Письмо Элджею
Элджей – один из популярных молодёжных рэперов, который сегодня ездит с гастрольным туром по городам России и выступает даже на детских фестивалях по типу «ВК-Фест». Это письмо было опубликовано в социальной сети ВКонтакте и получило широкое распространение на фоне множества обращений родительской общественности против концертов аморальных исполнителей:
Здравствуйте, Алексей!
Я – мама Ольги. Мы с дочкой узнали о вас в марте 2017 года. Должна сказать, что вы – очень одарённый молодой человек. Примите поздравления с выходом нового альбома. Вот мои любимые строчки: «Кинули по половинке у клуба, кинули по половинке в такси… Музло е*ашит, и нас е*ашит», а также: «Один парень говорил, что не любит кокаин, но ему нравится, как он пахнет».
Из девяти песен на пластинке семь – про наркотики. Мощная и актуальная тема. И если раньше вы рассказывали об экспериментах с синтетическими препаратами, то теперь главным героем стал кокаин. Налицо эволюция творчества.
Немного о нас. Мы – жители маленького провинциального города. В 2017 году мне исполнилось 40 лет, Ольге – 16. Её отец погиб во вторую чеченскую кампанию, с тех пор я стала не только мамой, но и папой, и лучшим другом своему ребёнку. Кажется, у психологов это называется гиперопекой.
Однажды Ольга услышала по радио песню «Рваные джинсы» и сразу в вас влюбилась, начала искать информацию в интернете, скачивала альбомы и фотографии, засматривала до дыр клипы. Поскольку я тревожная мама, истории запросов на поисковых сайтах отслеживала регулярно. Оказалось, что мою дочь интересовало, «что такое экстази» и «как купить экстази».
Мы долго разговаривали. Я объясняла и умоляла, показала Ольге фильм «Реквием по мечте». Правда, он её не впечатлил. По мнению дочери, в кино речь идёт о тяжелых наркотиках, опасных, а Элджей сидит на амфетамине, который хорошо качает. Это как выпить банку энергетика. Потом можно танцевать всю ночь и не чувствовать усталости. В тот раз беседа закончилась ссорой, но через несколько дней мы помирились и Ольга пообещала мне никогда не прикасаться к экстази и подобным веществам.
Алексей, неужели вы как разумный человек не понимаете, что своими песнями взвинчиваете спрос на отраву? Вас слушают миллионы подростков и детей. Они переживают сложный возраст, не доверяют родителям, боятся быть как все и боятся не быть как все, бегут от серости и скуки, а в ваших песнях жизнь яркая, ультрамариновая, радужная, как мыльный пузырь. Вы опаснее, чем маковое поле и колумбийский наркокартель.
Четыре дня назад на школьном выпускном моя дочь, нанюхавшись «солей» в туалете, упала прямо на танцполе. Все думали, что она просто дурачится, ведь с лица Ольги не сходила улыбка. Как раз звучала ваша песня: «Экстази, меня унеси».
И унёс. У Оли не выдержало сердце.
«В стакане газировка, а у нас передозировка».
У меня есть мечта. Я хочу взять охотничью двустволку мужа, прийти на концерт и два раза выстрелить в твой тупой рот, изрыгающий призывы к смерти. Потом перезарядить и ещё раз выстрелить, м*азь…
Извините, нервы. Я разумный человек и понимаю всё про аллегории, метафоры, двойные смыслы, художественные образы, про свою вину тоже всё понимаю – не усмотрела, не уберегла. В конце концов, это просто несчастный случай, цепь неудач, не повезло. Не повезло, что впечатлительная Ольга начала слушать ваши песни. Не повезло, что в школе можно свободно купить дозу. Не повезло, что торговлю крышует МВД. Не повезло, что наркотик моей дочери продал её одноклассник, которому нужно было продать, чтобы получить дозу себе. Просто, не повезло. День такой. Знайте, Алексей, иногда мечты сбываются.
Моя мечта, конечно, не сбудется, поэтому я придумала пожелание – совсем скромное и невинное. Я бы хотела, чтобы у вас родились дети и чтобы они повторили жизненный путь героев песен Элджея. Ведь инструкции вы даёте более чем подробные, правда?
С пожеланием творческих успехов, мама Ольги.
Источник: Страница ВК
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Отрывки из песен Элджея:
- песня «Растворитель»: «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;
- песня «Secret Chat»: «…Ты леди, я тр**аю тебя под RnB. Я не твой бойфренд, но зато могу купить тебе фенди…»;
- песня «Ребёнок рождённый сиять»: «…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;
- песня «Алло-Алло»: «..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»
- песня «Минимал»: «..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»
- песня «Hey, Guys»: «…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»
- песня «Розовое вино»: «- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»
- песня «Ecstasy»: «Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»
- песня «Suzuki»: «Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса».
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“У меня есть мечта. Я хочу взять охотничью двустволку мужа, прийти на концерт и два раза выстрелить в твой тупой рот, изрыгающий призывы к смерти. Потом перезарядить и ещё раз выстрелить, м*азь…” – это слова от души.
Каждый нормальный родитель поддержит.
Вы хотите чтобы из-за таких крашеных Элджеев в России вспыхивали суды Линча?
Не забывайте, негодяи, что дороже ребенка отцу или матери ничего нет.
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Прикольные у него тексты. Не знал.
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Уважаемые гопода родители!
Создавайте в своих семьях атмосферу нравственности и культуры, живите, учитесь, ростите вместе со своими детьми, уважайте в них личность, убедите их в том, что и вокруг них тоже личности, которых надо уважать, в том числе и вас самих, помогите своим детям найти себя и расскрытьть свои таланты, станьте для них другом и опорой, и не понуканием, а личным примером показывайте им верный путь! Только так можно оградить своих детей от мракобесия.
А что касается властей, то сами видите, их интересуют показатели, а не проблемы, и уж тем более не мы и не наши дети.
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внутренняя политика – как при хрущёве. И даже хуже…
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талантливый выродок? зачем с такими разговаривать…
по рф гуляют проекты ЦРУ и АНБ – разгул преступности, искусственный. нашествие эмигрантов, прививки, ГМО, уроды в ТВ.
Атмосфера в учреждениях образования – внедрение унылости в сочетании с безнаказанностью гадов. и т.д.