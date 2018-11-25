Кто убил электромобиль? Да ещё 20 лет назад?
Сейчас мы покажем вам на примере убитого 20 лет назад электрокара, как работает контроль изобретений, и как влиятельные люди меняют технологическую летопись планеты.
Фильм целиком (1.5 часа) можно посмотреть в нашей группе ВК: < ![CDATA[
При поддержке российского промышленного стартапа “Асинхроннные двигатели Дуюнова” < ![CDATA[
В начале 90-х годов штат Калифорния, один из самых «загазованных» регионов США, буквально задыхавшийся в автомобильном смоге, принял специальный закон, Zero Emission Act (зеро эммишн акт). Этот закон в максимально категоричной, но при этом вполне реалистичной форме потребовал, чтобы все компании автомобильной индустрии каждый год продавали определенное количество машин «с нулевым выхлопом». Компания General Motors отреагировала одной из первых и с 1996 года начала серийный выпуск спортивной модели Иви Один (EV1) с чисто электрическим приводом.
Под видом высокого ценника автомобиль сдавался в аренду. А когда автолюбители пытались выкупить этот автомобиль, даже по предложенной цене, они получали отказ. Основной массой пользователей Иви1 стала голливудская богемная публика. Машина им очень нравилась, и следующим логичным шагом был бы старт массовых продаж электромобилей. И тут система сказала стоп:
Источник: www.kramola.info
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Сейчас, наоборот, пугают Россию, что будут электромобили делать и уронят цену на нефть.
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Три корабля Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму,
После пересечения российской госграницы корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей”
. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/army/41324275/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
это ФСБ населению жалуется???
не потопили вторженцев – под трибунал ответственных!!! Путин совсем утонул в “международном сотрудничестве”!!! Даже санкции в чувство не приводят…
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Обратитесь к Н. Тесле , раз вы положили на закулису.