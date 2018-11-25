Главная » История, Мировоззрение, Образование

Катастрофа в науке и образовании: миф или реальность

19:00. 25 ноября 2018 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал:

Андрей Фурсов и Евгений Спицын в студии МПГУ

В гостях у Евгения Спицына – историк Андрей Фурсов с разговором о проблемах образования и науки. Что произошло с ними за последние 25 лет? Когда проедалось будущее страны? Почему у нас до сих пор идёт процесс разложения позднесоветского общества?

Кому выгодны погоня за баллами и цифровые отчёты? Можно ли оценить работу учёного библиометрическим методом? Какую бомбу заложили под науку? Почему без научных школ не будет оборонного комплекса? Почему онлайн-образование – это конец образования? Можно ли разделять обучение и воспитание?

Зачем разрушается система подготовки рабочих кадров? Почему школа теперь должна сама зарабатывать деньги? Мог ли ЕГЭ победить коррупцию? Как ломается нравственность профессионалов? Есть ли у наших детей шанс получить образование?

Составить полную картину подлинной истории СССР и приобщиться к достижениям советской педагогики помогут:

Книги Евгения Спицына

Книги Андрея Фурсова

Советские учебники

==========================================================================


МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рим предателям не платит или почему Путин уделяет больше внимания внешней политике.
... (суверенитета), семьи, науки, образования, здравоохранения, последнее, как...было явным противоречием реальности и прокламируемым идеалам... держится лживый либеральный миф о «Гайдаре —... может изменить геоклиматическая катастрофа или, например, огромный астероид...
Наука не хочет знать. Часть 6 [Как на Земле появился Человек?]
... обитающие в тех или иных средах (экологических... теорией и реальностью никак не объясняется... теории созданы из мифов»). Причину такой любви...приводить в порядок науку, образование, воспитание, идеологию... нас, планетарной катастрофе, которая надвигается на...
Наука не хочет знать. Часть 10 [Почему «учёные» стали жуликами?]
...только науку. Одновременно шло разрушение и образования, и... и нерусские учёные: мифы и реальность», М: «Русская ...Бровко «Политика в науке? – или: Наука орудие политики?»]… Кратковременное ...космическими катастрофами». В результате этих неизбежных катастроф, на...
Новости Украины и Новороссии 17 марта 2016
...: rusvesna.su Независимость Украины. Миф или реальность? Анатолий Александрович, расскажите, почему... школьные олимпиады Министерство образования и науки Украины значительно сократило...военных действий и гуманитарной катастрофы, нарушаются элементарные права ...
Глава 8. УРОВЕНЬ ПЛАНЕТАРНОЙ СЕКРЕТНОСТИ, ИЛИ «ОПЕРАЦИЯ РАСКРЫТИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... не поверишь в реальность дела. А если... до нас древних мифов и хроник следует... вследствие некой космической катастрофы, сошла со своей ...интервью с кандидатом исторических наук, этнологом, искусствоведом,... эволюцию и образование черных дыр или нейтронных звёзд....
Почему эффект называется „Черенкова-Вавилова”, а Нобеля дали ещё и Франку с Таммом?
... были широко образованными людьми и ... чистом жидком или твёрдом диэлектрике...доктора физико-математических наук, автора дисперсионного ...только случайная автомобильная катастрофа изменила ситуацию: после... нерусские учёные: мифы и реальность".Источник: ss69100....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>