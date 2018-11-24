Валерий Замулин о полководческом гении Н.Ф.Ватутина
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Валерий Николаевич Замулин рассказывает о полководческом гении Н.Ф.Ватутина.
Какое соотношении сил сторон было перед Курской битвой?
Как Н.Ф.Ватутин нивелировал превосходство противника в тяжелых танках и артиллерии?
Ответы на эти вопросы от ведущего военного историка.
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Источник: www.youtube.com