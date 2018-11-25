Как живёт Китай. Рассказывает Евгений Колесов

Концептуал СМИ Нужно ли нам перенимать китайский опыт?

Золотой фонд ДеньТВ. То, как живёт настоящий Китай, у нас знают очень мало. Гигантские экономические успехи этой страны имеют и свою обратную сторону. Евгений Колесов прожил в Китае 18 лет, имеет бизнес связанный с ним, и знает об этой стране почти всё. По его мнению, несмотря на то, что мы очень отличается от китайцев, нам есть чему у них поучится. Об этом он рассказывает в программе “Реакция”.

В чём сила и особенности китайкой экономики и политики? Нужно ли нам перенимать управленческий опыт Китая? Читайте в книге:



Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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