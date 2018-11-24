Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Валерий Замулин о полководческом гении Н.Ф.Ватутина

21:07. 24 ноября 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Поддержать проект “Архивная революция”: https://oper.ru/donate/tacticmedia
Подписаться на канал проекта: https://www.youtube.com/channel/UCgGq…

Валерий Николаевич Замулин рассказывает о полководческом гении Н.Ф.Ватутина.
Какое соотношении сил сторон было перед Курской битвой?
Как Н.Ф.Ватутин нивелировал превосходство противника в тяжелых танках и артиллерии?
Ответы на эти вопросы от ведущего военного историка.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/xxx.mp3

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Валерий Замулин о планировании и подготовке Красной армии к Курской битве
...://www.youtube.com/channel/UCgGq...Валерий Николаевич Замулин рассказывает о планировании и...
Валерий Замулин о мифах сражения под Прохоровкой
Подписаться на канал TacticMedia: https://www.youtube.com/channel/UCQrP...Поддержать проекты студии TacticMedia: https://oper.ru/donate/tacticmediaАудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview...Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ruКанал в Telegram: ...
8 ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫ
...Никитой Орловым история школьника Валеры. Он прячется на ...самозванец Женя, с которым Валера успел познакомиться в поезде....Беларусьфильма» по мотивам повестей Валерия Медведева про поехавших на ...В роли мальчиков снялся Дмитрий Замулин, а «доминирующего» его ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>