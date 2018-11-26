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Арест украинских провокаторов. Последствия

10:28. 26 ноября 2018 Просмотров - 814 8 коммент. Опубликовал:


О развитии ситуации с задержанием украинских кораблей в Черном море.

1. Украинские суда доставлены в Керченский порт. Вместе с ними задержано 23 человека, составлявшие их команды. Раненым при задержании оказана медицинская помощь в Керченской больнице. Всего раненых трое.
2. В 4 утра в связи с ликвидацией угрозы провокации и арестом самих провокаторов, движение через Керченский пролив было возобновлено для грузовых и пассажирских судов.
3. Посольство РФ в Киеве ночью закидали дымовыми шашками + в районе посольства был сожжен автомобиль с российскими дипломатическими номерами. МИД РФ назвал все происходящее продуманной провокацией.
4. Согласно заявлению российского МИДа, созванное по просьбе России заседание СБ ООН по поводу ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива пройдет в 19-00 по МСК. На RT будет прямая трансляция.
5. Один из раненых украинских моряков якобы был ранен своим же офицером, за то, что отказался выполнить приказ на открытие огня по российским кораблям. Капитан "Никополя", как уже говорилось ранее, также сдал корабль российским пограничникам.
6. ВМСУ перешли в состояние повышенной боевой готовности, хотя с учетом того, что значительная часть кораблей просто небоеспособны, это больше надувание щек. Также в боевую готовность приведены украинская армия и силовые структуры.
7. Ближе к обеду ожидается голосование о введении военного положения на Украине. Как уже разъяснили, оно будет "частичным", когда часть пунктов введут, а часть не введут, чтобы иметь больше шансов протащить его через Раду, где будут требовать не отменять выборы.
8. Лидирующая в опросах Тимошенко заявила, что Порошенко хочет с помощью развязывания войны отменить президентские выборы и остаться у власти. По заявлению Тимошенко, все происходящее является частью плана по отмене выборов. Аналогичные заявления делает и "Самопомощь".

Текучка по ситуации выкладывается вот тут https://t.me/boris_rozhin

PS. На заглавной фотографии уже привычная картина украинских кораблей под арестом в российском порту.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азовское море, керченский пролив, крым, Россия, Украина, черное море
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8 коммент.»

  • 9867 8289
    Ирбис 26 ноября 2018 в 12:25 Ссылка Пометить
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    5. Один из раненых украинских моряков якобы был ранен своим же офицером, за то, что отказался выполнить приказ на открытие огня по российским кораблям.-провести расследование по этому поводу и посадить украинского офицера на пожизненный срок, за терроризм!

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  • 5990 1599
    nikolay 26 ноября 2018 в 13:16 Ссылка Пометить
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    Чем отвлечь народ? Не только П.Порошенко, но и Путину выгодно обострение ситуации между Россией и Украиной. Ради спасения своей власти, они готовы погубить миллионы невинных граждан!

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  • 1171 1061
    Мирослава 26 ноября 2018 в 13:30 Ссылка Пометить
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    Нами управляет низкоморальные уроды!Об их нравственности речь не идёт.Они и мораль ради своей шкуры постоянно нарушают.

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    Ирбис 26 ноября 2018 в 13:32 Ссылка Пометить
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    Зачем ты сваливаешь с больной головы на здоровую? Это ему Путин приказал? “Один из раненых украинских моряков якобы был ранен своим же офицером, за то, что отказался выполнить приказ на открытие огня по российским кораблям”! скачите кастрюлеголовые дальше!

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  • 11 11
    Master 26 ноября 2018 в 13:49 Ссылка Пометить
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    Хорошая работа. Без долгоиграющих сисевыминаний.

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  • 20853 13496
    Ликвидатор 26 ноября 2018 в 15:40 Ссылка Пометить
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    надеюсь, обратно не вернут… А то опять потом вылавливай…

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