Девушка с волшебным голосом подзывает коров

Шведская вокалистка Джонна Джинтон (Jonna Jinton) решила проверить на практике способ призыва коров, которым пользовались её предки.



Джонна исполнила для стада клич — kulning, специальную технику высокого вокала, зародившуюся в скандинавских странах.



Процесс она записала на камеру и опубликовала в своём блоге. Вокалистка пояснила, что у неё была надежда на то, что у коров осталась некая генетическая память на клич пастуха. По её словам, в древности этот призыв работал на большие расстояния.



В эксперименте Джонны бурёнки действительно поспешили на голос. В результате получился ролик, в котором волшебно всё — пейзаж, силуэт девушки, её чистое сопрано… И даже немного пугает то, что мы видим своими глазами — сказочная архаика обретает плоть.

Источник: tanya-mass.livejournal.com