провокатор
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Нами управляет низкоморальные уроды!Об их нравственности речь не идёт.Они и мораль ради своей шкуры постоянно нарушают.
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рокфеллеры и ротшильды.
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Зачем ты сваливаешь с больной головы на здоровую? Это ему Путин приказал? “Один из раненых украинских моряков якобы был ранен своим же офицером, за то, что отказался выполнить приказ на открытие огня по российским кораблям”! скачите кастрюлеголовые дальше!
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Хорошая работа. Без долгоиграющих сисевыминаний.
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надеюсь, обратно не вернут… А то опять потом вылавливай…