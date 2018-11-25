Обрусели мы в Брюсселе

Источник: www.sovsekretno.ru

Сегодняшний Запад демонстрирует удивительный историко-культурный феномен. Европейский бизнес и общество поступательно русифицируются, и это отчетливо видно на фоне оголтелой официальной русофобии в Евросоюзе. По всей видимости, это процесс глубинный, пока не осознанный ни низами, ни верхами ЕС, но проникающий в публичное пространство ростками в виде популяризации русских и советских символов. Нечто подобное Европа наблюдала после Великой Победы советского народа над фашизмом, говорят эксперты. Причины и прогнозы явления — в материале обозревателя «Совершенно секретно».



Первым в этом году по русофобии ударил немецкий концерн «Адидас», известный каждому советскому гражданину хотя бы по незатейливым стишкам (например, «Сегодня носит „Адидас», а завтра родину продаст», но были рифмовки и посоленей). Минувшей весной, накануне ЧМ‑2018, компания выпустила спортивную форму с гербом Советского Союза и надписью USSR.

«В преддверии главного спортивного события 2018 года в России дизайнеры „Адидас» превращают архивные футбольные джерси в модные городские силуэты», — анонсировали немецкие дизайнеры линейку «советских» футболок.

Фотографии стильных женских маек вызвали истерику у литовских и украинских русофобов. Например, МИД Литвы в своем «Твиттере» обвинил «Адидас» даже в некоем заболевании «империалистической ностальгией». В свою очередь в фирме ответили, что «приняли во внимание сообщение», пообещав сделать «определенные выводы», что в Вильнюсе и Киеве было воспринято, как снятие с продаж (а кто, интересно, убытки возместит?) партии одежды с символикой СССР. Конечно же, никто в «Адидасе» не пустил на ветошь футболки. Они до сих пор спокойно продаются в интернет-магазинах.

Следующий шаг в продвижении русскости предприняла крупнейшая американская компания, управляющая сетью оптовой и розничной торговли Wal-Mart Stores, действующая под торговой маркой Walmart. Она также начала продавать через всемирную паутину майки с изображением советского герба. Такого предательства не вынес преданный вассал Штатов в Европе — Латвия. Евродепутат от этой бывшей советской республики Сандра Калниете (в 2015 году она была объявлена персоной нон-грата за деструктивную политику в отношении России. — Прим. ред.) потребовала от Wal-Mart «немедленно изъять такую одежду из продажи и уважать память тех людей, которые пострадали от советского режима».

После того, как латышский вой дошел до Брюсселя, американская торговая сеть убрала майки, но лишь упомянутые в жалобе, оставив другие товары с советской символикой. Если зайти в интернет-магазин, чего там только не увидишь. Например, красные чехлы к телефону с серпом и молотом, футболки с надписью Back to USSR, англоязычные альбомы «Ордена и медали СССР», советское плакатное искусство.

Уже как победоносное шествие по Западу выглядят продажи кокошников. Читатели «Совершенно секретно» убеждены, что интерес к старинному русскому головному убору подстегнул ЧМ‑2018, однако у бизнесменов другое мнение.

Адидас использует советскую символику на спортивной форме / ТАСС

«Например, спрос на кокошники в США не был связан с чемпионатом мира по футболу. Речь идет о кокошниках для повседневной жизни американок», — сообщил директор калининградского отделения Российского экспортного центра Александр Пряхин.

Именно в Калининграде фирма «Русская корона» шьет на экспорт кокошники на самый разный вкус и кошелек — от бархатных до кожаных и от вечерних до свадебных. Скажем, стоимость кокошника, инкрустированного янтарем, достигает 35 тыс. рублей.

И совсем уже «убило» сообщение, что компания «Русские игрушки» наладила в Европу выпуск металлических фигурок под брендом «Вежливые люди». Каждый солдатик имеет свой позывной, например, «Якут», «Батя». Так что даже европейские детки теперь знают, что Крым — наш.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЗАПАДОМ?

Что, действительно, происходит? Одной рукой Запад культивирует ожесточенную антироссийскую пропаганду, а другой откровенно подыгрывает «мягкой силе» России. Мнения экспертов «Совершенно секретно» на этот счет разделились.

Историк Владимир Симиндей, возглавляющий исследовательские программы Фонда «Историческая память», считает, что политического смысла в советских наклейках на майках «Адидас» нет.

«Это, скорее, коммерческий проект, поскольку нынче это — модная тема, — прокомментировал Симиндей „Совершенно секретно». — Действительно, советская эстетика — кладезь, из которого можно черпать и черпать, модернизируя под конкретного зрителя. Конечно, был период в истории, когда советский режим обанкротился, и всё советское вызывало отторжение. Достаточно вспомнить презрительное слово „совок». Но на сегодняшний день это не так, поскольку есть с чем сравнивать — и не только нам, гражданам России, но и гражданам бывших советских республик — той же Прибалтики. Уже есть общественная оценка 90-х годов прошлого века, когда наша страна потеряла очень много преимуществ в социальном плане. Поэтому с позиций двух десятилетий советский опыт воспринимается отнюдь не так негативно, как это было раньше».

По мнению историка, текущее противостояние России с Западом рождает там неожиданные народные явления, которые он охарактеризовал «феноменом кокошника».

«Надо признать, что в отличие от Сочинской олимпиады, которая прошла почти незаметно с точки зрения эффекта на международной арене, поскольку она была смазана украинскими событиями, ЧМ‑2018 сыграл значительную роль в популяризации России в мире, в том числе даже в таких распропагандируемых антироссийских странах как Великобритания, — отметил Владимир Симиндей. — Ведь те британские болельщики, кто не побоялся прилететь в Россию на чемпионат, увидели, что официальный Лондон банально их обманул. Они поняли, что другие болельщики, вняв пропаганде, не поехали в Россию и много потеряли».

В свою очередь писатель-документалист Николай Стариков полагает, что неожиданный акцент западного бизнеса на советскую идентичность может являться идеологической игрой, направленной против… россиян.

«Наша история, особенно XX века, очень сложная. В прошлом столетии у нас вышло сразу несколько форм государственного устройства, каждая из которых имела свои символы — герб, флаг. Короче, свою идентичность. Наша задача сегодня — соединить их между собой. Соответственно, задача наших врагов — разделить эти символы. Условно говоря, речь идет о красном и белом. Я всегда сторонник того, что Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация — это одно государство. Нужно не противопоставлять Будённого и Деникина, а соединить их, поскольку и тот, и тот сражались за Россию. Трагедия в том, что они бились между собой. Поэтому если наш идеологический враг извне видит процесс соединения сил в России, то что он должен делать? Правильно, старательно раз-ме-же-вы-вать, поддерживать непримиримые стороны. Чтобы вставали потомки белых и говорили — да с красными, да ни за что. Также и красные — да с теми, кто присягнул фашистам — никогда. Ведь всегда в истории можно найти подонка и палача по обе стороны баррикады», — прокомментировал «Совершенно секретно» Стариков.

По мнению писателя, совсем не случайно западные коммерческие компании «возлюбили» только сейчас советские символы.

«Чего они их раньше не любили? Ведь реально красиво! Мощно! Что же раньше на майках не выпускали? — задается вопросами Николай Стариков. — Да потому, что тогда это было бы подыгрыванием Советскому Союзу. То есть когда СССР сильный, то нельзя рисовать советский герб. Почему сейчас западные компании не рекламируют символику имперской России? Двуглавых орлов с императорским штандартом. Потому что надо только одну часть пропагандировать. Иначе произойдет слияние и усиление. А так происходит попытка посеять рознь. Запад в культурной сфере ничего не делает неслучайно. Не может быть такого, что у них произошел сбой».

«МЫ ЗНАЕМ КОЕ-ЧТО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

Историческая миссия в продвижении Русского мира в Евросоюзе по праву принадлежит русским людям в Прибалтике. Множество фактов, как мозаичное панно, свидетельствуют: жители бывших советских прибалтийских республик наелись европейскости в буквальном смысле и ждут русского, как манну небесную. Например, вот что рассказал «Совершенно секретно» председатель правления «Делового союза Евразии в Латвии» Эдгарс Седлиньш: «В прошлом году наш союз проявил инициативу — решил организовать выставку, чтобы познакомить граждан Латвии с российскими продуктами. Вначале мы осторожничали. Обратились к главе санитарной службы Латвии для того, чтобы согласовать список товаров. Ведь все они — без европейской сертификации. Но начальница пришла в восторг от русских продуктов. Причем она — этническая латышка, как и все её сотрудницы. Она нам сказала примерно следующее — наконец-то привезут экологически чистые продукты, потому что морковку из Испании есть невозможно. Она созвала своих коллег, руководителей отделов. Все тоже латышки. Все расспрашивали нас, когда приедете, ждем с распростертыми руками. Первую выставку-ярмарку мы провели на Рождество в 2017 году. Последняя выставка-ярмарка российских продуктов прошла на Рижском центральном рынке с 21 августа по 2 сентября 2018 года».

В Риге, по словам Седлиньша, свою продукцию представили 22 производителя из 12 российских регионов. Были семечки из Челябинска и живой брусничный сок из Карелии, а еще кубанское масло, мед, иван-чай и сушки. Всего в ассортименте более 200 наименований. «Под российские товары полностью отдали один из секторов рынка. Латыши в очереди стояли все три дня. Ладно, латыши. К нам приходили оптовики из Греции, Франции, предлагая свои услуги», — резюмирует предприниматель.

А вот взгляд о «русификации» Европы из Эстонии. Знакомьтесь, председатель Координационного совета российских соотечественников в Эстонии Владимир Чуйкин, которого можно считать главой интернациональной семьи. Его дочь замужем за шведом, а по другой линии есть родственники в Италии. Об эстонцах и говорить нечего.

Матрешка популярна в китае / Сергей савостьянов/ТАСС

«Русский язык начинают учить в Евросоюзе, — рассказал Чуйкин „Совершенно секретно». — Буквально свежий пример. Приезжаю в Стокгольм, хочу попить кофе на вокзале. Пытаюсь на ломаном английском заказать, а мне парень: „Говорите на русском». Аналогичная ситуация у меня была в Италии. И это не беженцы с Украины, а обыкновенные шведы и итальянцы. Это невероятно, но европейцы сегодня учат русский язык, хотя бы несколько ключевых фраз. Я встречался с одним видным шведским политиком, не буду называть его фамилию. Спрашиваю его, откуда, мол, вы знаете русский язык. А он мне отвечает: „Прошла такая война… Поэтому мы знаем кое-что на русском языке». И в Германии, кстати, мне так же ответили».

Глава совета российских соотечественников привел ещё пример — Таллинский университет проводит летние лагеря по изучению русского языка. «Так люди приезжают в Таллин учить русский из Бельгии, Германии, США и африканских стран», — отмечает Владимир Чуйкин.

Аналогичные наблюдения автору этих строк сообщают из Польши. «Русский язык в Польше как иностранный выходит на второе место, после английского, — говорит бывший генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Ежи Смолиньски. — Последние два-три года растет число молодёжи, которая хочет изучать русский язык. Если ещё в 2012 году нам удавалось с помощью Министерства образования Польши набрать 25–30 человек, то в прошлом году на 90 мест было 236 кандидатов».

По данным польского МИД, озвученным в июле 2018 года, русский знают 49% граждан Польши.

«С географической точки зрения русский пользуется большей популярностью в восточных воеводствах, которые граничат со странами бывшего СССР — Россией, Белоруссией и Украиной, — отметил руководитель российского отдела Восточного департамента МИД Польши Михал Гродзкий. — В связи с ростом торговых отношений Польши с постсоветскими странами на рынке труда наблюдается спрос на специалистов, владеющих русским».

Север Польши, благодаря соседству с Калининградской областью, так вообще давно русифицирован. Ты едешь, к примеру, в сторону поселка Бранево, а вдоль дороги мелькают баннеры на русском: «Только у нас дешевле!», а в магазинах висят объявления: «Здесь говорят на русском». Понятно, что это локальная коммерческая русификация, но, скажите, чем она отличается от «адидасовской»? Спрос есть, Россия в тренде, а дальше, как говорится, дело техники. В общем, впору поиграть словам: «Обрусели мы в Брюсселе».

ОТ «КУРКА» ДО «КАРАШО»

…Уважаемый соотечественник из Эстонии попал в самую точку, рассуждая о взаимосвязи знания русского языка с Победой советского народа над фашизмом. Помните, в Интернете есть смешной демотиватор: советский солдат играет на гармони в берлинских развалинах, вокруг него сотни людей и подпись: «Евровидение. 1945. Финал».

Мой дед, Выползов Михаил Николаевич, штурмовавший Рейхстаг, пробыл в Германии до сентября 1945 года, и он рассказывал, что немецкое гражданское население за столь короткий срок быстро научилось русскому языку. Прежде всего, русским словам, означающим пищу. Немки учили детей говорить «клеб» и «картошка», а еще «спасибо» и «карашо», чтобы растопить сердца фронтовиков. Вот такая она, правда жизни — отцы этих детей, вторгшись в Советский Союз, тоже просили на ломаном русском: «Курка, млеко, яйки».

Поскольку сейчас идет гибридная война, то осмелюсь предположить, что Россия в ней начала побеждать. И европейский обыватель, как в 1945-м году, подспудно чувствует это. Ведь совсем неслучайно жители немецкого города Кётен, где в сентябре 2018 года от рук арабских мигрантов погиб 22-летний немецкий юноша, написали на площади аршинными русскими буквами слово «мир».

На сегодня очевидно пока одно — этот процесс не контролируется Москвой, ГРУ и прочими «руками Кремля». Мы становимся свидетелями добровольного волеизъявления народов Европы, живого интереса познать русских — от страха ли, от уважения ли, уже неважно. И этот интерес прямо пропорционален градусу демонизации России, который задает политическая элита Запада.

Автор: Андрей ВЫПОЛЗОВ

Источник: nstarikov.ru