Катастрофа в науке и образовании: миф или реальность

Концептуал СМИ Андрей Фурсов и Евгений Спицын в студии МПГУ

В гостях у Евгения Спицына – историк Андрей Фурсов с разговором о проблемах образования и науки. Что произошло с ними за последние 25 лет? Когда проедалось будущее страны? Почему у нас до сих пор идёт процесс разложения позднесоветского общества?



Кому выгодны погоня за баллами и цифровые отчёты? Можно ли оценить работу учёного библиометрическим методом? Какую бомбу заложили под науку? Почему без научных школ не будет оборонного комплекса? Почему онлайн-образование – это конец образования? Можно ли разделять обучение и воспитание?



Зачем разрушается система подготовки рабочих кадров? Почему школа теперь должна сама зарабатывать деньги? Мог ли ЕГЭ победить коррупцию? Как ломается нравственность профессионалов? Есть ли у наших детей шанс получить образование?

Составить полную картину подлинной истории СССР и приобщиться к достижениям советской педагогики помогут:

Книги Евгения Спицына

Книги Андрея Фурсова

Советские учебники

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