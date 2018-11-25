Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 ноября 2018
- 09:17 Российские военные химики срочно прибыли в Алеппо после удара боевиков.
- 07:30 Финал операции ВКС и САА: в чёрной пустыне захвачены иностранцы из ИГИЛ и американские ракеты (ФОТО, ВИДЕО 18+).
- 02:41 Химическая атака в Алеппо.
- Вчера 23:37 СРОЧНО: По Алеппо нанесён удар химическим оружием (+ФОТО).
Российские военные химики срочно прибыли в Алеппо после удара боевиков
Российские военные химики прибыли в город Алеппо для работы с пострадавшими и мониторинга обстановки в районе.
Как сообщала «Русская Весна», накануне жилые районы Алеппо были обстреляны снарядами, начиненными отравляющими веществами.
О прибытии военных химиков из России журналистам сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Генерал Конашенков уточнил, что группы со спецоборудованием из состава наблюдательных постов подразделений радиационной, биологической и химической защиты уже приступили к работе с госпитализированными.
«По предварительным данным, подтверждённым, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором», — сообщил Конашенков.
Он подчеркнул, что на протяжении многих месяцев российская сторона не раз обращала внимание на то, что организация «Белые каски» пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.
«Совершенно очевидно, что „Белые каски“ напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации». Генерал также отметил, что «российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договорённостями отвечает турецкая сторона», — заявил генерал.
Он подчеркнул, что Россия обсудит этот обстрел с турецкой стороной.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Финал операции ВКС и САА: в чёрной пустыне захвачены иностранцы из ИГИЛ и американские ракеты (ФОТО, ВИДЕО 18+)
20 ноября была завершена операция Сирийской армии по разгрому банд ИГИЛ, укрывавшихся на труднодоступном вулканическом плато Эс-Сафа на юго-востоке провинции Эс-Сувейда.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Прячущиеся в чёрной пустыне оставшиеся группки террористов сбривали бороды и надеялись просочиться через боевые порядки армейцев, но были захвачены.
На видео ниже запечатлено взятие в плен иностранных боевиков-игиловцев после короткого боя, часть бандитов были убиты.
Успешная операция проводилась при непосредственном участии российских военных советников..
В настоящее время бойцы САА продолжают зачистку освобождённой территории. Среди обнаруженных ими на позициях и в схронах ИГИЛ* боеприпасов и вооружений были обнаружены американские противотанковые ракетные комплексы TOW, чехословацкии и иорданские мины, а также автоматические винтовки М-16 и много другого оружия.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Химическая атака в Алеппо
Вечером боевики предприняли химическую атаку на западные районы Алеппо, обстреляв районы Халидия и Захраа снярядами с хлором из района Ларамуна. . Отравления различной степени тяжести получили 75 человек, более сотни обратилось в больницы города. Сирийские источники указывают на причастность "Ан-Нусры" к организации атаки, хотя есть и сообщения, что аккаунты связанные с "Ахрар-аш-Шам" берут на себя ответственность за нападение.
Забавно, но западная пропаганда уже успела начать раскручивать тезис, что Асад сам обстреливает Алеппо химическими снарядами и клевещет на боевиков. Как обычно наблюдаем смычку радикальных террористов и "свободных и демократических СМИ".
Боевики удерживающие фронт к западу от Алеппо заявляют, что продолжать сражаться против Асада и вести джихад в Сирии. Сирийская артиллерия с вечера активно работала по позициям боевиков. Кроме того в районе города отмечены российские Су-24.
Химическая атака боевиков неожиданностью не стала, так как мин.обороны РФ еще в прошлом месяце предупреждало о подготовке подобной акции.
Само собой, хим.атака дает повод сирийской армии развернуть наступление на позиции боевиков откуда запускают снаряды с хлором, но как представляется, вопрос о наступлении могут отложить до переговоров Эрдогана и Путина по поводу Идлиба, которые пройдут через несколько дней, что конечно не мешает наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям группировок причастных к хим.атаке. Нельзя исключать, что атака была предпринята специально, чтобы спровоцировать Дамаск перейти в немедленное наступление и обострить отношения между РФ и Турцией по этому поводу. Военного смысла в этой атаке конечно нет.
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СРОЧНО: По Алеппо нанесён удар химическим оружием (+ФОТО)
Сирийский город Алеппо подвергся атаке с помощью химического оружия.
Корреспондент государственного агентства SANA в Алеппо передаёт, что террористы обстреливают ракетами район аль-Халидия, сообщается о пострадавших от газообразного хлора людях.
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Правительственные войска нанесли ответный удар по позициям боевиков, запустивших ракеты с хлором. Артиллерия Сирийской армии нанесла серьёзный урон врагу, передаёт САНА.
Уточняется, что в настоящее время известно о 44 гражданских лицах, пострадавших от удушья, когда террористические группы в субботу вечером обстреляли ракетами с токсичными газами районы аль-Халидия и Аль-Нил-стрит в Алеппо.
Ранее источник в полицейском управлении города сообщил СМИ, что удар боевиков по окрестностям Аль-Халидии вызвал удушье у 15 гражданских лиц, которых срочно госпитализировали (см. фото).
Позже СМИ сообщили, что количество пострадавших превысило 100 человек.
Перед этим САНА сообщила, что на востоке провинции Алеппо освобождены 10 человек, ранее похищенных террористическими группировками, среди них 9 мужчин и женщина.
В сообщении говорится, что сирийское правительство прилагает все усилия для освобождения захваченных террористами граждан. В этом месяце в провинции Сувейда также были вызволены из плена боевиков несколько местных жителей.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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Теперь у Турции, России и Сирии есть повод, чтобы ликвидировать
рассадник террористов в Идлибе.