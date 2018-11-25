Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 ноября 2018

Российские военные химики прибыли в город Алеппо для работы с пострадавшими и мониторинга обстановки в районе.

Как сообщала «Русская Весна», накануне жилые районы Алеппо были обстреляны снарядами, начиненными отравляющими веществами.

О прибытии военных химиков из России журналистам сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал Конашенков уточнил, что группы со спецоборудованием из состава наблюдательных постов подразделений радиационной, биологической и химической защиты уже приступили к работе с госпитализированными.

«По предварительным данным, подтверждённым, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором», — сообщил Конашенков.

Он подчеркнул, что на протяжении многих месяцев российская сторона не раз обращала внимание на то, что организация «Белые каски» пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

«Совершенно очевидно, что „Белые каски“ напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации». Генерал также отметил, что «российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договорённостями отвечает турецкая сторона», — заявил генерал.

Он подчеркнул, что Россия обсудит этот обстрел с турецкой стороной.

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