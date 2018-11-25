Сводки от ополчения Новороссии 25 ноября 2018

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе смертельное ранение получил один оккупант из числа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает штаб «Операции Объединенных сил».

В сообщении украинских военных пропагандистов не уточняется имя, возраст и место прохождения службы уничтоженного оккупанта.

Кроме этого, в сообщении говорится о стрельбе в направлении посёлков Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединское. Защитников Донбасса штаб оккупантов обвиняет в применении минометов калибра 120 мм и 82-го калибра. Также говорится о применении стрелкового оружия в районе Попасной.

Как сообщала «Русская Весна», ВСУ заявили о захвате населённого пункта на Донбассе.

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