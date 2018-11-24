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Япония ведёт против России необычную войну за Курилы (ВИДЕО)

05:30. 24 ноября 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:
Япония ведёт против России необычную войну за Курилы (ВИДЕО) | Русская весна

В современном мире информационная война стала самым распространенным видом борьбы между странами. 

Она ведется в различных сферах существования государств и тогда, когда разжигание вооруженных конфликтов не представляется возможным в силу различных обстоятельств.

Именно информационную войну ведет руководство Японии против Российской Федерации с целью отторжения в свою пользу островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и островов Малой Курильской гряды. Борьба ведется как внутри самой Японии, так и за ее пределами.

Основным её инструментом является искажение исторических фактов и замалчивание невыгодных для Японии событий Второй мировой войны с целью убеждения собственного населения в том, что Российская Федерация якобы незаконно оккупировала территории Японии, а руководство страны, в свою очередь, требует возврата островов на законных основаниях, несмотря на подписанные исторические договоры и соглашения.

«Ассоциация за возвращение северных территорий» Японии является одной из организаций, которая внутри страны пропагандирует идею о незаконном владении Россией островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и островами Малой Курильской гряды, тем самым разжигая антироссийские настроения среди японского населения.

Финансирование данная организация получает из государственного бюджета. По некоторым данным, в 2017 году ассоциация получила около 15 миллионов долларов на реализацию своих программ.

Кампании, проводимые Ассоциацией за возвращение северных территорий, рассчитаны абсолютно на все категории населения страны: от мала до велика.

Для работы с детьми младшего возраста, а также школьниками был разработан специальный символ северных территорий — птичка топорок по имени Эрика Чан. С участием данного персонажа созданы мультфильмы и учебные пособия, где рассказывается о якобы реальных фактах принадлежности северных территорий Японии.

Для японской молодежи и студентов проводятся различные лекции и семинары, на которых рассказывают о незаконной оккупации спорных территорий Россией. Взрослое население страны постоянно участвует в сборах подписей, организованных на производствах и в различных компаниях, под петициями с требованиями возврата островов Курильской гряды Японии.

Однако, руководство страны умалчивает истинные исторические факты и события, объясняющие, почему данные территории больше не принадлежат Японии и в результате каких событий они были утрачены. 

Таким образом получается, что уже несколько поколений японцев вырастают с искаженными представлениями об исторических событиях, которые привели к тому, что Япония утратила часть своих территорий.

Люди, зомбированные с детского сада антироссийской пропагандой и идеей о том, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Малой Курильской гряды должны принадлежать их стране, по истечении еще какого-то периода времени займут руководящие посты в правительстве страны.

А как показывают события современной истории, ни к чему хорошему это не приводит.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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