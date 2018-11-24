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Загадочная «балтийская аномалия» продолжает волновать исследователей

19:17. 24 ноября 2018 Просмотров - 513 Нет комментариев Опубликовал:


Мы уже не раз писали о загадочном объекте, который обнаружили исследователи шведской команды «Океан Х» в 2011 году в Балтийском море, объекте, очень похожем на разбившуюся «летающую тарелку» инопланетян .

Только не нужно отталкиваться лишь от внешнего сходства этой странной аномалии с инопланетным аппаратом (смотрите фото), дайверов еще при первой встрече с той подводной загадкой поразило многое другое, например, что в радиусе двухсот метров от «балтийской аномалии» пропадает всякая связь, перестает работать подводное оборудование и даже выключаются фонари. Более поздние обследования таинственного объекта со стороны «Океан Х» (независимые ученые возвращались сюда не раз) подтвердили догадки шведов, что это корабль неземного происхождения. К фактам загадочного выхода из строя любого оборудования и связи вблизи его добавился анализ образца, взятый с этого якобы камня, как утверждает официальная наука, и он, по словам геолога Стива Вайнера, – не земной природы.

Видео: Загадочная «балтийская аномалия» продолжает волновать исследователей



Не смотря на это, академическая наука каждый год выступает с заявлением, что это какое-то геологическое образование, например, нынешнее (самое последнее) утверждение ученых Стокгольмского университета, как сообщает издание Express, однозначно: тут просто поработала природа. Сам черный камень, скорее всего, вулканического происхождения, а вот фантастические борозды и «лестницы» на нем – следы некогда отступающего ледника. Да, они немного странные эти следы, но не более того…

Напомним, что в прошлом году ученые ссылались хотя бы на образцы, которые они якобы взяли с этого «камня», которые оказались самыми обычными осколками скальных пород, что очень удивило команду «Океан Х». В этот раз нет даже такого утверждения – просто голословное наукообразное заключение, которое опять-таки произвело эффект взорвавшейся бомбы среди независимых экспертов.

Действительно, а как же утверждение исследователей команды «Океан Х», которое даже не рассматривается официальной наукой? А как насчет выходящего оборудования близ этого «обычного камня» на дне Балтийского моря? Опять молчок…

Как написал один из пользователей Сети интернет к очередному официозу ученых насчет «балтийской аномалии», что это, надо полагать, последняя их попытка опровергнуть неопровержимое. Далее по примеру НАСА ученые просто перестанут реагировать на любые «измышления» и «открытия», касающиеся этой темы. Ведь поднять на свет божий таинственный корабль со дна Балтийского моря все равно никто из независимых исследователей не сможет, если, конечно, не произойдет чудо и не найдется меценат-фанатик, который согласится вложить в этот проект десятки миллионов долларов.

Но это вряд ли произойдет, соглашаются почти все пользователи Всемирной паутины, богатые люди даже цента не потратят на то, что не принесет им хотя бы еще один цент прибыли, причем гарантированной прибыли, а не какой-то эфемерной перспективы. А тут… инопланетный корабль, который и поднять-то со дна морского, возможно, нельзя. Да это же не серьезно, ребята…

Видео: Загадочная «балтийская аномалия» продолжает волновать исследователей





Источник: nashaplaneta.su

Метки: гипотезы и версии
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