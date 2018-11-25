В смерть, против воли. Алексей Орлов и Михаил Ять

Давайте поговорим… Выпуск 93



Алексей Орлов и Михаил Ять



Советуем перед просмотром этой беседы посмотреть наш разговор под названием “Что делать с телом умершего? Закапывать или сжигать?”

https://youtu.be/CruITJtqhxw?list=PLd…



От нашей слушательницы в редакцию радио пришло такое сообщение:

“Сейчас стало “модно” делать так:… в морге поп отпевает ушедшего в мир иной, по просьбе родственников, не учитывая воли ушедшего . Т.е. отпевают даже, если человек был не крещён . Это действо аукается душе ушедшего ? Она попадает в зависимость? Ведь её согласия не спрашивали”.



Чтобы ответить на эти вопросы более подробно, была записана эта передача.



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com