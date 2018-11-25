В смерть, против воли. Алексей Орлов и Михаил Ять
Давайте поговорим… Выпуск 93
Алексей Орлов и Михаил Ять
Советуем перед просмотром этой беседы посмотреть наш разговор под названием “Что делать с телом умершего? Закапывать или сжигать?”
https://youtu.be/CruITJtqhxw?list=PLd…
От нашей слушательницы в редакцию радио пришло такое сообщение:
“Сейчас стало “модно” делать так:… в морге поп отпевает ушедшего в мир иной, по просьбе родственников, не учитывая воли ушедшего . Т.е. отпевают даже, если человек был не крещён . Это действо аукается душе ушедшего ? Она попадает в зависимость? Ведь её согласия не спрашивали”.
Чтобы ответить на эти вопросы более подробно, была записана эта передача.
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Источник: www.youtube.com