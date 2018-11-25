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Кто убил электромобиль? Да ещё 20 лет назад?

09:21. 25 ноября 2018 Просмотров - 273 3 коммент. Опубликовал:

Сейчас мы покажем вам на примере убитого 20 лет назад электрокара, как работает контроль изобретений, и как влиятельные люди меняют технологическую летопись планеты.

Фильм целиком (1.5 часа) можно посмотреть в нашей группе ВК: < ![CDATA[]]>https://vk.com/kramolainfo< ![CDATA[]]> а сейчас мы сделаем его краткий 10-минутрый обзор.

При поддержке российского промышленного стартапа “Асинхроннные двигатели Дуюнова” < ![CDATA[]]>solargrup.ru< ![CDATA[]]>

В начале 90-х годов штат Калифорния, один из самых «загазованных» регионов США, буквально задыхавшийся в автомобильном смоге, принял специальный закон, Zero Emission Act (зеро эммишн акт). Этот закон в максимально категоричной, но при этом вполне реалистичной форме потребовал, чтобы все компании автомобильной индустрии каждый год продавали определенное количество машин «с нулевым выхлопом». Компания General Motors отреагировала одной из первых и с 1996 года начала серийный выпуск спортивной модели Иви Один (EV1) с чисто электрическим приводом.

Под видом высокого ценника автомобиль сдавался в аренду. А когда автолюбители пытались выкупить этот автомобиль, даже по предложенной цене, они получали отказ. Основной массой пользователей Иви1 стала голливудская богемная публика. Машина им очень нравилась, и следующим логичным шагом был бы старт массовых продаж электромобилей. И тут система сказала стоп:

Источник: www.kramola.info

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  • 2006 494
    Слава 25 ноября 2018 в 9:35 Ссылка Пометить
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    Сейчас, наоборот, пугают Россию, что будут электромобили делать и уронят цену на нефть.

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  • 20819 13466
    Ликвидатор 25 ноября 2018 в 12:34 Ссылка Пометить
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  • 2114 1900
    жора шапов 25 ноября 2018 в 12:59 Ссылка Пометить
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    Обратитесь к Н. Тесле , раз вы положили на закулису.

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