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Сводки от ополчения Новороссии 25 ноября 2018

09:32. 25 ноября 2018 Просмотров - 203 Нет комментариев Опубликовал:

Украинский оккупант уничтожен на Донбассе

Украинский оккупант уничтожен на Донбассе | Русская весна

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе смертельное ранение получил один оккупант из числа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает штаб «Операции Объединенных сил».

В сообщении украинских военных пропагандистов не уточняется имя, возраст и место прохождения службы уничтоженного оккупанта.

Кроме этого, в сообщении говорится о стрельбе в направлении посёлков Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединское. Защитников Донбасса штаб оккупантов обвиняет в применении минометов калибра 120 мм и 82-го калибра. Также говорится о применении стрелкового оружия в районе Попасной.

Как сообщала «Русская Весна», ВСУ заявили о захвате населённого пункта на Донбассе.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинский спецназ захватил посёлок в “серой” зоне

Штаб так называемой «операции объединённых сил» опубликовал сообщение, в котором говорится, что под контроль ВСУ перешёл ещё один населённый пункт на Светлодарском направлении. Речь идёт о посёлке Рассадки, где, как заявлено, поднят украинский флаг.

Операция по взятию Рассадок, если верить сообщениям пресс-центра ООС, готовилась около месяца и осуществлялась силами спецназа вооружённых сил Украины. После взятия населённого пункта под свой контроль, проводится работа по разминированию.

Для справки: посёлок Рассадки входит в так называемую “серую” зону. Заявления о его «взятии и зачистке» вызывают немало вопросов. Один из главных: что украинские военные делают на территории, которая определяется как демилитаризованная зона, и от кого они её «зачищали»?
В штабе ООС заявляют, что в посёлок «иногда заходили боевики». Боевиками в Киеве продолжают называть представителей вооружённых сил и ополчения Донбасса. Заявлено, что из Рассадок якобы вёлся прицельный огонь по украинским позициям к западу от посёлка, именно этим и пытаются оправдать захват населённого пункта.

Заканчивается пресс-релиз штаба ООС традиционным майданным пафосом:

“Чтобы пресечь действия оккупантов и исключить нахождение там боевиков, посёлок зачистили именно бойцы ССО. Они, подготовленные и опытные, в очередной раз доказали, что элита украинского войска, при любых обстоятельствах, даст отпор как российским оккупантам, так и их наёмникам”.

Посёлок Рассадки, а точнее то, что от него осталось, теперь находится под контролем украинских войск. Во-первых, это является очередным фактом нарушения Минских соглашений, во-вторых, ВСУ стараются подтянуть туда силы и средства, что делает “серую” зону существенно более узкой на Светлодарском направлении и позволяет украинским силовикам наносить удары по территории ДНР с более близкого расстояния.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Жизнь под огнём ВСУ: что происходит в посёлке Старомихайловка (ВИДЕО)

Жизнь под огнём ВСУ: что происходит в посёлке Старомихайловка (ВИДЕО) | Русская весна

Военные корреспонденты пресс-службы Управления Народной милиции ДНР посетили посёлок Старомихайловка, находящийся непосредственно на линии разграничения.

Снаряды, мины, а теперь ещё и бомбы с беспилотников ВСУ — вот далеко не полный список опасностей, которые подстерегают местных жителей.

Но люди не теряют присутствия духа и не собираются покидать родные дома.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс: Зачем ВСУ захватили посёлок из 4-х разрушенных домов (КАРТА)

Донбасс: Зачем ВСУ захватили посёлок из 4-х разрушенных домов (КАРТА) | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», пресс-центр штаба карательной операции на Донбассе заявил, что населенный пункт Рассадки на территории ДНР «возвращен под контроль Украины».

Однако, если внимательно посмотреть на карту, то можно увидеть, что этот посёлок состоит из одной улицы, с четырьмя домами, три из которых разрушены до фундамента.

Более того, посёлок находится в балке, что резко снижает его военное значение.

Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что поданный оккупантами как серьезная «перемога» захват развалин крошечного поселка не имеет никакого практического смысла и призван хоть как-то поднять боевой дух «сильнейшей армии Европы» и добавить некоторое количество голосов украинских «патриотов» к позорному предвыборному рейтингу Петра Порошенко.

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Донбасс: Зачем ВСУ захватили посёлок из 4-х разрушенных домов (КАРТА) | Русская весна
Донбасс: Зачем ВСУ захватили посёлок из 4-х разрушенных домов (КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: ВСУ заявили о захвате населённого пункта на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО)

СРОЧНО: ВСУ заявили о захвате населённого пункта на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В пресс-центре штаба карательной операции на Донбассе заявили, что населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге «возвращен под контроль Украины».

«Силы спецопераций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки», — говорится в сообщении.

В поселке был поднят украинский флаг.

По данным штаба «ООС», захват населенного пункта готовился больше месяца.

Ранее населенный пункт уже подвергался зачистке оккупационными силами, однако оборудовать там полноценные позиции было невозможно.

«Рассадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в „серой зоне”», — сообщили оккупанты.

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СРОЧНО: ВСУ заявили о захвате населённого пункта на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: ВСУ заявили о захвате населённого пункта на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: ВСУ заявили о захвате населённого пункта на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по окраине Горловки, часть города обесточена

СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по окраине Горловки, часть города обесточена | Русская весна

В результате обстрела со стороны ВСУ часть Горловки осталась без электроэнергии.

Об этом «Русской Весне» сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«В результате обстрела Гольмы обесточены 2 линии по 110 квт. Без электроэнергии поселки Никитовка, Ртутный, жилмассивы Солнечный и Калиновка», — отметил он.

Также обесточен ряд котельных. Обстрел продолжается.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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