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Пролив на замке

15:31. 25 ноября 2018 Просмотров - 518 Нет комментариев Опубликовал:


Фарватер под аркой Крымского моста перегородили сухогрузом, что исключает физическую возможность пройти через Керченский пролив.
Мин.обороны Украины заявляет, что за украинскими катерами вышедшими из Бердянска ведут наблюдение два ударных вертолета Ка-52.





UPD: Сообщается, что украинские корабли подали запрос в рамках установленной процедуры https://vesti-k.ru/proxod-pod-mostom-otkryt/, после чего корабль убрали с фваратера и украинские корабли прошли в Азовское море.
Катера с Бердянска к мосту не приближались. Погранкатера ФСБ остались у Керченского моста.
ВМСУ же продолжает сообщать, что корабли ожидают у входа в пролив.

Ка-52 патрулируют в районе Крымского моста.








Тральщик "Вице-адмирал Захарьин".


Штурмовики над Керчью



UPD: Проход под Крымским мостом открыли. Сухогруз, который перекрывал подход к Крымскому мосту отошел в сторону. Об этом сообщает журналист крымских «Вестей» с места событий.
«Сухогруз отогнали, проход для судов открыт. По неподтверждённым данным, экипажи украинских кораблей согласились на оформление документов для прохода по Керченскому проливу. Военные суда ВМФ России остаются на рейде и контролируют ситуацию»

https://vesti-k.ru/proxod-pod-mostom-otkryt/ – цинк

UPD: По ситуации на 18-00

1. Украинские корабли пролив так и не прошли.
2. Сообщение от керченских журналистов, что корабли прошли, связаны с путаницей – наблюдатели перепутали российские корабли с украинскими. Для прохода российских кораблей фарватер разблокировали, их пропустили, а потом снова заблокировали.
3. Переговоры о проходе через пролив ведутся. От Украины требуется предоставить запрос на проход через пролив по всем правилам и принять на борт российского лоцмана. Без выполнения требований их не пропустят.
4. Помимо пограничных кораблей в районе событий находятся 2 штурмовика Су-25 и 2 ударных вертолета Ка-52. Украинские катера из Бердянска к мосту не приближались.

Обновления по ситуации кидаю в Телеграм https://t.me/boris_rozhin


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азовское море, вмсу, керченский пролив, Крымский мост, фсб, черное море
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