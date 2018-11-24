Валерий Замулин о полководческом гении Н.Ф.Ватутина

Поддержать проект “Архивная революция”: https://oper.ru/donate/tacticmedia

Подписаться на канал проекта: https://www.youtube.com/channel/UCgGq…



Валерий Николаевич Замулин рассказывает о полководческом гении Н.Ф.Ватутина.

Какое соотношении сил сторон было перед Курской битвой?

Как Н.Ф.Ватутин нивелировал превосходство противника в тяжелых танках и артиллерии?

Ответы на эти вопросы от ведущего военного историка.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/xxx.mp3



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com