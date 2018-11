О создании единой европейской армии

Выдержки из Телеграм-конференции посвященной проблематике создания единой европейской армии.20 сентября в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны (PESCO) оборонные ведомства Евросоюза договорились о создании Совместной разведывательной школы (Joint EU Intelligence School, JEIS), а руководство проектом доверили Греции и Кипру.В PESCO участвуют 25 стран – Великобритания и её две верных соратницы, Дания и Мальта, себе на уме (об этом мы напишем чуть позже). Из членов PESCO отказались участвовать Нидерланды.В контексте попыток сформировать свою армию решение о создании JEIS выглядит естественно – всё-таки, как мы уже писали ( https://t.me/rybar/432 ), речь, в первую очередь, идёт о влиянии и финансах (именно в такой последовательности) . Насколько это банально, судить не нам – интерес к власти и деньгам превалирует в правящих кругах не только в Европе.Участники PESCO могут, например, теперь претендовать на деньги Европейского оборонного фонда (а это почти 6 млрд евро в год, начиная с 2020). Создание разведшколы – это лишь одна из статей расхода.«Российскую угрозу» в данном случае используют лишь в качестве предлога для запуска вот таких вот финансово оправданных проектов.А при чём тут влияние?Очередной виток Большой Игры. Игрой её, кстати, называют во многом потому, что для вышестоящих это всего лишь весёлая борьба (естественно, не на смерть) за престиж, приобретающая различные формы. Что касается денег, тот тут важен не столько результат, а успех в предприятии – это будет считаться достижением, «ачивментом». Чем больше «ачивок», тем больше престижа. Par praemium labori.Раздел по линии PESCO хорошо подчёркивает то, кто к какому лагерю относится. Великобритания со своими единомышленниками ведут свою партию, Франция и Германия – свою.✳️В 2012 году был сформирован Разведывательный и ситуационный центр Европейского союза (INTCEN – Intelligence and Situation Centre), который является основным разведывательным органом Евросоюза. INTCEN вырос из небольшого форума, в рамках которого представители служб внешних разведок встречались и обменивались информацией. Сейчас в задачи INTCEN входит анализ разведывательной информации и прогнозирование военно-политической обстановки. Центр сравнительно небольшой – число сотрудников не превышает 100 человек. Очевидно, что несмотря на кажущуюся универсальность подхода к работе с разведывательной информацией, функционала Центра недостаточно – об этом, в частности, заявляли ( http://www.sciencespo.fr/psia/sites/sciencespo.fr.psia/files/MAYR_KNOCH_Ingo_2014_IRSEM_PSIA_Prize.pdf ) австрийцы ещё в 2014 году.✳️Помимо INTCEN есть ещё смежный Европейский центр противодействия гибридным угрозам (Hybrid CoE – Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus), совместное детище Евросоюза и НАТО. Это небольшое НИИ (15 человек), проводящее спецкурсы и занимающееся исследованием гибридных угроз (официально). Неофициально, Hybrid CoE борется с «фейк ньюз», кибератаками, теневой дипломатией и пропагандой – в первую очередь, со стороны России. ✳️20 ноября было принято решение о создании Совместной разведывательной школы JEIS. Идея столь же не нова – в 2017 году Макрон уже заявлял о необходимости создания Европейской академии разведки. Тогда это заявление было раскритиковано Германией и медленно сошло на нет.Что изменилось на этот раз?Во-первых, ко «вмешательству России в выборы» добавились Скрипали, русские хакеры в Нидерландах, появилась информация о попытках взлома различных СМИ и правительственных учреждений (со стороны России, естественно). «Российское пугало» в устах политиков и евроСМИшников стало куда страшнее и грознее.Во-вторых, немного изменилась расстановка сил в Европе. Сейчас Франция пытается перетянуть одеяло на себя и борется за престиж с одобрения Германия – вполне логично, что проработанные французскими экспертами ещё в прошлом году идеи можно попробовать воплотить в жизнь.Принятое решение – с точки зрения консолидации разведывательных усилий – достаточно безобидно, поскольку преследует цели, в первую очередь, политические:Существующая структура INTCEN устраивает все страны – создан миф об «общем вкладе», предоставляются типовые доклады об общеизвестных (или имеющих небольшую ценность) вещах, показываются «единство и целостность» общеевропейской системы разведки. Ликвидировать структуру никто не собирается.Руководство на Совместную разведшколу возлагается на греческую сторону – и в этом нет ничего странного. По большому счёту, греки становятся по умолчанию крайними и ответственными за все действия этой самой разведшколы. Происходящее прекрасно укладывается в общую политику Штатов и Евросоюза по отношению к Греции и превращения её в этакий фактор раздражения. Турков, например, это решение уже «порадовало». Ну а после создания школы можно ещё что-нибудь придумать, отвечать ведь грекам – принцип fleet in being в действии.Сама школа расположена на острове Кипр. Там же находятся английские военные базы Акротити и Декелия, которые являются ключевыми элементами радио- и радиотехнической разведок в восточном Средиземноморье, Северной Африке, Ближнем Востоке, Балканах и России (об этом публично заявил посол США в Никосии ещё в 2012 году). Учитывая тот факт, что Великобритания проект Совместной разведывательной школы, мягко говоря, раскритиковала и участвовать отказалась, то чему же такому ценному там смогут научить, если об этом тут же узнают лаймы?

