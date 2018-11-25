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Девушка с волшебным голосом подзывает коров

11:36. 25 ноября 2018 Просмотров - 158 Один комментарий Опубликовал:

Шведская вокалистка Джонна Джинтон (Jonna Jinton) решила проверить на практике способ призыва коров, которым пользовались её предки.

Джонна исполнила для стада клич — kulning, специальную технику высокого вокала, зародившуюся в скандинавских странах.

Процесс она записала на камеру и опубликовала в своём блоге. Вокалистка пояснила, что у неё была надежда на то, что у коров осталась некая генетическая память на клич пастуха. По её словам, в древности этот призыв работал на большие расстояния.

В эксперименте Джонны бурёнки действительно поспешили на голос. В результате получился ролик, в котором волшебно всё — пейзаж, силуэт девушки, её чистое сопрано… И даже немного пугает то, что мы видим своими глазами — сказочная архаика обретает плоть.

Источник: tanya-mass.livejournal.com

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